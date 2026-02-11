ежедневно в 08:00

Мои заказы

Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань

Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Экскурсия на острова Ко Тао и Нанг Юань - это идеальный способ провести день на Самуи.

Вы отправитесь на скоростном катере к живописным островам, где вас ждут снорклинг, обед с традиционными
читать дальшеуменьшить

тайскими блюдами и отдых на белоснежных пляжах.

На Нанг Юане можно увидеть подводный мир «японского морского сада» и насладиться панорамными видами с высоты.

Это путешествие подарит вам возможность познакомиться с удивительной природой Таиланда и получить массу положительных эмоций

4.5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐟 Снорклинг на Ко Тао
  • 🌴 Белоснежные пляжи Нанг Юань
  • 🍽️ Традиционная тайская кухня
  • 🐠 Погружение в «японский морской сад»
  • 🚤 Путешествие на скоростном катере

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на Самуи - с марта по сентябрь. В эти месяцы погода стабильно тёплая, море спокойное, а дожди редки, что делает их идеальными для морских приключений. В октябре и ноябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные кратковременные дожди. В январе и феврале, несмотря на прохладные ветра, путешествие остаётся возможным, однако условия могут быть менее комфортными из-за повышенной загруженности и вероятности осадков.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань

Что можно увидеть

  • Ко Тао
  • Нанг Юань
  • Японский морской сад

Описание экскурсии

🐟 Снорклинг на острове Ко Тао
Первая точка нашего приключения — остров Ко Тао, гармонично возвышающийся среди кристально чистых вод Сиамского залива. Идеальное место, чтобы вооружиться снаряжением для снорклинга и познакомиться с местными обитателями подводного мира: причудливые кораллы всевозможных форм и стайки разноцветных рыбок заставят вас по-настоящему влюбиться в морскую жизнь Таиланда.

🌴 Райский остров Нанг Юань
Оказавшись на острове Нанг Юань, вы подкрепитесь традиционными блюдами тайской кухни и свежими экзотическими фруктами, а после пойдем знакомиться с красивейшими окрестностями и пляжем Нанг Юань, который соединяет три острова. Советуем отправиться на пирс — в прозрачной воде прибрежных вод, словно в огромном аквариуме, перед вами пронесутся косяки крупных океанических рыб. А после отдыха на белоснежном пляже можем забраться на смотровую площадку острова: впечатляющая панорама всего Нанг Юаня точно того стоит!

🐠 Погружение в «японский морской сад»
На Нанг Юане находится одно из самых красивых дайвинг-мест в Таиланде — «японский морской сад», который перенесет вас в сердце подводного мира. С трубкой и маской для снорклинга вы сможете рассмотреть морских обитателей острова и его фантастические коралловые ландшафты, встретить рыб-сержантов, рыб-групперов и даже символ острова — морскую черепаху. А после у вас останется время, чтобы расслабиться на пляже и насладиться солнцем перед возвращением на Самуи.

Подробная программа

8:00 – трансфер из отеля до пирса;
8:30 – легкий завтрак;
9:00 – отправляемся на скоростном катере к Ко Тао;
10:20 – снорклинг в красивой бухте;
12:00 – обед (шведский стол) на острове Нанг Юань, отдых на пляже, купание и прогулка к панорамной площадке;
13:00 – на скоростном катере отправляемся к Самуи;
16:00 – прибытие на остров и трансфер в отель.

Организационные детали

  • Важно: оплата гиду переводом на карту Сбербанка или на месте наличными в батах.
  • В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, персональная страховка, завтрак, обед, напитки, спасательные жилеты и оборудование для снорклинга.
  • Дети выше 130 см, в возрасте до 12 лет оплачиваются как взрослые
  • Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, солнцезащитный крем, фотокамеру, головные уборы.
  • Входной билет на остров Нанг Юань оплачивается отдельно: 250 батов для взрослых, 125 батов – для ребенка (для детей выше 130 см приобретается взрослый билет).
  • Экскурсия проводится на одном из наших комфортабельных скоростных катеров (вместимость зависит от количества человек на экскурсии). На судне есть спасательные жилеты.
  • К участию не допускаются лица с сердечными или другими серьезными заболеваниями, а также беременные женщины
  • На экскурсии с вами будет англоговорящий сопровождающий

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$77
Дети до 12 лет$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор на Самуи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 730 туристов
Мы любим наш остров и знаем всё о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи, проверенные на личном опыте.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
1
2
1
О
Утром в назначенное время приехала машина и забрала у отеля, далее был общий сбор, завтрак и отправка на комфортном катере к островам. На первой остановке мы поплавали с масками и
читать дальшеуменьшить

посмотрели на удивительный водный мир. После нас отвезли на завтра со шведским столом, еда была самая разная. Каждый найдет блюдо на свой вкус. Затем отправились к другому острову. Подниматься в гору сложно было только в начале, а затем легче. Поднимались все, и дети и взрослые. Везде хорошие ступеньки. Гиды каждого фотографировали, помогали забраться и спуститься! Было очень комфортно. После было еще свободное время на отдых, была возможность искупаться в прозрачных водах и еще посмотреть на водный мир. Обратно доехали без остановок. Не смотря на то, что я плохо знаю английский, не было никаких проблем. Особо важной информации нет, чисто наслаждение природой. Каждому советую хоть раз съездить и своими глазами увидеть эту красоту!

