Приглашаем вас отправиться в незабываемое приключение на острова Ко Тан и Ко Мадсум — два уединенных уголка, где природа раскрывает свою первозданную красоту.

Остров Ко Тан

Ко Тан — это небольшой остров, известный своими живописными коралловыми рифами и богатым подводным миром. Здесь вы сможете заняться снорклингом, наслаждаясь плаванием в кристально чистых водах и наблюдая за яркими тропическими рыбами и морскими обитателями. Остров Ко Тан славится тем, что здесь можно увидеть разнообразные кораллы и морскую флору, создающие настоящий подводный рай.

Остров Ко Мадсум

После исследования подводного мира, экскурсия продолжится на остров Ко Мадсум, также известный как «Остров Свиней». Этот уютный тропический остров предлагает идеальные условия для отдыха: вы сможете купаться в теплых водах, кататься на каяках, расслабиться на белоснежном песчаном пляже или провести время с дружелюбными местными свинками, которые свободно бродят по острову. Для любителей фотографии это место станет настоящей находкой. В завершение экскурсии вас ожидает обед в виде шведского стола с традиционными тайскими блюдами на фоне потрясающих морских пейзажей. После насыщенного дня, наполненного яркими впечатлениями, катер доставит вас обратно на остров Самуи, оставив в памяти воспоминания о настоящем тропическом рае. Важная информация:

Во время экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий гид.