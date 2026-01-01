На катамаране к мангровым лесам: индивидуальный круиз по Андаманскому морю

Отправиться в путешествие между островами, поплавать на сапах и каяках и заняться снорклингом
Отправимся в удивительный уголок тропической природы — к деревьям, чьи корни танцуют на границе воды и земли, а кроны сплелись в зелёные лабиринты.

На небольшом катамаране мы обойдём клочки суши, разбросанные
в Андаманском море и опутанные мангровыми садами.

Изучим несколько островков, зайдём в лагуны и пещеры и побываем на белоснежной косе, доступной только в отлив.

Проследуем по волнам на лодке, каяке, сапе и понаблюдаем за ярким подводным миром, ныряя с маской и трубкой.

На борту предусмотрено трёхразовое питание — чтобы вы ни о чём не беспокоились и полноценно наслаждались отдыхом.

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте солнцезащитный крем.

Программа тура по дням

1 день

Острова, мангровые леса, снорклинг

Встреча, небольшой брифинг по безопасности от капитана, и отправляемся в путь. Пройдём между островами Ко Яо Яй и Ко Яо Ной и доберёмся к Ко Хонгу. По пути сделаем остановку на белоснежной косе, которая выступает в отлив, а по прибытии посетим завораживающую лагуну с мангровыми деревьями. Её воды можно исследовать на лодке, каяке, сапе — всё это имеется на нашем катамаране. На ночь бросим якорь у берегов соседнего Ко Пхак Биа, где есть небольшой пляж и можно поплавать с маской и трубкой.

2 день

Острова, мангровые заросли, пещеры

Проснёмся пораньше, чтобы искупаться в лучах рассветного солнца, и отправимся на остров Ко Рой. Нашей целью будет ещё одна лагуна с мангровыми зарослями: преодолев узкий проход, мы окажемся в окружении отвесных скал, покрытых лианами. Под ногами белоснежный песок и снуют рыбки, а свет еле пробивается откуда-то сверху — сказочное место.

После полудня проследуем дальше, к острову Ко Хонг в другой провинции. Там нас ждёт целый мир с манграми, пещерами и уникальными пейзажами. Туда можно попасть только с местным гидом на каяке (при желании, за доплату).

Если будет прилив и останется время, можем дойти до острова Джеймса Бонда, а в отлив — посетить пещеру с летучими мышами по дороге обратно на Пхукет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и трансфер на катамаране
  • 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
  • Работа экипажа
  • Посещение всех локаций по программе
  • Маски и ласты для снорклинга
  • Лодка, каяк, сап
  • Жилеты, полотенца
  • Топливо и другие расходы на катамаран
Что не входит в цену
  • Билеты на Пхукет и обратно
  • Трансферы до/от пристани
  • Билеты в национальные парки
  • Аренда каяка сторонних организаций
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ао По Гранд Марина (Пхукет), 9:00
Завершение: Ао По Гранд Марина (Пхукет), 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Много лет я приезжал на Пхукет как турист. И этот остров стал моим домом. За эти годы посетил много красивых мест и хочу своими знаниями и впечатлениями поделиться с гостями острова. Сейчас я капитан парусного катамарана. Предлагаю совершить увлекательное морское путешествие на моём комфортабельном судне.

Тур входит в следующие категории Пхукета

от $3000 за тур