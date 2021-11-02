Танзания 🇹🇿 знаменита не только Занзибаром, хотя и о нём нам есть что рассказать. Поговорим о том где вообще находится на карте страна Танзания, как называется столица ⭐️, когда лучше и сколько лететь, что попробовать из танзанийской кухни 🥧, какие местные праздники посетить, что сделать в первый день, в какой отель 🏨 поселиться, сколько стоит тур. Много фото и видео

Миграция антилоп Гну и зебр в Танзании

В Танзании замечательна не только миграция антилоп гну – хотя дикая природа привлекает сюда большинство путешественников, в этой разнообразной восточно-африканской стране есть ещё много интересного.

Прогуляйтесь по старым улицам Каменного города и отдохните на окаймленных пальмами пляжах Занзибара, разыщите птиц вокруг озера Виктория или шимпанзе в национальном парке Махале-Маунтинс, нырните в чистую воду вокруг острова Мафия или поднимитесь на самую могущественную Африканскую гору, Килиманджаро – всего 5 895 м.

К юго-западу от Дар-эс-Салама, на севере Танзании расположен заповедник Селус, являющийся крупнейшей охраняемой зоной Африки с разнообразной средой обитания – равнины, реки, леса и озера, кишащие бегемотами, слонами, львами, буйволами, дикими собаками и черными носорогами. Добавьте сюда увлекательные реликвии древних торговых королевств в Килва Кисивани, и станет ясно, что Танзания предлагает калейдоскоп впечатлений, которые стоит открыть.

В Танзании проживает более 120 различных этнических групп и культур, при этом здесь мало насилия на этнической или религиозной почве, от которого страдают некоторые другие страны региона. Фактически, по своей природе страна считается мирным местом и включает в себя своё многокультурное наследие, что добавляет ей широкой привлекательности.

Общая информация о Танзании

Численность населения на 2019 год – 60 979 238 чел. Катойконим жителей Танзании – танзанийцы. Женщин называют – танзанийка, мужчин – танзаниец.

на 2019 год – 60 979 238 чел. Катойконим жителей Танзании – танзанийцы. Женщин называют – танзанийка, мужчин – танзаниец. Язык : суахили и английский являются официальными языками.

: суахили и английский являются официальными языками. Религия : около 55-60% населения Танзании – христиане и около 30-32% – мусульмане (большинство из которых проживает вдоль побережья, а также на Занзибаре и других островах). Небольшое количество исповедует традиционные религии, есть некоторые азиатские общины, включая сикхов и индуистов.

: около 55-60% населения Танзании – христиане и около 30-32% – мусульмане (большинство из которых проживает вдоль побережья, а также на Занзибаре и других островах). Небольшое количество исповедует традиционные религии, есть некоторые азиатские общины, включая сикхов и индуистов. Телефонный код Танзании: + 255.

Важные номера для туристов

Полиция — 995,

вызов скорой помощи — 133, 122,

пожарная служба — 999,

единый номер службы спасения — 112,

Российское посольство в Танзании – (+255-22-2666006).

Чаевые (советы)

Этикет чаевых в Танзании:

Отели – 1-2 доллара США для носильщиков, посыльных и уборщиц.

– 1-2 доллара США для носильщиков, посыльных и уборщиц. рестораны – в ресторанах Танзании, особенно в крупных городах, принято давать 5% чаевых, если плата за обслуживание не включена.

– в ресторанах Танзании, особенно в крупных городах, принято давать 5% чаевых, если плата за обслуживание не включена. туристическим гидам – чаевые, важная часть сафари и треккинга в Танзании. Таким образом, вы должны давать чаевые водителям, гидам, носильщикам и поварам во время тура. У многих туроператоров есть правила чаевых, поэтому лучше узнать правила чаевых перед поездкой. Как правило, рассчитывайте на чаевые от 10 до 15 долларов США за группу в день для водителя и / или гида. Повару рекомендуется давать чаевые от 8 до 10 долларов.

