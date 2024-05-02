Прокатиться на традиционной лодке, обновиться в горячих источниках и прогуляться в королевском саду
Прогуляемся в национальном парке к водопаду, полюбуемся мангровыми зарослями с традиционной лодки и пройдёмся по дороге очищения в храме, имеющем королевский статус.
Увидим 15-метровую статую Будды, сталактиты и сталагмиты, получим благословение монахов и узнаем больше о буддизме.
Попробуем тайскую кухню в ресторане у озера, в котором водятся огромные сомы, и расслабимся в горячих источниках.
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даты
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: одежду для храмов, наряды для фотосессии, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на карманные расходы, хорошее настроение.
Проживание. Остановимся на 1 ночь в 4-звёздочном отеле «Nattha Waree» в 2-местных номерах. На территории находятся горячие источники.
Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 2-го дня. Попробуем тайскую кухню и посетим ресторан на берегу озера, в котором водятся огромные сомы.
Дети. Любого возраста.
Программа тура по дням
Два пещерных храма, тайская кухня и горячие источники
Заберём вас из отеля в городе Пхукет в 8:00 и отправимся к буддийскому храму Ват Суван Куха, расположенному в пещере. Увидим 15-метровую статую Будды и ещё несколько в основном зале, рассмотрим сталактиты и сталагмиты. Заедем на обед в тайский ресторан на берегу озера, в котором обитают огромные сомы. Затем посетим храм «Пещера Тигра», имеющий королевский статус. Здесь желающие смогут пройти по дороге очищения в 1260 ступеней, получить благословение монахов и узнать больше о буддизме.
К вечеру заселимся в отель, на территории которого находятся горячие источники. Попробуем национальные блюда в ресторане на ужин и отдохнём после насыщенного дня.
Горячие источники, национальный парк, королевский сад, пещера, прогулка на лодке и мост Сарасин
Рекомендуем насладиться утром купанием в горячих источниках. После завтрака выселяемся из отеля и направляемся в нацпарк, где прогуляемся к водопаду и по аллее. Увидим сад, который посадила королевская семья, древние рисунки в пещере Тхам Пхи Хуа То Тхам и прокатимся на традиционной лодке, любуясь мангровыми зарослями. Перед нами откроется потрясающая панорама с лучшей смотровой площадки в окрестностях Пхукета. Сделаем эффектные фотографии с моста Сарасин — значимого транспортного узла в регионе.
К 17:30 вернёмся в Пхукет. Проводим вас до гостиницы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Входные билеты в нацпарк
- Купание в горячих источниках
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Максимальное количество человек - 12. При расширении группы стоимость для каждого туриста составит 209 долларов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Пхукета и обратно
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные развлечения и питание
- Чаевые и пожертвования в храмах