Забудьте о стандартных экскурсиях! Это двухдневное приключение проведет вас по самому живописному маршруту Андаманского моря, раскрывая его истинную магию.
От загадочных пещер Пханг Нга до бурлящей ночной жизни Пхи-Пхи – вы
От загадочных пещер Пханг Нга до бурлящей ночной жизни Пхи-Пхи – вы
Описание тура
Ваше путешествие начинается с раннего утра, когда за вами приезжает комфортабельный трансфер. Уже через час вы оказываетесь на причале, где вас встречает профессиональный гид. После чашечки ароматного кофе вы отправляетесь в морской вояж, который превзойдет все ожидания. Первый день подарит вам встречу с удивительными геологическими образованиями залива Пханг Нга. Вы увидите легендарный остров Джеймса Бонда и услышите истории о съемках культового фильма. Прогулка на каноэ через мангровые заросли острова Талу откроет вам тайны подводного мира, а посещение древней деревни морских цыган Паньи познакомит с уникальной культурой местных жителей. После сытного обеда в традиционном ресторане вас ждет отдых на знаменитом пляже Прананг с его волшебной Пещерой плодородия. Вечер первого дня станет настоящим откровением – вы поселитесь в комфортабельном отеле на острове Пхи-Пхи Дон и сможете прочувствовать его неповторимую атмосферу. Вас ждет восхождение на смотровую площадку с панорамным видом, после которого откроется вечер полный развлечений: от завораживающего огненного шоу чемпионов Таиланда до зажигательных вечеринок на пляже. Для любителей экстрима – возможность попробовать себя в тайском боксе в одном из местных баров.
Второй день начинается с завтрака в отеле и продолжается бухты Майя, где снимался знаменитый “Пляж” с Леонардо Ди
Каприо. Вас ждет плавание в бирюзовой лагуне Пиле, пещеры Викингов и встреча с забавными обезьянами на пляже Йонг Касем. После обеда на Пхи-Пхи Дон вас ожидает релакс на райском острове Бамбу, где белоснежные пляжи и кристально чистая вода создают идеальные условия для завершения этого незабываемого путешествия. Преимущества Тарифа Комфорт Программа такая же как в Тарифе Стандарт. Новые комфортабельные автобусы. Бесплатный трансфер из любого отеля Пхукета. Отправление с пирса Роял Марина. Новые катамараны спидботы. Улучшенное питание на пирсе, и на экскурсии. Бесплатные одноразовые нагубники. Отель Phi Phi Mountain. Бесплатный трансфер на гольф-карах на огненное шоу. Улучшенный сервис на протяжении всей экскурсии. Важная информация:
- Оплата экскурсии производится заранее и полностью. Возможные способы: наличные в батах через магазины 7/11, перевод в рублях или оплата в криптовалюте.
- Для оформления билетов в национальный парк необходимо заранее отправить организаторам фотографии паспортов всех участников.
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий или других факторов, которые невозможно предугадать.
- Экскурсия на скоростном катере не подходит людям старше 70 лет и беременным женщинам.
- Экскурсия проводится вторник, четверг, суббота. Преимущества Тарифа Комфорт: Программа такая же как в Тарифе Стандарт. Отличие: Новые комфортабельные автобусы. Бесплатный трансфер из любого отеля Пхукета. Отправление с пирса Роял Марина. Новые катамараны спидботы. Улучшенное питание на пирсе, и на экскурсии. Бесплатные одноразовые нагубники. Отель Phi Phi Mountain. Бесплатный трансфер на гольф-карах на огненное шоу. Улучшенный сервис на протяжении всей экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Панак
- Залив Пханг Нга
- Остров Джеймса Бонда
- Рынок морских цыган
- Остров Талу
- Деревня Панья
- Резиденции Короля Таиланда
- Пляж Прананг
- Пещера плодородия
- Острова Близнецы
- Остров Курица
- Остров Пхи-Пхи Дон
- Огненное шоу
- Бар «Слинки»
- Остров Пхи-Пхи Лей
- Бухта Майя
- Лагуна Пиле
- Пещера Викингов
- Залив Йонг Касем
- Остров Бамбу
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Чай, кофе, печенье на пирсе
- Скоростная лодка
- Безалкогольные напитки на борту
- Фрукты после купания
- Обед
- Входные билеты в национальный парк
- Страховка на время экскурсии
- Спасательные жилеты
- Ужин
- Маски и трубки
- Размещение в одном из отелей: Andaman Beach Resort, Gypsy, Maiyada, Phi Top view или похожих, номер Superior.
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение 1000 бат
- Доплата за трансфер с удаленных районов Пхукета
- Напитки в пляжных барах
- Аренда ласт (200 бат на 2 дня)
- Смотровая площадка на о. Пхи Пхи Дон (50 бат)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Вас привез обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Оплата экскурсии производится заранее и полностью. Возможные способы: наличные в батах через магазины 7/11, перевод в рублях или оплата в криптовалюте
- Для оформления билетов в национальный парк необходимо заранее отправить организаторам фотографии паспортов всех участников
- Рекомендуем взять с собой: купальники, солнцезащитный крем, головные уборы, полотенце, камеру или телефон для фото и средства на личные расходы
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погодных условий или других факторов, которые невозможно предугадать
- Экскурсия на скоростном катере не подходит людям старше 70 лет и беременным женщинам
- Экскурсия проводится вторник, четверг, суббота
- Преимущества Тарифа Комфорт:
- Программа такая же как в Тарифе Стандарт
- Отличие:
- Новые комфортабельные автобусы
- Бесплатный трансфер из любого отеля Пхукета
- Отправление с пирса Роял Марина
- Новые катамараны спидботы
- Улучшенное питание на пирсе, и на экскурсии
- Бесплатные одноразовые нагубники
- Отель Phi Phi Mountain
- Бесплатный трансфер на гольф-карах на огненное шоу
- Улучшенный сервис на протяжении всей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Пхукета
С Пхукета к островам Краби: тур на катамаране только для вашей компании
Побывать в уединённых уголках Таиланда, отдохнуть на райских пляжах и порыбачить с борта
Начало: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток остров...
28 дек в 08:00
7 янв в 08:00
$10 500 за всё до 8 чел.
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
$173 за человека
Два дня в тропическом раю: острова Пхи Пхи и Бамбу с ночевкой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$137 за человека