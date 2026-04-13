4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Джип-сафари на Самуи - это возможность за один день увидеть самые значимые места острова. Путешествие начинается с храма Большого Будды, где можно узнать о религии Таиланда.
Затем маршрут проходит через джунгли читать дальшеуменьшить
к панорамной площадке "Восемь Будд", откуда открывается потрясающий вид. Водопад Намуанг и камни "бабушка" и "дедушка" добавят магии вашему дню. В программе также посещение храма Леди-монаха, Волшебного сада и других интересных мест. Включены обед, напитки и трансфер
Знакомство с культурой Самуи логично начнется с его важнейшей достопримечательности — храма Большого Будды. На островке по ту сторону дамбы вы увидите 12-метровую статую Будды, которая, если верить местным жителям, защищает остров. В этом месте вам откроются особенности религии Таиланда и её роль в повседневной жизни тайцев.
Волшебная природа Самуи
Наш маршрут пройдет по самым впечатляющим природным уголкам острова. Сквозь тенистые джунгли вы пройдете к высшей точке Самуи — панорамной площадке «Восемь Будд», с которой открывается поистине потрясающий вид на окрестности! Подкрепившись блюдами тайской кухни и свежими фруктами, отправимся к водопаду острова. Вы помедитируете, слушая шум потока воды, и отдохнете у подножия водопада, наблюдая за рыбками Гарра Руфа в прозрачной воде (любителям пилинга эти обитатели придутся особенно по душе).
А еще вы увидите знаменитые камни «бабушка» и «дедушка» — природное место силы, куда приезжают пары со всего мира, чтобы загадать желание о рождении ребенка.
Программа:
Храм китайской Леди-монаха и Большого Будды
Скалы Великий Отец и Великая Мать
Храм Guan Yu
Каучуковая плантация
Водопад Намуанг
Кокосовая плантация
Обеденный перерыв в панорамном ресторане
Волшебный сад (Magic Garden)
Смотровая с панарамным видом на 360°
Храм Ват Типангкорн на вершине горы
Организационные детали
Экскурсия проводится на английском языке!
В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, персональная страховка, обед, напитки
Сбор группы в 9:00, окончание в 16:00
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$65
Дети до 12 лет
$45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У рецепшена вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Самуи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 730 туристов
Мы любим наш остров и знаем всё о его достопримечательностях. Наша команда состоит из опытных профессионалов, знающих свое дело. Мы заботимся о каждом путешественнике, предлагая лучшие экскурсии на Самуи, проверенные на личном опыте.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
экскурсия понравилась! гид хорошо говорит на англ, но так же давала мне материал на русском языке прочитать перед посещением храмов. классно провели день!
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Максим
Прекрасная экскурсия на джипах по знаковым местам острова, гид таец, экскурсия на английском языке.
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Р
РОМАН
Хорошая и многосодержательная экскурсия, всем рекомендую!
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А
Андрей
Все отлично! за такие деньги…
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roy
Друзья! Это очень увлекательный тур. Мы увидели весь остров за один день. 1. Природа. Вы увидите бесподобную природу острова Самуи. Устройство джипов для сафари, открывает Вам обзор на 360°. Бесподобные пейзажи. 2. Религия. читать дальшеуменьшить
Вы посетите первый буддистский храм 18 века. Wat Pradoem. Это невозможно рассказать, это нужно увидеть. Это БЕСПОДОБНО. 3. Pra Budda Dipankara. Золотая статуя Будды. Самая высокая точка острова. Увлекательное место. Когда мы находились там,я подумал, что вокруг нас туман. Потом нам объяснили, что это облака. Понимаете? Вы осматривать достопримечательности, а сквозь Вас проплывают облака. Ну не чудо. И много других увлекательных мест…. 4 Сервис. На протяжении всего маршрута напитки не ограничены, очень вкусный тайский ланч. Вас обслуживают дружелюбный, заботливый и очень угодливый персонал. Спасибо Вам за Экскурсию.
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Д
Дарья
Очень удобный заказ экскурсий через данный сайт! Всё легко оплачивается картой «Мир» и всё понятно! Сама экскурсия очень понравилось! Показали очень много мест за раз! Всё очень красиво и интересно! Единственный читать дальшеуменьшить
минус, который был, это что мы ездили по сути без гида:)Ну то есть она была рядом (гид маленькая плохо говорящая по-английски таечка), но она ничего не рассказывала ни про одно место и даже не могла ни на один вопрос ответить! не могла ничего объяснить, если к ней подходили с вопросом, а в конце попросила денег за свою работу и работу водителя, как будто в стоимость экскурсии не входит и её зп:)В общем, деталь интересная, но нам показали прекрасные места поэтому мне понравилась экскурсия:)Она точно ознакомит вас с островом на 100%!
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