Проснёмся пораньше, чтобы искупаться в лучах рассветного солнца, и отправимся на остров Ко Рой. Нашей целью будет ещё одна лагуна с мангровыми зарослями: преодолев узкий проход, мы окажемся в окружении отвесных скал, покрытых лианами. Под ногами белоснежный песок и снуют рыбки, а свет еле пробивается откуда-то сверху — сказочное место.

После полудня проследуем дальше, к острову Ко Хонг в другой провинции. Там нас ждёт целый мир с манграми, пещерами и уникальными пейзажами. Туда можно попасть только с местным гидом на каяке (при желании, за доплату).

Если будет прилив и останется время, можем дойти до острова Джеймса Бонда, а в отлив — посетить пещеру с летучими мышами по дороге обратно на Пхукет.