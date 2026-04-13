4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Джип-сафари на Самуи - это возможность за один день увидеть самые значимые места острова. Путешествие начинается с храма Большого Будды, где можно узнать о религии Таиланда.Затем маршрут проходит через джунгли

к панорамной площадке "Восемь Будд", откуда открывается потрясающий вид. Водопад Намуанг и камни "бабушка" и "дедушка" добавят магии вашему дню. В программе также посещение храма Леди-монаха, Волшебного сада и других интересных мест. Включены обед, напитки и трансфер

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Большой Будда

Знакомство с культурой Самуи логично начнется с его важнейшей достопримечательности — храма Большого Будды. На островке по ту сторону дамбы вы увидите 12-метровую статую Будды, которая, если верить местным жителям, защищает остров. В этом месте вам откроются особенности религии Таиланда и её роль в повседневной жизни тайцев.

Волшебная природа Самуи

Наш маршрут пройдет по самым впечатляющим природным уголкам острова.

Сквозь тенистые джунгли вы пройдете к высшей точке Самуи — панорамной площадке «Восемь Будд», с которой открывается поистине потрясающий вид на окрестности!

Подкрепившись блюдами тайской кухни и свежими фруктами, отправимся к водопаду острова. Вы помедитируете, слушая шум потока воды, и отдохнете у подножия водопада, наблюдая за рыбками Гарра Руфа в прозрачной воде (любителям пилинга эти обитатели придутся особенно по душе).

А еще вы увидите знаменитые камни «бабушка» и «дедушка» — природное место силы, куда приезжают пары со всего мира, чтобы загадать желание о рождении ребенка.

Программа:

Храм китайской Леди-монаха и Большого Будды

Скалы Великий Отец и Великая Мать

Храм Guan Yu

Каучуковая плантация

Водопад Намуанг

Кокосовая плантация

Обеденный перерыв в панорамном ресторане

Волшебный сад (Magic Garden)

Смотровая с панарамным видом на 360°

Храм Ват Типангкорн на вершине горы

Организационные детали