Описание тура
Организационные детали
Требуется загранпаспорт.
Катамаран может быть заменён в соответствии с количеством гостей.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Путешествие стартует на острове Пхукет. После встречи с экипажем вы разместитесь на борту катамарана. Вас ждёт краткий инструктаж и знакомство с особенностями маршрута и правилами безопасности. Затем судно неспешно выходит в море, открывая первые виды на лазурные воды и прибрежные скалы. День пройдёт в компании лёгкого бриза и солнечного тепла, а завершится ужином на палубе и наблюдением за закатом, когда небо над Андаманским морем загорается звёздами.
Остров Ко Пханак
На рассвете подойдём к острову Ко Пханак, где величественные скалы поднимаются прямо из моря. Катамаран бросит якорь у побережья, после чего отправимся на каяках исследовать известняковые пещеры и изумрудные лагуны, скрытые за каменными арками. Вода будет играть оттенками зелёного и синего, а воздух наполнится солёными нотами моря и ароматом тропических растений.
Ко Хонг: живописная лагуна, белоснежный песок и пикник на пляже
Следующим пунктом маршрута станет остров Ко Хонг в районе Краби — тихий уголок, где природа сохранила первозданную красоту. Бросим якорь у одной из самых живописных лагун Таиланда. Белоснежный песок, стройные пальмы и прозрачная вода создадут атмосферу полной гармонии. После купания прогуляемся вдоль берега и устроим пикник прямо на пляже, наслаждаясь покоем и звуками прибоя.
Прогулка на побережье Ао Нанг
День проведём у побережья Ао Нанг — живописного района Краби, где море омывает высокие известняковые утёсы и скрытые пещеры. Погуляем вдоль берега, искупаемся в тёплых водах и исследуем прибрежные гроты, наполненные игрой света и тенью скал. На ужин нам подадут блюда из свежих морепродуктов и фруктов на палубе. Будем наслаждаться звуками мягкой музыки и вечерним дыханием моря.
Острова Ко Пхи-Пхи, бухта Майя-Бэй из фильма «Пляж», снорклинг среди кораллов
Прибудем к легендарным островам Ко Пхи-Пхи — жемчужине Андаманского моря, где изумрудные воды встречаются с отвесными скалами. Зайдём в бухту Майя-Бэй, прославленную фильмом «Пляж», и проведём время, наслаждаясь купанием и снорклингом среди кораллов и разноцветных рыб. После прогулок вернёмся на борт, где будет подан ужин. Вечер встретим под закатным небом, наблюдая, как отражение солнца играет на мягких волнах.
Остров Ко Ланта, атмосфера релакса и йога на палубе
Остров Ко Ланта встретит мягкими песчаными пляжами и ароматом тропических растений. День посвятим отдыху и спокойствию: искупаемся в прозрачной воде, займёмся йогой на палубе и прогуляемся вдоль побережья. Шеф-повар приготовит обед из свежей рыбы и спелых фруктов, а вечером полюбуемся закатом.
Купание с маской среди коралловых рифов
Острова Ко Рок станут настоящим открытием для любителей моря. Здесь расположены одни из лучших мест Таиланда для снорклинга и дайвинга. Вода настолько прозрачна, что коралловые рифы и ярких рыб можно будет рассмотреть прямо с борта катамарана. После купания устроим фотосессию на белоснежном пляже или просто отдохнём в тишине этого заповедного уголка, где слышны только шелест волн и крики морских птиц.
Возвращение к островам Ко Пхи-Пхи: прогулки, рыбалка и отдых на палубе
Путешествие приведёт нас обратно к островам Ко Пхи-Пхи, но теперь откроется другая сторона — с новыми бухтами, скалами и морскими пейзажами. Этот день подойдёт для спокойных прогулок, рыбалки и отдыха на палубе. Вечером устроим ужин под звёздным небом, где мерцающие огни отражаются в воде, а мягкий шум прибоя создаёт атмосферу полного единения с морем.
Остров Рача
Прибудем на остров Рача, где простираются живописные коралловые рифы, идеально подходящие для плавания и снорклинга. После морских погружений проведём день на пляже, наслаждаясь мягким солнцем и тишиной. Время здесь будто замирает, и никуда не хочется спешить.
Расслабленная атмосфера острова Ко Яо Яи
Остров Ко Яо Яи подарит атмосферу полного уединения: мягкие холмы, стройные кокосовые пальмы и протяжённые песчаные пляжи. Проведём день, наслаждаясь тишиной, прогулками по побережью и неспешным ритмом островной жизни.
Возвращение на Пхукет
Финальный день путешествия проведём у острова Ко Нака с прозрачной водой и мягким песком. Перед высадкой будет время искупаться и насладиться последним обедом на борту. По прибытии в марину Пхукета попрощаемся с экипажем, унося с собой лёгкость, аромат моря и ощущение счастья от путешествия, которое останется в памяти надолго.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|С 13.01.2026 до 22.02.2026
|€4042
|С 4.03.2026 до 14.03.2026
|€3483
|С 14.03.2026 до 24.03.2026
|€3200
|С 2.11.2026 до 12.11.2026
|€3177
|С 12.11.2026 до 22.11.2026
|€3565
|С 22.11.2026 до 22.12.2026
|€3718
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на катамаране
- Трёхразовое питание и напитки
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Водные виды спорта на борту: снаряжение для снорклинга, 2 сапа и 1 каяк
- Расходные материалы для яхты (дизельное топливо, топливо и вода)
- Постельное бельё и полотенце каждому участнику
- Йога на палубе
Что не входит в цену
- Билеты до Пхукета и обратно
- Доплата за 1-местное размещение
- Трансфер из/в аэропорт