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За два дня вы сможете посетить главные достопримечательности провинции Краби.



Мы увидим пещерный храм Ват Суван Куха со статуей Лежащего Будды, а также храм «Пещера тигра», отправимся на прогулку по национальному парку и посетим плавучую деревню морских цыган.



В отеле вы сможете искупаться в горячих источниках, расслабившись после насыщенного приключения, а в местных ресторанах попробовать блюда национальной кухни и морепродукты.