Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Авторский тур на Пхукете

Прокатиться на традиционной лодке, обновиться в горячих источниках и прогуляться в королевском саду

Отправимся на выходные из Пхукета в Краби — живописную провинцию на побережье Андаманского моря.

Прогуляемся в национальном парке к водопаду, полюбуемся мангровыми зарослями с традиционной лодки и пройдёмся по дороге очищения в храме, имеющем королевский статус.

Увидим 15-метровую статую Будды, сталактиты и сталагмиты, получим благословение монахов и узнаем больше о буддизме.

Попробуем тайскую кухню в ресторане у озера, в котором водятся огромные сомы, и расслабимся в горячих источниках.
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Экзотика Краби за 2 дня: храмы в пещерах, национальный парк с джунглями и тайская кухня
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: одежду для храмов, наряды для фотосессии, купальные принадлежности, фотоаппарат, деньги на карманные расходы, хорошее настроение.

Проживание. Остановимся на 1 ночь в 4-звёздочном отеле «Nattha Waree» в 2-местных номерах. На территории находятся горячие источники.

Питание. Включено с обеда 1-го дня по обед 2-го дня. Попробуем тайскую кухню и посетим ресторан на берегу озера, в котором водятся огромные сомы.

Дети. Любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Два пещерных храма, тайская кухня и горячие источники

Заберём вас из отеля в городе Пхукет в 8:00 и отправимся к буддийскому храму Ват Суван Куха, расположенному в пещере. Увидим 15-метровую статую Будды и ещё несколько в основном зале, рассмотрим сталактиты и сталагмиты. Заедем на обед в тайский ресторан на берегу озера, в котором обитают огромные сомы. Затем посетим храм «Пещера Тигра», имеющий королевский статус. Здесь желающие смогут пройти по дороге очищения в 1260 ступеней, получить благословение монахов и узнать больше о буддизме.

К вечеру заселимся в отель, на территории которого находятся горячие источники. Попробуем национальные блюда в ресторане на ужин и отдохнём после насыщенного дня.

Два пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источникиДва пещерных храма, тайская кухня и горячие источники
2 день

Горячие источники, национальный парк, королевский сад, пещера, прогулка на лодке и мост Сарасин

Рекомендуем насладиться утром купанием в горячих источниках. После завтрака выселяемся из отеля и направляемся в нацпарк, где прогуляемся к водопаду и по аллее. Увидим сад, который посадила королевская семья, древние рисунки в пещере Тхам Пхи Хуа То Тхам и прокатимся на традиционной лодке, любуясь мангровыми зарослями. Перед нами откроется потрясающая панорама с лучшей смотровой площадки в окрестностях Пхукета. Сделаем эффектные фотографии с моста Сарасин — значимого транспортного узла в регионе.

К 17:30 вернёмся в Пхукет. Проводим вас до гостиницы.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Входные билеты в нацпарк
  • Купание в горячих источниках
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Максимальное количество человек - 12. При расширении группы стоимость для каждого туриста составит 209 долларов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Пхукета и обратно
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные развлечения и питание
  • Чаевые и пожертвования в храмах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, заберём вас из отеля, 08:00
Завершение: Пхукет, проводим вас в отель, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пхукета

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономические2-дневные турыВсе турыТермальные источникиПерезагрузкаСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыПаркиДжунглиПещерыЦветы и садыНациональные парки

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