4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Большой Будда и храм Ват Кунарам
Знакомство с культурой Самуи логично начнется с его важнейшей достопримечательности — храма Большого Будды. На островке по ту сторону дамбы вы увидите 12-метровую статую Будды, которая, если верить местным жителям, защищает остров. В этом месте вам откроются особенности религии Таиланда и её роль в повседневной жизни тайцев. А после посетим храм Ват Кунарам с нетленной мумией буддийского монаха, где вы поучаствуете в буддийских ритуалах — повяжете браслет удачи у узнаете будущее с помощью бамбуковых палочек.
Волшебная природа Самуи
Наш маршрут пройдет по самым впечатляющим природным уголкам острова.
Прокатиться на слоне в парке Намуанг
Самуи — это не только чудесные пляжи и культурные объекты, но и место обитания сотен видов экзотических животных. В этом вы убедитесь в сафари-парке Намуанг, который станет нашей следующей остановкой. Встретиться с тигром или леопардом, посмотреть выступление слонят, понаблюдать за мартышками, собирающими кокосы, увидеть крокодилов и проехать через тропический лес на дружелюбных слонах — все эти маленькие мечты из детства осуществятся здесь!