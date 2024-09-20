За два дня вы сможете посетить главные достопримечательности провинции Краби.
Мы увидим пещерный храм Ват Суван Куха со статуей Лежащего Будды, а также храм «Пещера тигра», отправимся на прогулку по национальному парку и посетим плавучую деревню морских цыган.
В отеле вы сможете искупаться в горячих источниках, расслабившись после насыщенного приключения, а в местных ресторанах попробовать блюда национальной кухни и морепродукты.
Мы увидим пещерный храм Ват Суван Куха со статуей Лежащего Будды, а также храм «Пещера тигра», отправимся на прогулку по национальному парку и посетим плавучую деревню морских цыган.
В отеле вы сможете искупаться в горячих источниках, расслабившись после насыщенного приключения, а в местных ресторанах попробовать блюда национальной кухни и морепродукты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Морская провинцияПещеры с древними рисунками, старинные храмы, украшенные статуями, выразительными узорами и аккуратной резьбой, цветущие пальмы, белоснежные пляжи и изумрудные джунгли — все это вобрала в себя провинция Краби. На два дня мы отправимся в настоящее приключение:• Посетим знаменитый храм «Пещера тигра» с дорогой очищения из 1260 ступеней.
- Искупаемся в горячих источниках.
- Увидим «ворота в Рай».
- Побываем в таинственной деревне морских цыган.
• Поднимемся на одну из самых красивых смотровых площадок Таиланда Самет Нангши и многое другое. Это путешествие точно запомнится вам надолго! Возьмите с собой:
- Закрытую одежду для посещения храмов.
- Полотенца и купальники.
- Одежду на второй день.
- Заряженные камеры и телефоны.
- Деньги на карманные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Тигра
- Пещерный храм Ват Суван Куха
- Горячие источники
- Национальный парк
- Пещера с древними наскальными рисунками
- Деревня морских цыган
- Смотровая площадка Самет Нангши
- Мост Сарасин
Что включено
- Гостиница
- Питание 4 раза
- Билеты в национальный парк
- Трансфер
- Гид
- Страховка
Что не входит в цену
- Пожертвования в храмах
- Сувениры
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Взять с собой:
- Закрытую одежду для посещения храмов
- Полотенца и купальники
- Одежду на второй день
- Заряженные камеры и телефоны
- Деньги на карманные расходы
- Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
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