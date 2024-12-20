Отправляйтесь на увлекательное путешествие по островам Ко Тан и Ко Мадсум. На Ко Тан вас ждут коралловые рифы и снорклинг в кристально чистых водах.
На Ко Мадсум вы сможете провести время
На Ко Мадсум вы сможете провести время
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Снорклинг среди коралловых рифов
- 🐷 Время с дружелюбными свинками
- 🏝 Белоснежные пляжи для отдыха
- 📸 Потрясающие фотомоменты
- 🍲 Обед с традиционными тайскими блюдами
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что можно увидеть
- Коралловые рифы
- Белоснежные пляжи
- Остров Свиней
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в незабываемое приключение на острова Ко Тан и Ко Мадсум — два уединенных уголка, где природа раскрывает свою первозданную красоту.
Остров Ко Тан
Ко Тан — это небольшой остров, известный своими живописными коралловыми рифами и богатым подводным миром. Здесь вы сможете заняться снорклингом, наслаждаясь плаванием в кристально чистых водах и наблюдая за яркими тропическими рыбами и морскими обитателями. Остров Ко Тан славится тем, что здесь можно увидеть разнообразные кораллы и морскую флору, создающие настоящий подводный рай.
Остров Ко Мадсум
После исследования подводного мира, экскурсия продолжится на остров Ко Мадсум, также известный как «Остров Свиней». Этот уютный тропический остров предлагает идеальные условия для отдыха: вы сможете купаться в теплых водах, кататься на каяках, расслабиться на белоснежном песчаном пляже или провести время с дружелюбными местными свинками, которые свободно бродят по острову. Для любителей фотографии это место станет настоящей находкой. В завершение экскурсии вас ожидает обед в виде шведского стола с традиционными тайскими блюдами на фоне потрясающих морских пейзажей. После насыщенного дня, наполненного яркими впечатлениями, катер доставит вас обратно на остров Самуи, оставив в памяти воспоминания о настоящем тропическом рае. Важная информация:
Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1795 ฿
|Детский
|1595 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ко Тан
- Остров Ко Мудсум
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводиться с англоговорящим сопровождением
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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