Экскурсии на 1 день на Самуи

Найдено 12 экскурсий в категории «На весь день» на Самуи, цены от $55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рай в Сиамском заливе
На машине
43 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе: индивидуальная экскурсия на Самуи
Откройте для себя удивительный мир Самуи: буддийские храмы, магический сад, живописные джунгли и водопады. Незабываемое приключение ждёт вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
На машине
Джиппинг
22 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Самуи
На машине
12 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Самуи: храмы, статуи и природные памятники
Самуи - это райский уголок с белоснежными пляжами и яркими джунглями. За один день вы увидите храмы, скульптуры и природные памятники острова
14 авг в 11:00
15 авг в 11:00
$260 за всё до 3 чел.
Жемчужины национального парка Анг Тонг
12 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Жемчужины национального парка Анг Тонг: снорклинг, каякинг и пляжи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку Анг Тонг. Вас ждут снорклинг, каякинг и отдых на шикарных пляжах
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$63 за человека
Джип-сафари: весь Самуи за один день
На машине
Джиппинг
13 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$55 за человека
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
5 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$68 за человека
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
3 отзыва
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия на острова Ко Тао и Нанг Юань с англоговорящим гидом
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на острова Ко Тао и Нанг Юань. Насладитесь снорклингом, белоснежными пляжами и тайской кухней
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англоговорящим гидом
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
2 отзыва
8 часов
Групповая
Экскурсия на скоростной лодке в национальный парк Анг Тонг: райский уголок
Побывайте в райском уголке нацпарка Анг Тонг! Морская прогулка, снорклинг и трекинг по островам с прекрасными видами ждут вас. Англоговорящий гид
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом.
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
Обзорный тур по Самуи на современных джипах
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
2 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорный тур по Самуи на современных джипах: храмы, водопады, сафари
Познакомьтесь с Самуи на джип-сафари: камни Бабушка и Дедушка, храм Ват Кунарам, водопад Намуанг и многое другое за один день
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Англогид.
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 294.71฿ за человека
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
3 отзыва
8 часов
Групповая
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле: экскурсия с каякингом и снорклингом
Погрузитесь в мир приключений на большом корабле, исследуя острова национального парка Анг Тонг. Каякинг, снорклинг и удивительные виды ждут вас
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
1 529.81฿ за человека
Морская рыбалка на Самуи
7 часов
Водная прогулка
Групповая рыбалка на островах Ко Тан и Ко Мадсу
Отправляйтесь в увлекательное морское путешествие по Сиамскому заливу. Рыбалка, снорклинг и традиционный тайский обед ждут вас на борту нашего корабля
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
2 112.59฿ за человека
Квест на Самуи «В поисках сокровищ» (на вашем транспорте)
6 часов
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по Самуи: Тайны острова за 6 часов
Погрузитесь в захватывающее приключение по Самуи: неожиданные локации, встреча с Большим Буддой, таинственные джунгли и сундук с сокровищами ждут вас
Начало: У Биг Будды
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 августа 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Миллион спасибо! Лучшая экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Экскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды острова. Узнали много нового благодаря рассказам нашего гида. Всем советую побывать на этой экскурсии.
    Экскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды островаЭкскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды острова
  • В
    Вероника
    27 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Все прошло отлично! Алима прекрасный рассказчик, хорошо ориентируется на острове, ответила на все наши вопросы. По нашей просьбе мы заехали на рынок за фруктами, также нам порекомендовали хороший ресторан. Экскурсия нам очень понравилась! Огромное спасибо!
  • К
    Константин
    18 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Очень понравилось.
    Очень понравилосьОчень понравилосьОчень понравилось
  • E
    Eduard
    16 июля 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
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    захотел, был пилинг рыбками). И в целом вся поездка по столь живописным местам оставила самые положительные впечатления. Отдельное спасибо Сергею за то, что помимо рассказа непосредственно по теме экскурсии отвечал на наши дополнительные вопросы.

    Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)Все отлично)
  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Рай в Сиамском заливе
    Нам все очень понравилось! Денис оставил о себе очень приятные впечатления! Мы много увидели и получили достаточно полезной информации об острове! Однозначно рекомендую всем посетить эту экскурсию!
  • Е
    Елизавета
    14 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Было очень комфортно, приятно, по-дружески. Посмотрели остров, сделали кучу классных фото, приятно провели время. Мы довольны и ребенок доволен:) Алима и Андрей - отличная команда, учли все наши пожелания. 100% рекомендуем экскурсию
    Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Было очень комфортно, приятно, по-дружескиОгромное спасибо за великолепную экскурсию! Было очень комфортно, приятно, по-дружескиОгромное спасибо за великолепную экскурсию! Было очень комфортно, приятно, по-дружескиОгромное спасибо за великолепную экскурсию! Было очень комфортно, приятно, по-дружескиОгромное спасибо за великолепную экскурсию! Было очень комфортно, приятно, по-дружескиОгромное спасибо за великолепную экскурсию! Было очень комфортно, приятно, по-дружески
  • Е
    Евгений
    7 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Самуи
    Сегодня были на экскурсии. Обзорная на Самуи. Нам с женой безумно все понравилось! Несмотря на жаркую погоду, экскурсия нас увлекла настолько, что не заметили как пролетел день! спасибо Алиме за гостеприимство, за фото, за маршрут! Все на высоте!
    Сегодня были на экскурсии. Обзорная на Самуи. Нам с женой безумно все понравилось! Несмотря на жаркуюСегодня были на экскурсии. Обзорная на Самуи. Нам с женой безумно все понравилось! Несмотря на жаркуюСегодня были на экскурсии. Обзорная на Самуи. Нам с женой безумно все понравилось! Несмотря на жаркуюСегодня были на экскурсии. Обзорная на Самуи. Нам с женой безумно все понравилось! Несмотря на жаркую
  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях
    Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея! Посетили 2 красивых водопада: один с огромным
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    камнем, а второй с классными природными ваннами-джакузи. Идти до них несложно и справится любой человек, вдоль всего маршрута натянуты нитки-канаты за которые удобно держаться. Сами водопады просто вау!!! Смотрите фото) Спасибо за них Сергею) Посетили полузаброшенный храм на горе, откуда открывается потрясающий вид на все стороны острова. Очень красивое оформление и можно все облазить, людей нет) И в конце поехали на красивую точку с видом на остров и закат! С музыкой и фруктами - это было прям супер завершение дня))) Всем рекомендую!!!!

    Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
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    было очень комфортно! Гид великолепный, шутил, объяснял, а главное заботился о каждом! Когда увидел, что я все же собралась пойти на хайкинг на точку обзора 500 метров, дал с собой воды и убедился, что я поняла во сколько нужно вернуться. Я дошла не до конца, очень жарко, но впечатления от всей поездки великолепные. Все чётко по времени, по программе, просто блестящие! Виды шикарные, настроение отличное! Спасибо организаторам!

    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «На весь день»

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Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в августе 2024
Сейчас на Самуи в категории "На весь день" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 55 до 2 294.71. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур на Самуи на 1 день, гиды Самуи подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Самуи так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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