На катамаране к мангровым лесам: индивидуальный круиз по Андаманскому морю
Отправиться в путешествие между островами, поплавать на сапах и каяках и заняться снорклингом
Отправимся в удивительный уголок тропической природы — к деревьям, чьи корни танцуют на границе воды и земли, а кроны сплелись в зелёные лабиринты.
На небольшом катамаране мы обойдём клочки суши, разбросанные читать дальшеуменьшить
в Андаманском море и опутанные мангровыми садами.
Изучим несколько островков, зайдём в лагуны и пещеры и побываем на белоснежной косе, доступной только в отлив.
Проследуем по волнам на лодке, каяке, сапе и понаблюдаем за ярким подводным миром, ныряя с маской и трубкой.
На борту предусмотрено трёхразовое питание — чтобы вы ни о чём не беспокоились и полноценно наслаждались отдыхом.
Описание тура
Организационные детали
Не забудьте солнцезащитный крем.
Программа тура по дням
1 день
Острова, мангровые леса, снорклинг
Встреча, небольшой брифинг по безопасности от капитана, и отправляемся в путь. Пройдём между островами Ко Яо Яй и Ко Яо Ной и доберёмся к Ко Хонгу. По пути сделаем остановку на белоснежной косе, которая выступает в отлив, а по прибытии посетим завораживающую лагуну с мангровыми деревьями. Её воды можно исследовать на лодке, каяке, сапе — всё это имеется на нашем катамаране. На ночь бросим якорь у берегов соседнего Ко Пхак Биа, где есть небольшой пляж и можно поплавать с маской и трубкой.
2 день
Острова, мангровые заросли, пещеры
Проснёмся пораньше, чтобы искупаться в лучах рассветного солнца, и отправимся на остров Ко Рой. Нашей целью будет ещё одна лагуна с мангровыми зарослями: преодолев узкий проход, мы окажемся в окружении отвесных скал, покрытых лианами. Под ногами белоснежный песок и снуют рыбки, а свет еле пробивается откуда-то сверху — сказочное место.
После полудня проследуем дальше, к острову Ко Хонг в другой провинции. Там нас ждёт целый мир с манграми, пещерами и уникальными пейзажами. Туда можно попасть только с местным гидом на каяке (при желании, за доплату).
Если будет прилив и останется время, можем дойти до острова Джеймса Бонда, а в отлив — посетить пещеру с летучими мышами по дороге обратно на Пхукет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание и трансфер на катамаране
2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
Работа экипажа
Посещение всех локаций по программе
Маски и ласты для снорклинга
Лодка, каяк, сап
Жилеты, полотенца
Топливо и другие расходы на катамаран
Что не входит в цену
Билеты на Пхукет и обратно
Трансферы до/от пристани
Билеты в национальные парки
Аренда каяка сторонних организаций
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ао По Гранд Марина (Пхукет), 9:00
Завершение: Ао По Гранд Марина (Пхукет), 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Много лет я приезжал на Пхукет как турист. И этот остров стал моим домом. За эти годы посетил много красивых мест и хочу своими знаниями и впечатлениями поделиться с гостями острова. Сейчас я капитан парусного катамарана. Предлагаю совершить увлекательное морское путешествие на моём комфортабельном судне.
Тур входит в следующие категории Пхукета
Похожие туры на «На катамаране к мангровым лесам: индивидуальный круиз по Андаманскому морю»