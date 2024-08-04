7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе: индивидуальная экскурсия на Самуи
Откройте для себя удивительный мир Самуи: буддийские храмы, магический сад, живописные джунгли и водопады. Незабываемое приключение ждёт вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Sunset Heroes: хайкинг или джип-приключение в джунглях Самуи
Погрузитесь в природу Самуи с экскурсией Sunset Heroes. Выберите хайкинг или джип-приключение и насладитесь дикими водопадами и атмосферными закатами
Начало: В вашем отеле на Самуи
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$500 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Самуи: храмы, статуи и природные памятники
Самуи - это райский уголок с белоснежными пляжами и яркими джунглями. За один день вы увидите храмы, скульптуры и природные памятники острова
14 авг в 11:00
15 авг в 11:00
$260 за всё до 3 чел.
8 часов
Водная прогулка
Жемчужины национального парка Анг Тонг: снорклинг, каякинг и пляжи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку Анг Тонг. Вас ждут снорклинг, каякинг и отдых на шикарных пляжах
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$63 за человека
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$55 за человека
8 часов
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$68 за человека
8 часов
Групповая
Групповая экскурсия на острова Ко Тао и Нанг Юань с англоговорящим гидом
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на острова Ко Тао и Нанг Юань. Насладитесь снорклингом, белоснежными пляжами и тайской кухней
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англоговорящим гидом
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
8 часов
Групповая
Экскурсия на скоростной лодке в национальный парк Анг Тонг: райский уголок
Побывайте в райском уголке нацпарка Анг Тонг! Морская прогулка, снорклинг и трекинг по островам с прекрасными видами ждут вас. Англоговорящий гид
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом.
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
2 294.71฿ за человека
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорный тур по Самуи на современных джипах: храмы, водопады, сафари
Познакомьтесь с Самуи на джип-сафари: камни Бабушка и Дедушка, храм Ват Кунарам, водопад Намуанг и многое другое за один день
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Англогид.
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
2 294.71฿ за человека
8 часов
Групповая
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле: экскурсия с каякингом и снорклингом
Погрузитесь в мир приключений на большом корабле, исследуя острова национального парка Анг Тонг. Каякинг, снорклинг и удивительные виды ждут вас
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с англогидом
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
1 529.81฿ за человека
7 часов
Водная прогулка
Групповая рыбалка на островах Ко Тан и Ко Мадсу
Отправляйтесь в увлекательное морское путешествие по Сиамскому заливу. Рыбалка, снорклинг и традиционный тайский обед ждут вас на борту нашего корабля
Начало: Ресепция Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
2 112.59฿ за человека
6 часов
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по Самуи: Тайны острова за 6 часов
Погрузитесь в захватывающее приключение по Самуи: неожиданные локации, встреча с Большим Буддой, таинственные джунгли и сундук с сокровищами ждут вас
Начало: У Биг Будды
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
от $210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 августа 2024Миллион спасибо! Лучшая экскурсия!
- ТТатьяна29 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Посмотрели все достопримечательности, покормили слонов, покатались на них. Увидели самые красивые виды острова. Узнали много нового благодаря рассказам нашего гида. Всем советую побывать на этой экскурсии.
- ВВероника27 июля 2024Все прошло отлично! Алима прекрасный рассказчик, хорошо ориентируется на острове, ответила на все наши вопросы. По нашей просьбе мы заехали на рынок за фруктами, также нам порекомендовали хороший ресторан. Экскурсия нам очень понравилась! Огромное спасибо!
- ККонстантин18 июля 2024Очень понравилось.
- EEduard16 июля 2024Все отлично) Несмотря на не очень подходящий для водопадов сезон, нам удалось их посмотреть и искупаться. Для тех, кто купаться не
- ЕЕлена15 июля 2024Нам все очень понравилось! Денис оставил о себе очень приятные впечатления! Мы много увидели и получили достаточно полезной информации об острове! Однозначно рекомендую всем посетить эту экскурсию!
- ЕЕлизавета14 июля 2024Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Было очень комфортно, приятно, по-дружески. Посмотрели остров, сделали кучу классных фото, приятно провели время. Мы довольны и ребенок доволен:) Алима и Андрей - отличная команда, учли все наши пожелания. 100% рекомендуем экскурсию
- ЕЕвгений7 июля 2024Сегодня были на экскурсии. Обзорная на Самуи. Нам с женой безумно все понравилось! Несмотря на жаркую погоду, экскурсия нас увлекла настолько, что не заметили как пролетел день! спасибо Алиме за гостеприимство, за фото, за маршрут! Все на высоте!
- ООльга28 июня 2024Очень классный маршрут-экскурсия. Я получила огромное удовольствие от такого классного дня в компании Сергея! Посетили 2 красивых водопада: один с огромным
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Самуи в августе 2024
Сейчас на Самуи в категории "На весь день" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 55 до 2 294.71. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур на Самуи на 1 день, гиды Самуи подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Самуи так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024