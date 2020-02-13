4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Большой Будда и храм Ват Кунарам

Знакомство с культурой Самуи логично начнется с его важнейшей достопримечательности — храма Большого Будды. На островке по ту сторону дамбы вы увидите 12-метровую статую Будды, которая, если верить местным жителям, защищает остров. В этом месте вам откроются особенности религии Таиланда и её роль в повседневной жизни тайцев. А после посетим храм Ват Кунарам с нетленной мумией буддийского монаха, где вы поучаствуете в буддийских ритуалах — повяжете браслет удачи у узнаете будущее с помощью бамбуковых палочек.

Волшебная природа Самуи

Наш маршрут пройдет по самым впечатляющим природным уголкам острова.

Сквозь тенистые джунгли вы пройдете к высшей точке Самуи — панорамной площадке «Восемь Будд», с которой открывается поистине потрясающий вид на окрестности!

Подкрепившись блюдами тайской кухни и свежими фруктами, отправимся к самому большому водопаду острова. Вы помедитируете, слушая шум 80-метрового потока воды, и отдохнете у подножия водопада, наблюдая за рыбками Гарра Руфа в прозрачной воде (любителям пилинга эти обитатели придутся особенно по душе).

А еще вы увидите знаменитые камни «бабушка» и «дедушка» — природное место силы, куда приезжают пары со всего мира, чтобы загадать желание о рождении ребенка.

Прокатиться на слоне в парке Намуанг

Самуи — это не только чудесные пляжи и культурные объекты, но и место обитания сотен видов экзотических животных. В этом вы убедитесь в сафари-парке Намуанг, который станет нашей следующей остановкой. Встретиться с тигром или леопардом, посмотреть выступление слонят, понаблюдать за мартышками, собирающими кокосы, увидеть крокодилов и проехать через тропический лес на дружелюбных слонах — все эти маленькие мечты из детства осуществятся здесь!