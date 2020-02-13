4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Статуя Большого Будды, природный парк Намуанг, катание на слонах и погружение в традиции острова

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Джип-сафари на Самуи — не только захватывающее приключение, но и лучший способ осмотреть ключевые места острова за один день.

Вы прикоснетесь к традициям Таиланда в храмах Большого Будды и Ват Кунарам, встретите стража Самуи, прокатитесь по джунглям на слоне и оцените вкуснейшие блюда тайской кухни.

А с обзорной площадки «Восемь Будд» и у водопада Намуанг вам откроются лучшие ракурсы райского острова.
$54 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Ресепшен вашего отеля
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари: весь Самуи за один день

Что вас ожидает

Большой Будда и храм Ват Кунарам
Знакомство с культурой Самуи логично начнется с его важнейшей достопримечательности — храма Большого Будды. На островке по ту сторону дамбы вы увидите 12-метровую статую Будды, которая, если верить местным жителям, защищает остров. В этом месте вам откроются особенности религии Таиланда и её роль в повседневной жизни тайцев. А после посетим храм Ват Кунарам с нетленной мумией буддийского монаха, где вы поучаствуете в буддийских ритуалах — повяжете браслет удачи у узнаете будущее с помощью бамбуковых палочек.

Волшебная природа Самуи
Наш маршрут пройдет по самым впечатляющим природным уголкам острова.

  • Сквозь тенистые джунгли вы пройдете к высшей точке Самуи — панорамной площадке «Восемь Будд», с которой открывается поистине потрясающий вид на окрестности!
  • Подкрепившись блюдами тайской кухни и свежими фруктами, отправимся к самому большому водопаду острова. Вы помедитируете, слушая шум 80-метрового потока воды, и отдохнете у подножия водопада, наблюдая за рыбками Гарра Руфа в прозрачной воде (любителям пилинга эти обитатели придутся особенно по душе).
  • А еще вы увидите знаменитые камни «бабушка» и «дедушка» — природное место силы, куда приезжают пары со всего мира, чтобы загадать желание о рождении ребенка.

Прокатиться на слоне в парке Намуанг
Самуи — это не только чудесные пляжи и культурные объекты, но и место обитания сотен видов экзотических животных. В этом вы убедитесь в сафари-парке Намуанг, который станет нашей следующей остановкой. Встретиться с тигром или леопардом, посмотреть выступление слонят, понаблюдать за мартышками, собирающими кокосы, увидеть крокодилов и проехать через тропический лес на дружелюбных слонах — все эти маленькие мечты из детства осуществятся здесь!

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость тура входит: трансфер от вашего отеля и обратно, персональная страховка, обед, напитки, входные билеты на все шоу, прогулка на слонах.
  • Сбор группы начинается с 8:00, начало программы в 9:00, окончание в 17:00.
  • Для детей экскурсия будет стоить 1200 бат.
  • Рекомендуем взять с собой удобную обувь для хождения по джунглям, купальные костюмы и комфортную одежду.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари: весь Самуи за один день

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Ресепшен вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мы любим наш остров и знаем все о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи с русскоговорящими гидами.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Очень увлекательная экскурсия. Мой 8-ми лети й сын был в восторге. Рекомендую.
7 февраля 2020
Во первых -очень удобный сайт для заказа экскурсии,все просто и понятно.
Во вторых-безусловно дешевле,чем у отельного гида.Нам попался очень неприятный тип,после его презентациии желание купить что-нибудь у него,отпало сразу.И я нашла Трипстер и посоветовала соседям по гостинице.
В третьих-гид Оля просто замечательная.Интеллигентная,умная,спокойная,заботливая и просто красавица.(нам довелось съездить ещё на одну экскурсию с Олей и мы убедились ещё раз,что Оля прекрасна)
В четвёртых-сама экскурсия захватывающая,очень много чего посмотрели , пообедали в красивом месте (еда была не замысловатая,но свежая и вкусная)..Увидели основные достопримечательности острова,покатались на прекрасных слониках ( хотя их очень жаль),экстремальная поездка на джипах на самую высокую точку Самуи запечвтлилась навсегда.
Спасибо большое организаторам .Все было четко ,без заминок,время пролетело незаметно.
Рекомендую для обязательного посещения , особенно тем ,кто впервые на Самуи.
23 ноября 2019
Если вы хотите увидеть Самуи из глубин джунглей и прокатиться по интереснейшим местам, то этот тур для вас. Незабываемые ощущения от поездки на крыше джипа по лесным дорогам, от которой захватывает дух)! День пролетел незаметно, было очень интересно. Рекомендую!
18 марта 2019
Отличный гид Лиза! Расказывала много и за пределами темы острова Самуи! Экскурсия содержательная, у кого нет байка и умения его водить - мамт хэв! Обязательно прокатитесь на крыше джипа- это незабываемые впечатленич! Немного расстроил парк с животными -много слоеов, крокодилов и всего одна обезьянка:(

Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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