Круиз «всё включено» по островам Андаманского моря: пляжный отдых, снорклинг и полный релакс

Побывать в бухте из фильма «Пляж», поплавать среди кораллов и насладиться райскими пейзажами
Только представьте: вы просыпаетесь под шум волн, выходите на палубу роскошного корабля и вдыхаете свежий морской воздух, подставляете лицо солнцу и устремляете взгляд вдаль, к бирюзовым лагунам, которые рассекает наш
катамаран.

За неспешным утром — спокойный и расслабленный день, из планов — исследовать очередной живописный остров, понежиться на белоснежном пляже, заняться снорклингом и увидеть морских обитателей и коралловые рифы, заняться йогой.

Когда солнце будет клониться к закату, мы поужинаем под звуки прибоя, а затем полюбуемся звёздами и послушаем шелест прибоя.

И никаких забот: в стоимость уже включено трёхразовое питание от шеф-повара, проживание на борту плавучего бутик-отеля и все перемещения.

Мы побываем на 9 островах, будем гулять среди тропических зарослей и пещер, заглядывать в загадочные гроты, скрываться под тенью пальм и купаться.

Описание тура

Организационные детали

Требуется загранпаспорт.
Катамаран может быть заменён в соответствии с количеством гостей.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Путешествие стартует на острове Пхукет. После встречи с экипажем вы разместитесь на борту катамарана. Вас ждёт краткий инструктаж и знакомство с особенностями маршрута и правилами безопасности. Затем судно неспешно выходит в море, открывая первые виды на лазурные воды и прибрежные скалы. День пройдёт в компании лёгкого бриза и солнечного тепла, а завершится ужином на палубе и наблюдением за закатом, когда небо над Андаманским морем загорается звёздами.

2 день

Остров Ко Пханак

На рассвете подойдём к острову Ко Пханак, где величественные скалы поднимаются прямо из моря. Катамаран бросит якорь у побережья, после чего отправимся на каяках исследовать известняковые пещеры и изумрудные лагуны, скрытые за каменными арками. Вода будет играть оттенками зелёного и синего, а воздух наполнится солёными нотами моря и ароматом тропических растений.

3 день

Ко Хонг: живописная лагуна, белоснежный песок и пикник на пляже

Следующим пунктом маршрута станет остров Ко Хонг в районе Краби — тихий уголок, где природа сохранила первозданную красоту. Бросим якорь у одной из самых живописных лагун Таиланда. Белоснежный песок, стройные пальмы и прозрачная вода создадут атмосферу полной гармонии. После купания прогуляемся вдоль берега и устроим пикник прямо на пляже, наслаждаясь покоем и звуками прибоя.

4 день

Прогулка на побережье Ао Нанг

День проведём у побережья Ао Нанг — живописного района Краби, где море омывает высокие известняковые утёсы и скрытые пещеры. Погуляем вдоль берега, искупаемся в тёплых водах и исследуем прибрежные гроты, наполненные игрой света и тенью скал. На ужин нам подадут блюда из свежих морепродуктов и фруктов на палубе. Будем наслаждаться звуками мягкой музыки и вечерним дыханием моря.

5 день

Острова Ко Пхи-Пхи, бухта Майя-Бэй из фильма «Пляж», снорклинг среди кораллов

Прибудем к легендарным островам Ко Пхи-Пхи — жемчужине Андаманского моря, где изумрудные воды встречаются с отвесными скалами. Зайдём в бухту Майя-Бэй, прославленную фильмом «Пляж», и проведём время, наслаждаясь купанием и снорклингом среди кораллов и разноцветных рыб. После прогулок вернёмся на борт, где будет подан ужин. Вечер встретим под закатным небом, наблюдая, как отражение солнца играет на мягких волнах.

6 день

Остров Ко Ланта, атмосфера релакса и йога на палубе

Остров Ко Ланта встретит мягкими песчаными пляжами и ароматом тропических растений. День посвятим отдыху и спокойствию: искупаемся в прозрачной воде, займёмся йогой на палубе и прогуляемся вдоль побережья. Шеф-повар приготовит обед из свежей рыбы и спелых фруктов, а вечером полюбуемся закатом.

