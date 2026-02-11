ежедневно в 08:00

Вы отправитесь на скоростном катере к живописным островам, где вас ждут снорклинг, обед с традиционными
5 причин купить эту экскурсию
- 🐟 Снорклинг на Ко Тао
- 🌴 Белоснежные пляжи Нанг Юань
- 🍽️ Традиционная тайская кухня
- 🐠 Погружение в «японский морской сад»
- 🚤 Путешествие на скоростном катере
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ко Тао
- Нанг Юань
- Японский морской сад
Описание экскурсии
🐟 Снорклинг на острове Ко Тао
Первая точка нашего приключения — остров Ко Тао, гармонично возвышающийся среди кристально чистых вод Сиамского залива. Идеальное место, чтобы вооружиться снаряжением для снорклинга и познакомиться с местными обитателями подводного мира: причудливые кораллы всевозможных форм и стайки разноцветных рыбок заставят вас по-настоящему влюбиться в морскую жизнь Таиланда.
🌴 Райский остров Нанг Юань
Оказавшись на острове Нанг Юань, вы подкрепитесь традиционными блюдами тайской кухни и свежими экзотическими фруктами, а после пойдем знакомиться с красивейшими окрестностями и пляжем Нанг Юань, который соединяет три острова. Советуем отправиться на пирс — в прозрачной воде прибрежных вод, словно в огромном аквариуме, перед вами пронесутся косяки крупных океанических рыб. А после отдыха на белоснежном пляже можем забраться на смотровую площадку острова: впечатляющая панорама всего Нанг Юаня точно того стоит!
🐠 Погружение в «японский морской сад»
На Нанг Юане находится одно из самых красивых дайвинг-мест в Таиланде — «японский морской сад», который перенесет вас в сердце подводного мира. С трубкой и маской для снорклинга вы сможете рассмотреть морских обитателей острова и его фантастические коралловые ландшафты, встретить рыб-сержантов, рыб-групперов и даже символ острова — морскую черепаху. А после у вас останется время, чтобы расслабиться на пляже и насладиться солнцем перед возвращением на Самуи.
Подробная программа
8:00 – трансфер из отеля до пирса;
8:30 – легкий завтрак;
9:00 – отправляемся на скоростном катере к Ко Тао;
10:20 – снорклинг в красивой бухте;
12:00 – обед (шведский стол) на острове Нанг Юань, отдых на пляже, купание и прогулка к панорамной площадке;
13:00 – на скоростном катере отправляемся к Самуи;
16:00 – прибытие на остров и трансфер в отель.
Организационные детали
- Важно: оплата гиду переводом на карту Сбербанка или на месте наличными в батах.
- В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, персональная страховка, завтрак, обед, напитки, спасательные жилеты и оборудование для снорклинга.
- Дети выше 130 см, в возрасте до 12 лет оплачиваются как взрослые
- Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, солнцезащитный крем, фотокамеру, головные уборы.
- Входной билет на остров Нанг Юань оплачивается отдельно: 250 батов для взрослых, 125 батов – для ребенка (для детей выше 130 см приобретается взрослый билет).
- Экскурсия проводится на одном из наших комфортабельных скоростных катеров (вместимость зависит от количества человек на экскурсии). На судне есть спасательные жилеты.
- К участию не допускаются лица с сердечными или другими серьезными заболеваниями, а также беременные женщины
- На экскурсии с вами будет англоговорящий сопровождающий
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$77
|Дети до 12 лет
|$59
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же.
Ребята по сути перепродают тайский тур.
Крайне желательно знание английского на хотя бы базовом
Катер-подушатаный,на носу сидеть не реально, скачешь как на коне, жилетов не