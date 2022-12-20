Согласно расписанию в календаре

Дегустационный тур по Старому городу с 14 блюдами (англоговорящий гид)

Попробуйте 15 различных блюд и напитков Пхукета

Попробуйте 15 различных блюд и напитков Пхукета. Доверьтесь опытному гиду-гурману. Откройте для себя культуру питания и историю Пхукета. Посетите красочные местные храмы по пути. Пообедайте в скрытых уличных заведениях, которые вы никогда не найдете без помощи.
Дегустационный тур по Старому городу с 14 блюдами (англоговорящий гид)
Дегустационный тур по Старому городу с 14 блюдами (англоговорящий гид)
Дегустационный тур по Старому городу с 14 блюдами (англоговорящий гид)
Дегустационный тур по Старому городу с 14 блюдами (англоговорящий гид)
Дегустационный тур по Старому городу с 14 блюдами (англоговорящий гид)
Дегустационный тур по Старому городу с 14 блюдами (англоговорящий гид)
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Пхукет — одно из лучших мест для гурманов в Таиланде.
  • Узнайте, почему Пхукет считается одним из лучших мест для гурманов в Таиланде, совершив пешеходную экскурсию с дегустацией в Старом городе. Побалуйте себя более чем 14 различными блюдами, пробираясь по Центральному рынку. Наслаждайтесь пряным рисом, приготовленным в банановых листьях, и традиционными роти. Встретьтесь с гидом за пределами знаменитого Центрального рынка и начните пешеходную экскурсию. Прогуляйтесь по улицам и полюбуйтесь китайским храмом снаружи. Начните с классической Пхукетской закуски из пряного риса, приготовленного в банановых листьях.
  • Вернувшись на рынок, ваш гид отвезет вас в спрятанную небольшую чайную, которая обслуживает местное бирманское рабочее сообщество. Здесь вы попробуете бирманское карри, хрустящую самосу и другие деликатесы в сопровождении наанов, приготовленных в дровяной печи и запитых сладким чаем. Идите по дороге, чтобы найти открытый рынок свежих фруктов и овощей, где ваш гид объяснит ингредиенты, которые входят в тайскую кухню. Попробуйте экзотические фрукты, соки и другие лакомства, такие как жареные во фритюре кокосовые шарики и креветки, приготовленные в банановых листьях.
  • Продолжите свое кулинарное приключение с тарелкой жирной лапши Hokkien из маленького ресторана. Откройте для себя крытый рынок, известный своими свежими блинчиками с начинкой из вяленой свинины и сладким соусом. Попробуйте их кокосовые шашлычки из свинины, которые подаются с насыщенным сате из арахиса и пикантным огуречным вкусом аджата. Попробуйте сладкое, угощаясь особым блинчиком в пхукетском стиле, приготовленным на раскаленных углях. Охладитесь освежающим десертом со льдом и сладким чаем с молоком, наслаждаясь слоеным роти. Вернитесь обратно на Центральный рынок с полным желудком. Ваш гид поможет направить вас обратно к месту вашего проживания.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится на английском языке.
  • Не подходит: веганам, вегетарианцам, людям с пищевой аллергией, людям с непереносимостью глютена, людям с аллергией на орехи.
  • Возьмите с собой: комфортную обувь, зонтик, одежду по погоде.
  • Приготовьтесь к многочисленным дегустациям, так что приходите голодными.
  • Этот тур работает в любую погоду.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Более 14 дегустаций блюд
  • Дегустация и пешеходная экскурсия по Старому городу Пхукета
  • Бутилированная вода и местные безалкогольные напитки
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Трансфер из отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: 76-48 Ranong, Tambon Talat Nuea, Amphoe Mueang
Завершение: 76-48 Ranong, Tambon Talat Nuea, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на английском языке
  • Не подходит: веганам, вегетарианцам, людям с пищевой аллергией, людям с непереносимостью глютена, людям с аллергией на орехи.
  • Возьмите с собой: комфортную обувь, зонтик, одежду по погоде.
  • Приготовьтесь к многочисленным дегустациям, так что приходите голодными.
  • Этот тур работает в любую погоду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

👥Групповые🧒Можно с детьми🍤ГастрономическиеСтарый город ПхукетаСтарый город🗽Популярные местаДегустационные туры

Похожие туры на Пхукете

Достопримечательности Пхукета с русским гидом
6 часов
Групповая
до 13 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
5
1 отзыв
Достопримечательности Пхукета с русским гидом
Отправляйтесь в тур по острову Пхукет, где вы посетите самые лучшие обзорные площадки и местные достопримечательности
Ваш отель
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
$25.90 за 1 человека
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Артем
Артем
Нет отзывов
Турне по ночной развлекательной жизни Пхукета
Наш ночной тур по Пхукету начнется с обзорной площадки
ваш отель
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$125 за 1 человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пхукету на мотобайке
6 часов
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
5
2 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пхукету на мотобайке
На Пхукете множество прекрасных мест, которые обязательно стоит посетить
Ваш отель
4 янв
5 янв
6 янв
7 янв
$76.90 за 1 человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пхукету на авто
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Пхукет
Пхукет
4.9
13 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Пхукету на авто
Пхукет - невероятно живописный остров, и мы с вами побываем
Ваш отель
4 янв
5 янв
6 янв
7 янв
$129.90 за всё до 4 чел.
Пхукет изнутри
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Nikolay
Nikolay
Нет отзывов
Пхукет изнутри
Посетить знаковые и тайные места острова на душевной обзорной экскурсии
у вашего отеля
26 дек
27 дек
29 дек
31 дек
212$181 за всё до 6 чел.
Многогранный Пхукет
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Stan
Stan
3.7
3 отзыва
Многогранный Пхукет
Главные достопримечательности и тайные места райского острова на душевной обзорной экскурсии
в вашем отеле
Завтра
20 дек
22 дек
23 дек
$125 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Пхукет за 1 день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
4 отзыва
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Посетить лучшие достопримечательности острова и узнать о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
на ресепшн вашего отеля
21 дек
22 дек
23 дек
28 дек
167$151 за всё до 4 чел.
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
24 отзыва
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
в вашем отеле
26 дек
27 дек
28 дек
10 янв
$190 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Пхукету на целый день
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
8 отзывов
Большое путешествие по Пхукету на целый день
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым интересным и живописным местам острова
у вашего отеля
10 янв
11 янв
13 янв
17 янв
$199 за всё до 4 чел.
Пхукет для новичков
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
4.9
58 отзывов
Очень популярно сейчас
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
21 дек
23 дек
24 дек
30 дек
170$145 за всё до 4 чел.
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Рустам
Рустам
Нет отзывов
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
С чего начать знакомство с удивительным островом? Всё покажу и расскажу, как местный житель
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
125$113 за всё до 3 чел.
Семейные приключения на Пхукете
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
46 отзывов
Семейные приключения на Пхукете
Подружиться с тиграми, слонами, птицами и обезьянами в парках, а также увидеть Биг Будду
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$160 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Пхукете
ХОРОШО
🧭
ТАМ