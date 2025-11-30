Мы увидим другой Таиланд. Не пляжный, не туристический, а настоящий, горный, тихий. Там, где вода очищает, воздух лечит, а лес говорит без слов. Вас ждут водопады, рисовые террасы, облачные леса и виды, от которых перехватывает дыхание.
Этот день — погружение в настоящую северную природу, где время течёт медленно, а каждый кадр словно открытка.
Описание экскурсииЭта экскурсия для тех, кто хочет увидеть подлинную красоту Севера Таиланда— горы, водопады, террасы и чистый воздух. Тур подойдёт любителям природы, фотографии и путешествий без суеты. Это день для тех, кто ищет вдохновение, свежесть и ощущение простора. Вы узнаете:
- Почему Дой Интханон называют «крышей Таиланда»;
- Как местные племена хмонгов и каренов живут среди террас и гор;
- Почему климат и экосистема этой области уникальны для всей страны;
• Как природа и буддизм соединяются в архитектуре королевских ступ, и не только! Вы увидите:
- Водопад Wachirathan — один из самых впечатляющих в стране. Его мощные потоки обрушиваются с высоты более 80 метров, создавая облака водяной пыли и почти всегда радугу на солнце;
- Водопад Sirithan — более тихий и медитативный, окружённый густыми джунглями и мхом. Здесь чувствуешь себя героем фильма о первозданной природе;
- Рисовые террасы Mae Klang Luang — живописная деревня хмонгов, где можно остановиться на кофе, посмотреть, как выращивают рис, и увидеть пейзаж, напоминающий север Вьетнама или Бали, но с особым тайским шармом;
- Национальный парк Doi Inthanon — вершина Таиланда, 2565 метров над уровнем моря. Здесь царит прохлада, а воздух кристально чист. Облака часто стелются прямо под ногами;
- Королевские ступы (King & Queen Pagodas) — символ гармонии и уважения, построенные в честь короля и королевы. Они возвышаются над облаками, окружённые садами с панорамным видом;
• Тропа Ang Ka Nature Trail — короткий маршрут по мшистому лесу, где деревья будто покрыты изумрудным бархатом, а звуки природы заглушают все мысли. Важная информация:
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Fortuner или Subaru XV в зависимости от размера вашей группы;
- Рекомендуем взять лёгкую куртку (на вершине прохладно);
- Одежда для храмов: закрытые плечи и колени;
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты на всем маршруте.
Что не входит в цену
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чиангмай
Завершение: Привезу вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
