Ваше путешествие начинается с раннего утра, когда за вами приезжает комфортабельный трансфер. Уже через час вы оказываетесь на причале, где вас встречает профессиональный гид. После чашечки ароматного кофе вы отправляетесь в морской вояж, который превзойдет все ожидания. Первый день подарит вам встречу с удивительными геологическими образованиями залива Пханг Нга. Вы увидите легендарный остров Джеймса Бонда и услышите истории о съемках культового фильма. Прогулка на каноэ через мангровые заросли острова Талу откроет вам тайны подводного мира, а посещение древней деревни морских цыган Паньи познакомит с уникальной культурой местных жителей. После сытного обеда в традиционном ресторане вас ждет отдых на знаменитом пляже Прананг с его волшебной Пещерой плодородия. Вечер первого дня станет настоящим откровением – вы поселитесь в комфортабельном отеле на острове Пхи-Пхи Дон и сможете прочувствовать его неповторимую атмосферу. Вас ждет восхождение на смотровую площадку с панорамным видом, после которого откроется вечер полный развлечений: от завораживающего огненного шоу чемпионов Таиланда до зажигательных вечеринок на пляже. Для любителей экстрима – возможность попробовать себя в тайском боксе в одном из местных баров.

Второй день начинается с завтрака в отеле и продолжается бухты Майя, где снимался знаменитый “Пляж” с Леонардо Ди

Каприо. Вас ждет плавание в бирюзовой лагуне Пиле, пещеры Викингов и встреча с забавными обезьянами на пляже Йонг Касем. После обеда на Пхи-Пхи Дон вас ожидает релакс на райском острове Бамбу, где белоснежные пляжи и кристально чистая вода создают идеальные условия для завершения этого незабываемого путешествия. Преимущества Тарифа Комфорт Программа такая же как в Тарифе Стандарт. Новые комфортабельные автобусы. Бесплатный трансфер из любого отеля Пхукета. Отправление с пирса Роял Марина. Новые катамараны спидботы. Улучшенное питание на пирсе, и на экскурсии. Бесплатные одноразовые нагубники. Отель Phi Phi Mountain. Бесплатный трансфер на гольф-карах на огненное шоу. Улучшенный сервис на протяжении всей экскурсии. Важная информация: