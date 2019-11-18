ежедневно в 08:00

Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань

Снорклинг среди кораллов и подводных обитателей, роскошные пляжи и традиционная тайская кухня

4
2 отзыва
Групповая
Оказавшись на острове Самуи, невозможно обойти вниманием расположенные неподалеку Ко Тао и Нанг Юань, которые входят в десятку красивейших островов мира.

На скоростном катере вы отправитесь навстречу белоснежным пляжам, разноцветным кораллам и кристальным волнам Сиамского залива.

Приготовьтесь провести день, занимаясь снорклингом, пробуя традиционные блюда местной кухни и наслаждаясь сказочной природой Таиланда.
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🐟 Снорклинг на острове Ко Тао
Первая точка нашего приключения — остров Ко Тао, гармонично возвышающийся среди кристально чистых вод Сиамского залива. Идеальное место, чтобы вооружиться снаряжением для снорклинга и познакомиться с местными обитателями подводного мира: причудливые кораллы всевозможных форм и стайки разноцветных рыбок заставят вас по-настоящему влюбиться в морскую жизнь Таиланда.

🌴 Райский остров Нанг Юань
Оказавшись на острове Нанг Юань, вы подкрепитесь традиционными блюдами тайской кухни и свежими экзотическими фруктами, а после пойдем знакомиться с красивейшими окрестностями и пляжем Нанг Юань, который соединяет три острова. Советуем отправиться на пирс — в прозрачной воде прибрежных вод, словно в огромном аквариуме, перед вами пронесутся косяки крупных океанических рыб. А после отдыха на белоснежном пляже можем забраться на смотровую площадку острова: впечатляющая панорама всего Нанг Юаня точно того стоит!

🐠 Погружение в «японский морской сад»
На Нанг Юане находится одно из самых красивых дайвинг-мест в Таиланде — «японский морской сад», который перенесет вас в сердце подводного мира. С трубкой и маской для снорклинга вы сможете рассмотреть морских обитателей острова и его фантастические коралловые ландшафты, встретить рыб-сержантов, рыб-групперов и даже символ острова — морскую черепаху. А после у вас останется время, чтобы расслабиться на пляже и насладиться солнцем перед возвращением на Самуи.

Подробная программа

8:00 – трансфер из отеля до пирса;
8:30 – легкий завтрак;
9:00 – отправляемся на скоростном катере к Ко Тао;
10:20 – снорклинг в красивой бухте;
12:00 – обед (шведский стол) на острове Нанг Юань, отдых на пляже, купание и прогулка к панорамной площадке;
13:00 – на скоростном катере отправляемся к Самуи;
16:00 – прибытие на остров и трансфер в отель.

Организационные детали

  • Важно: оплата гиду переводом на карту Сбербанка или на месте наличными в батах.
  • В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, персональная страховка, завтрак, обед, напитки, спасательные жилеты и оборудование для снорклинга.
  • Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, солнцезащитный крем, фотокамеру, головные уборы.
  • Входной билет на остров Нанг Юань оплачивается отдельно: 200 бат для взрослых, 100 бат – для ребенка (для детей выше 130 см приобретается взрослый билет).
  • Экскурсия проводится на комфортабельном скоростном катере.
  • В целях безопасности мы просим воздержаться от данной экскурсии беременных женщин.
  • На экскурсии с вами будет англоговорящий сопровождающий

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
2
1
M
18 ноя 2019
всё было отлично
N
24 июня 2019
В целом экскурсия понравилась в плане того, что мы увидели красивые острова и познакомились с подводным миром, окружающим эти острова. В организационном плане все хорошо и без накладок. Хотелось бы ещё от гида получить больше информации, как о самих островах, так и в целом о стране, о народе страны(история, обычаи) по которой мы путешествуем. Этого, к сожалению, не было.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самуи

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь день👩‍👧‍👦Для детей🤿Подводное плавание🍤Гастрономические🏖ПляжиСноркелинг

Еще несколько похожих предложений в Самуи

Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
8 часов
Групповая
Алекс
Нет отзывов
Райские острова Ко Тао и Нанг Юань
$63 за 1 человека
Морской парк Ангтонг - россыпь островов
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Андрей
3.5
2 отзыва
Морской парк Ангтонг - россыпь островов
Поплавать на каяке, отдохнуть на пляже, понырять с маской и увидеть архипелаг со смотровых площадок
$60 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Самуи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Самуи
ХОРОШО
🇹🇭
ТАМ