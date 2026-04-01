Откройте настоящий Север Вьетнама — без толп туристов, с изумрудными озёрами, величественными водопадами и жизнью этнических деревень, где время будто остановилось. Этот тур идеально подойдёт тем, кто хочет уйти от пляжей,
Описание тура
Этот маршрут создан для тех, кто уже видел популярные места Азии и хочет большего — тишины, природы и подлинных впечатлений. За 5 дней вы отправитесь в малоизвестные районы севера Вьетнама, где горные дороги ведут к изумрудным озёрам, шумным водопадам и деревням, живущим по вековым традициям. Здесь нет массового туризма, сувенирных улиц и спешки. Только горы, реки, джунгли и люди, которые встречают гостей как друзей. ✨ Что делает этот тур особенным Озеро Ba Be — природная жемчужина Вьетнама, окружённая тропическими лесами Водопады Ban Gioc — одни из самых впечатляющих и фотогеничных в стране Прогулки по национальному парку, лодка по реке и подземным пещерам Ночь в традиционном доме народности Tày у воды Этническая культура, простая деревенская еда и спокойный ритм 🛶 Живые впечатления вместо стандартных экскурсий Вы проплывёте на лодке по тихой глади озера, услышите эхо в пещере Puong, почувствуете свежесть водяной пыли у Ban Gioc и проведёте вечер в доме местных жителей, где ужин готовят по семейным рецептам. Этот тур — не «галочки» в списке достопримечательностей, а настоящее путешествие с погружением. 🧭 Для кого подойдёт маршрут путешественникам, уставшим от туристических маршрутов парам и небольшим компаниям любителям природы, фотографии и этники тем, кто хочет совместить Таиланд и Вьетнам в одном путешествии. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. 🧳 Что взять с собой •Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Купальник, полотенце, сменную одежду;
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- Репеллент от комаров (желательно);
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- Наличные на сувениры и личные расходы. 📱 На связи •В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🏞 Природа и пейзажи
- Озеро Ba Be - крупнейшее горное озеро Вьетнама с кристально чистой водой и островками среди джунглей
- Национальный парк Ba Be - тропические леса, реки и живописные тропы для прогулок
- Водопад Dau Dang - живописный водопад на пути к Cao Bang
- Водопады Ban Gioc - одни из самых красивых и впечатляющих водопадов страны, на границе с Китаем
- Горные дороги и панорамные виды северного Вьетнама
- Река Nho Que и живописные берега у Ba Be и Ban Gioc
- 🏛 Культура и этника
- Деревни народностей Tày и Nùng - традиционные дома, ремёсла, локальная кухня и обычаи
- Пагода Truc Lam - местная буддийская святыня, спокойная атмосфера и архитектура
- Homestay у озера Ba Be - погружение в повседневную жизнь вьетнамской деревни
- 🕳 Пещеры
- Пещера Puong (Ba Be) - живописная пещера с подземной рекой
- Пещера Nguom Ngao - известна сталактитами и сталакмитами, таинственная атмосфера
- 🌆 Города и исторические объекты
- Ханой - Старый квартал, озеро Возвращённого меча, ночные рынки и уличная еда
- Cao Bang - горный город, где останавливаются туристы для ночёвки и отдыха
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Проживание 4 ночи
- Экскурсии и входные билеты
- Лодочные прогулки
- Питание по программе
- Услуги гида (английский / русский по запросу)
- Вода в дороге
Что не входит в цену
- Виза во Вьетнам (если требуется)
- Личные расходы и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