7 день

Купание с маской среди коралловых рифов

Острова Ко Рок станут настоящим открытием для любителей моря. Здесь расположены одни из лучших мест Таиланда для снорклинга и дайвинга. Вода настолько прозрачна, что коралловые рифы и ярких рыб можно будет рассмотреть прямо с борта катамарана. После купания устроим фотосессию на белоснежном пляже или просто отдохнём в тишине этого заповедного уголка, где слышны только шелест волн и крики морских птиц.

8 день

Возвращение к островам Ко Пхи-Пхи: прогулки, рыбалка и отдых на палубе

Путешествие приведёт нас обратно к островам Ко Пхи-Пхи, но теперь откроется другая сторона — с новыми бухтами, скалами и морскими пейзажами. Этот день подойдёт для спокойных прогулок, рыбалки и отдыха на палубе. Вечером устроим ужин под звёздным небом, где мерцающие огни отражаются в воде, а мягкий шум прибоя создаёт атмосферу полного единения с морем.

9 день

Остров Рача

Прибудем на остров Рача, где простираются живописные коралловые рифы, идеально подходящие для плавания и снорклинга. После морских погружений проведём день на пляже, наслаждаясь мягким солнцем и тишиной. Время здесь будто замирает, и никуда не хочется спешить.

10 день

Расслабленная атмосфера острова Ко Яо Яи

Остров Ко Яо Яи подарит атмосферу полного уединения: мягкие холмы, стройные кокосовые пальмы и протяжённые песчаные пляжи. Проведём день, наслаждаясь тишиной, прогулками по побережью и неспешным ритмом островной жизни.

11 день

Возвращение на Пхукет

Финальный день путешествия проведём у острова Ко Нака с прозрачной водой и мягким песком. Перед высадкой будет время искупаться и насладиться последним обедом на борту. По прибытии в марину Пхукета попрощаемся с экипажем, унося с собой лёгкость, аромат моря и ощущение счастья от путешествия, которое останется в памяти надолго.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
С 13.01.2026 до 22.02.2026€4042
С 4.03.2026 до 14.03.2026€3483
С 14.03.2026 до 24.03.2026€3200
С 2.11.2026 до 12.11.2026€3177
С 12.11.2026 до 22.11.2026€3565
С 22.11.2026 до 22.12.2026€3718
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на катамаране
  • Трёхразовое питание и напитки
  • Услуги капитана и профессиональных шкиперов
  • Водные виды спорта на борту: снаряжение для снорклинга, 2 сапа и 1 каяк
  • Расходные материалы для яхты (дизельное топливо, топливо и вода)
  • Постельное бельё и полотенце каждому участнику
  • Йога на палубе
Что не входит в цену
  • Билеты до Пхукета и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Трансфер из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, 15:00
Завершение: Пхукет, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

Похожие туры на «Круиз «всё включено» по островам Андаманского моря: пляжный отдых, снорклинг и полный релакс»

Туда, где снимали «Пляж» с Леонардо Ди Каприо: тур на катамаране только для вас
На яхте
2 дня
5 отзывов
Туда, где снимали «Пляж» с Леонардо Ди Каприо: тур на катамаране только для вас
Отдохнуть на райском пляже в Майя Бэй на острове Пхи-Пхи, поймать тунца и посетить тусовочное место
Начало: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток остров...
19 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$3000 за всё до 8 чел.
С Пхукета к островам Краби: тур на катамаране только для вашей компании
На яхте
7 дней
2 отзыва
С Пхукета к островам Краби: тур на катамаране только для вашей компании
Побывать в уединённых уголках Таиланда, отдохнуть на райских пляжах и порыбачить с борта
Начало: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток остров...
19 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$10 500 за всё до 8 чел.
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
1.5 день
138 отзывов
Двухдневный делюкс тур на острова Пхи Пхи, Краби и Джеймс Бонд
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:40
Завтра в 05:30
$189 за человека
Два дня в тропическом раю: острова Пхи Пхи и Бамбу с ночевкой
1.5 день
3 отзыва
Два дня в тропическом раю: острова Пхи Пхи и Бамбу с ночевкой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$137 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Пхукете
Все туры из Пхукета