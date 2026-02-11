ежедневно в 08:00

Лучшее время для водной прогулки на Самуи - с марта по сентябрь. В эти месяцы погода стабильно тёплая, море спокойное, а дожди редки, что делает их идеальными для морских приключений. В октябре и ноябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные кратковременные дожди. В январе и феврале, несмотря на прохладные ветра, путешествие остаётся возможным, однако условия могут быть менее комфортными из-за повышенной загруженности и вероятности осадков.

Экскурсия на острова Ко Тао и Нанг Юань - это идеальный способ провести день на Самуи.Вы отправитесь на скоростном катере к живописным островам, где вас ждут снорклинг, обед с традиционными

тайскими блюдами и отдых на белоснежных пляжах. На Нанг Юане можно увидеть подводный мир «японского морского сада» и насладиться панорамными видами с высоты. Это путешествие подарит вам возможность познакомиться с удивительной природой Таиланда и получить массу положительных эмоций

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

🐟 Снорклинг на острове Ко Тао

Первая точка нашего приключения — остров Ко Тао, гармонично возвышающийся среди кристально чистых вод Сиамского залива. Идеальное место, чтобы вооружиться снаряжением для снорклинга и познакомиться с местными обитателями подводного мира: причудливые кораллы всевозможных форм и стайки разноцветных рыбок заставят вас по-настоящему влюбиться в морскую жизнь Таиланда.

🌴 Райский остров Нанг Юань

Оказавшись на острове Нанг Юань, вы подкрепитесь традиционными блюдами тайской кухни и свежими экзотическими фруктами, а после пойдем знакомиться с красивейшими окрестностями и пляжем Нанг Юань, который соединяет три острова. Советуем отправиться на пирс — в прозрачной воде прибрежных вод, словно в огромном аквариуме, перед вами пронесутся косяки крупных океанических рыб. А после отдыха на белоснежном пляже можем забраться на смотровую площадку острова: впечатляющая панорама всего Нанг Юаня точно того стоит!

🐠 Погружение в «японский морской сад»

На Нанг Юане находится одно из самых красивых дайвинг-мест в Таиланде — «японский морской сад», который перенесет вас в сердце подводного мира. С трубкой и маской для снорклинга вы сможете рассмотреть морских обитателей острова и его фантастические коралловые ландшафты, встретить рыб-сержантов, рыб-групперов и даже символ острова — морскую черепаху. А после у вас останется время, чтобы расслабиться на пляже и насладиться солнцем перед возвращением на Самуи.

Подробная программа

8:00 – трансфер из отеля до пирса;

8:30 – легкий завтрак;

9:00 – отправляемся на скоростном катере к Ко Тао;

10:20 – снорклинг в красивой бухте;

12:00 – обед (шведский стол) на острове Нанг Юань, отдых на пляже, купание и прогулка к панорамной площадке;

13:00 – на скоростном катере отправляемся к Самуи;

16:00 – прибытие на остров и трансфер в отель.

Организационные детали