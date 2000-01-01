Фото Танзании

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Хорошие фотографии Танзании в высоком разрешении

Фотографии Танзании — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Объединенная Республика Танзания
Где находится Танзания на карте + остров Занзибар
Где находится Танзания на карте + остров Занзибар
Рифтовая Долина
Рифтовая Долина
Фламинго на озере Маньяра
Фламинго на озере Маньяра
Племя Масаи
Племя Масаи
Сафари на воздушном шаре
Сафари на воздушном шаре
Олдувайское ущелье
Олдувайское ущелье
Впечатляющее сафари
Впечатляющее сафари
Фантастические закаты
Фантастические закаты
Шикарные пляжи и природа
Шикарные пляжи и природа
Очень много попрошаек
Очень много попрошаек
На улицах города, как правило грязно
На улицах города, как правило грязно
Танзанийские специи
Танзанийские специи
Африканская картина Тинга Тинга
Африканская картина Тинга Тинга
Китенге
Китенге
Скульптура Маконде
Скульптура Маконде
Украшения из танзанита, популярный подарок из Танзании
Украшения из танзанита, популярный подарок из Танзании
Общественный транспорт «Дала Дала»
Общественный транспорт «Дала Дала»
Прокат велосипедов
Прокат велосипедов
Такси
Такси
Служба проката авто Express Car Hire, Занзибар
Служба проката авто Express Car Hire, Занзибар
Precision Air совершает перелёты по стране
Precision Air совершает перелёты по стране
Международный аэропорт имени Абейда Амани Каруме
Международный аэропорт имени Абейда Амани Каруме
Международный аэропорт Джулиуса Ньерере
Международный аэропорт Джулиуса Ньерере
Авиакомпании Air Tanzania
Авиакомпании Air Tanzania
Отель Mafia Island Lodge
Отель Mafia Island Lodge
Лодж в кратере Нгоронгоро
Лодж в кратере Нгоронгоро
Отель Аруша
Отель Аруша
Резиденция Занзибар
Резиденция Занзибар
Курортный отель Ramada Dar es Salaam расположен в Дар-эс-Саламе
Курортный отель Ramada Dar es Salaam расположен в Дар-эс-Саламе
Мандази
Мандази
Мчузи Ва Самаки
Мчузи Ва Самаки
Качумбари
Качумбари
Каша Угали
Каша Угали
Ньяма чома
Ньяма чома
Неделя моды на суахили
Неделя моды на суахили
Фестиваль барбекю Ньяма Чома
Фестиваль барбекю Ньяма Чома
Козьи бега
Козьи бега
Участники Килиманджарского марафона
Участники Килиманджарского марафона
Фестиваль Sauti za Busara
Фестиваль Sauti za Busara
Танзания предлагает одни из лучших пляжей в Восточной Африке
Танзания предлагает одни из лучших пляжей в Восточной Африке
Лучшее места для плавания с аквалангом можно найти на Занзибаре
Лучшее места для плавания с аквалангом можно найти на Занзибаре
В Танзании путешествовать на поезде намного удобнее, чем на автобусе
В Танзании путешествовать на поезде намного удобнее, чем на автобусе
Для восхождения на Килиманджаро предлагаются различные туры, которые обычно занимают от 6 до 9 дней
Для восхождения на Килиманджаро предлагаются различные туры, которые обычно занимают от 6 до 9 дней
Сафари туры в Танзании
Сафари туры в Танзании
Каменный город – историческая часть города
Каменный город – историческая часть города
Масаи – это нилоты, коренные жители региона Великих африканских озер
Масаи – это нилоты, коренные жители региона Великих африканских озер
Парк Серенги
Парк Серенги
Мбея
Мбея
Дар-эс-Салам
Дар-эс-Салам
Остров Мафия
Остров Мафия
Кратер Нгоронгоро
Кратер Нгоронгоро
Сафари в заповеднике Селус Гейм Драйв
Сафари в заповеднике Селус Гейм Драйв
Гора Килиманджаро
Гора Килиманджаро
Остров Занзибар
Остров Занзибар
Национальный парк Серенгети
Национальный парк Серенгети
Миграция антилоп Гну и зебр в Танзании
Миграция антилоп Гну и зебр в Танзании
Близкая встреча со слонами
Близкая встреча со слонами
Питание и развлекательная программа
Питание и развлекательная программа
Национальный парк Серенгети
Национальный парк Серенгети
Часто в программу сафари включён обед или ужин
Часто в программу сафари включён обед или ужин
Антилопы
Антилопы
Сафари на Занзибаре
Сафари на Занзибаре
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