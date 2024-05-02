Заберём вас из отеля в городе Пхукет в 8:00 и отправимся к буддийскому храму Ват Суван Куха, расположенному в пещере. Увидим 15-метровую статую Будды и ещё несколько в основном зале, рассмотрим сталактиты и сталагмиты. Заедем на обед в тайский ресторан на берегу озера, в котором обитают огромные сомы. Затем посетим храм «Пещера Тигра», имеющий королевский статус. Здесь желающие смогут пройти по дороге очищения в 1260 ступеней, получить благословение монахов и узнать больше о буддизме.

К вечеру заселимся в отель, на территории которого находятся горячие источники. Попробуем национальные блюда в ресторане на ужин и отдохнём после насыщенного дня.