Утром в назначенное время приехала машина и забрала у отеля, далее был общий сбор, завтрак и
Утром в назначенное время приехала машина и забрала у отеля, далее был общий сбор, завтрак и
Вам был полезен этот отзыв?
Иван
Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур.
Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же.
Ребята по сути перепродают тайский тур.
Крайне желательно знание английского на хотя бы базовом
читать дальшеуменьшить

уровне. Русского не будет.
Вас заберут от отеля вместе с другими туристами по пути.
Привезут на пирс где собирается толпа на все экскурсии этой компании.
Пометят цветными нитками на группы, что бы вы не поехали не на свой тур.
Отвезут на скоростной лодке на КаоТао.
40 минут снорклинга. Средненького. Базовые рыбки и стайки рыб.
Затем едем обедать здесь же рядом. Скоромный, но неплохой шведский стол Там же можно немного покупаться в спокойном чистом море Затем едем на остров, где можно - или пойти на смотровую площадку (мы не пошли) увидеть морские просторы и композицию из этих 3 островов.
- или примерно час-полтора сноркать (еще более так себе чем было, но зато в заливе плавают мелкие мелкие акулки). Заливы тёплые и спокойные и пляж хороший - так что мы посмотрели акулок и я пошел дремать в тень, а жена бултыхалась до конца.
После этого вас вернут на остров, где на обычных Туктуках (маршрутках из джипов) развезут домой В целом на 4 по интересности. На 4+ организационно.

Чуть не забыли одного немца на острове, вспомнили про него, так как нашли его кошелек и искали кому принадлежит:)
Так что, тайцы гиды, хоть и пересчитывают вас по 10 раз, хоть и стараются всю группу вести от точки до точки, но щелкать клювом не надо:) Запоминайте свой корабль, название и номер и слушайте крики гидов.

Вам был полезен этот отзыв?
Михайлова
Очень классный тур, все четко и по времени, локации супер, гиды и команда отличные ребята, все объясняют, всех считают и никого не забывают. Поездка на острова была с ветерком и совсем не томной, а очень бодрой 😁
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всё очень понравилось, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
N
В целом экскурсия понравилась в плане того, что мы увидели красивые острова и познакомились с подводным миром, окружающим эти острова. В организационном плане все хорошо и без накладок. Хотелось бы ещё от гида получить больше информации, как о самих островах, так и в целом о стране, о народе страны(история, обычаи) по которой мы путешествуем. Этого, к сожалению, не было.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Трансфер с отеля-слишком рано, много времени на пирсе проторчали Легкий завтрак на пирсе-кофе с печенькой?! Чая и воды(холодной) не было.
Катер-подушатаный,на носу сидеть не реально, скачешь как на коне, жилетов не
читать дальшеуменьшить

выдавали на время поездки до острова.
Гид-англоговрящий таец, который просто озвучил остановки и время пребывания на этих остановках, ну и собирал всех на катер.
Места красивые,шведский стол(обед) вкусный, но времени пребывания на островах выделено мало, по окончанию поездки украли маски, гид стоял в это время на борту и следил как народ выходит их катера, но сказал, что ничего не видел. Никто ничего (4 человека персонала) не видел. Очень удивительно. Заплатили штраф за 2 маски 3000 бат-8 косарей за б/у маски?!!! (экскурсия вся стоила 13 тыс на двох стоила).

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день Анатолий, для каждого отеля есть свое расписание пикапа, оно спланировано таким образом, чтобы все точно успели на катер.
читать дальшеуменьшить

Чтобы не ждать общего трансфера можно заказать приватный трансфер. С утра на пирсе предлагают "легкий завтрак", кофе, снейки или печенье, он так и называться - легкий, вода всегда есть в доступе, если вы ее не видите, можно спросить у обслуживающего персонала. В любом катере на носу сидеть не удобно, особенно в волну, особенно в открытом океане… По этому для всех туристов есть места в салоне судна, а на носу места больше для развлечения. На этой экскурсии гид выполняет функцию сопровождения, следит чтобы все сели на лодку, сообщает время обеда, объясняет как пользоваться оборудованием для снорклинга. Это снорклинг тур, где все приплывая на остров идут плавать с масками, а потом с катера снорклят… Двух часовые лекции об истории Таиланда рассказывают на других турах. На островах было столько времени, сколько нужно чтобы вы успели пройти всю программу тура и вернуться на Самуи вовремя. На Тао и недели мало будет. Очень жаль что у вас украли маски, на сколько я понял вы заметили пропажу по прибытии на Самуи. Гиды не несут ответственность за потерянные вещи, и не обыскивают туристов на выходе с лодки. За потерянные маски предусмотрен штраф.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самуи

Похожие экскурсии на «Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань»

Обзорная экскурсия по Самуи
На машине
8 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Самуи
Познакомиться с основными достопримечательностями острова, увидеть рай на земле и загадать желание
Начало: У Вашего отеля
16 авг в 10:30
17 авг в 10:30
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
На машине
7 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по острову Самуи
Увидеть главные достопримечательности и встретить закат у моря
Начало: От места проживания
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от $315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
На лодке
4.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная морская прогулка со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от $117 за всё до 8 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джиппинг
На машине
8 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
$65 за человека
У нас ещё много экскурсий на Самуи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Самуи
$77 за человека