Согласно расписанию в календаре

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Описание
Что вас ожидает:
Пхукет — одно из лучших мест для гурманов в Таиланде.
Узнайте, почему Пхукет считается одним из лучших мест для гурманов в Таиланде, совершив пешеходную экскурсию с дегустацией в Старом городе. Побалуйте себя более чем 14 различными блюдами, пробираясь по Центральному рынку. Наслаждайтесь пряным рисом, приготовленным в банановых листьях, и традиционными роти. Встретьтесь с гидом за пределами знаменитого Центрального рынка и начните пешеходную экскурсию. Прогуляйтесь по улицам и полюбуйтесь китайским храмом снаружи. Начните с классической Пхукетской закуски из пряного риса, приготовленного в банановых листьях.
Вернувшись на рынок, ваш гид отвезет вас в спрятанную небольшую чайную, которая обслуживает местное бирманское рабочее сообщество. Здесь вы попробуете бирманское карри, хрустящую самосу и другие деликатесы в сопровождении наанов, приготовленных в дровяной печи и запитых сладким чаем. Идите по дороге, чтобы найти открытый рынок свежих фруктов и овощей, где ваш гид объяснит ингредиенты, которые входят в тайскую кухню. Попробуйте экзотические фрукты, соки и другие лакомства, такие как жареные во фритюре кокосовые шарики и креветки, приготовленные в банановых листьях.
Продолжите свое кулинарное приключение с тарелкой жирной лапши Hokkien из маленького ресторана. Откройте для себя крытый рынок, известный своими свежими блинчиками с начинкой из вяленой свинины и сладким соусом. Попробуйте их кокосовые шашлычки из свинины, которые подаются с насыщенным сате из арахиса и пикантным огуречным вкусом аджата. Попробуйте сладкое, угощаясь особым блинчиком в пхукетском стиле, приготовленным на раскаленных углях. Охладитесь освежающим десертом со льдом и сладким чаем с молоком, наслаждаясь слоеным роти. Вернитесь обратно на Центральный рынок с полным желудком. Ваш гид поможет направить вас обратно к месту вашего проживания.
Важная информация:
Экскурсия проводится на английском языке.
Не подходит: веганам, вегетарианцам, людям с пищевой аллергией, людям с непереносимостью глютена, людям с аллергией на орехи.
Возьмите с собой: комфортную обувь, зонтик, одежду по погоде.
Приготовьтесь к многочисленным дегустациям, так что приходите голодными.
Этот тур работает в любую погоду.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что входит
Более 14 дегустаций блюд
Дегустация и пешеходная экскурсия по Старому городу Пхукета
Бутилированная вода и местные безалкогольные напитки
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Экскурсия проводится на английском языке
Не подходит: веганам, вегетарианцам, людям с пищевой аллергией, людям с непереносимостью глютена, людям с аллергией на орехи.
Возьмите с собой: комфортную обувь, зонтик, одежду по погоде.
Приготовьтесь к многочисленным дегустациям, так что приходите голодными.
Этот тур работает в любую погоду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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