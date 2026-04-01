Этот маршрут создан для тех, кто уже видел популярные места Азии и хочет большего — тишины, природы и подлинных впечатлений. За 5 дней вы отправитесь в малоизвестные районы севера Вьетнама, где горные дороги ведут к изумрудным озёрам, шумным водопадам и деревням, живущим по вековым традициям. Здесь нет массового туризма, сувенирных улиц и спешки. Только горы, реки, джунгли и люди, которые встречают гостей как друзей. ✨ Что делает этот тур особенным Озеро Ba Be — природная жемчужина Вьетнама, окружённая тропическими лесами Водопады Ban Gioc — одни из самых впечатляющих и фотогеничных в стране Прогулки по национальному парку, лодка по реке и подземным пещерам Ночь в традиционном доме народности Tày у воды Этническая культура, простая деревенская еда и спокойный ритм 🛶 Живые впечатления вместо стандартных экскурсий Вы проплывёте на лодке по тихой глади озера, услышите эхо в пещере Puong, почувствуете свежесть водяной пыли у Ban Gioc и проведёте вечер в доме местных жителей, где ужин готовят по семейным рецептам. Этот тур — не «галочки» в списке достопримечательностей, а настоящее путешествие с погружением. 🧭 Для кого подойдёт маршрут путешественникам, уставшим от туристических маршрутов парам и небольшим компаниям любителям природы, фотографии и этники тем, кто хочет совместить Таиланд и Вьетнам в одном путешествии. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. 🧳 Что взять с собой •Паспорт (или фото паспорта в телефоне);

Купальник, полотенце, сменную одежду;

Солнцезащитный крем, головной убор, очки;

Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;

Репеллент от комаров (желательно);

Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;

Наличные на сувениры и личные расходы. 📱 На связи •В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.

Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.

Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.