– чаевые, важная часть сафари и треккинга в Танзании. Таким образом, вы должны давать чаевые водителям, гидам, носильщикам и поварам во время тура. У многих туроператоров есть правила чаевых, поэтому лучше узнать правила чаевых перед поездкой. Как правило, рассчитывайте на чаевые от 10 до 15 долларов США за группу в день для водителя и / или гида. Повару рекомендуется давать чаевые от 8 до 10 долларов. водителям такси – в Танзании таксистам не принято давать чаевые, кроме дополнительных изменений от стоимости проезда. Однако, если водитель такси был очень любезен, вы можете дать ему небольшие чаевые, 10% достаточно.

Где находится Танзания

Где находится Танзания на карте + остров Занзибар

Танзания расположена в Восточной Африке, на берегу Индийского океана. Страна граничит на севере с Кенией на юге с Мозамбиком, а также имеет внутренние границы с Демократической Республикой Конго, Бурунди, Малави, Руандой, Замбией и Угандой.

Сухопутная часть страны разделена на несколько четко определенных регионов:

Прибрежные равнины , ширина которых варьируется от 16 до 64 км и покрыта пышной растительностью характерной для тропиков;

, ширина которых варьируется от 16 до 64 км и покрыта пышной растительностью характерной для тропиков; степи Масаи на севере , где берут начало две выдающие горы: Килиманджаро (5895 м) и Меру (4565 м);

, где берут начало две выдающие горы: Килиманджаро (5895 м) и Меру (4565 м); высокое плато, известное как Южное нагорье.

Саванна и кустарники покрывают более половины страны, а полупустыни составляют остальную территорию, за исключением прибрежных равнин. Более 53 000 кв. км занимают внутренние воды. Общая площадь озера Виктория составляет 69 490 кв. км, что делает его самым большим озером в Африке. Самым глубоким озером является Танганьика (максимальная глубина 1470 м).

Танзания включает в себя острова Занзибар и Пемба, которые находятся приблизительно в 45 км от побережья к северо-востоку от страны.

Соседние страны

ТОП достопримечательностей

Национальный парк Серенгети Остров Занзибар Гора Килиманджаро Сафари в заповеднике Селус Гейм Драйв Кратер Нгоронгоро Остров Мафия

От величественных заснеженных пиков Килиманджаро и Меру до окаймленных пальмами островов Занзибар и Пемба – здесь можно найти всё. Многие из самых топовых туристических мест Африки располагаются в Танзании, а их разнообразие и качество не имеют себе равных. Эта страна богата достопримечательностями, но ХорошоТАМ выбрали для вас самые лучшие из них.

Серенгети – культовый парк, обязательный к посещению каждым путешественником, собирающимся в Танзанию. Здесь можно встретить большую пятерку (льва, леопарда, африканского слона, носорога и буйволов);

– культовый парк, обязательный к посещению каждым путешественником, собирающимся в Танзанию. Здесь можно встретить большую пятерку (льва, леопарда, африканского слона, носорога и буйволов); Занзибар – красивый остров, где вас ждут райские белые пляжи, лазурные воды океана, блаженный покой в тени высоких пальм, роскошные отели в африканском стиле, уникальный животный и растительный мир, а также прекрасные местные города.

– красивый остров, где вас ждут райские белые пляжи, лазурные воды океана, блаженный покой в тени высоких пальм, роскошные отели в африканском стиле, уникальный животный и растительный мир, а также прекрасные местные города. Гора Килиманджаро – уникальная возможность для альпинистов и любителей горных походов. Некоторые туристы приезжают в Танзанию просто чтобы подняться на вершину. Те кто не желает подниматься, может организовать сафари и полюбоваться живописным видом на Килиманджаро.

– уникальная возможность для альпинистов и любителей горных походов. Некоторые туристы приезжают в Танзанию просто чтобы подняться на вершину. Те кто не желает подниматься, может организовать сафари и полюбоваться живописным видом на Килиманджаро. Селус Гейм Драйв – крупнейший заповедник в Африке расположенный на юге Танзании. Среди часто встречающихся в парке видов – львы и буйволы.

– крупнейший заповедник в Африке расположенный на юге Танзании. Среди часто встречающихся в парке видов – львы и буйволы. Кратер Нгоронгоро – один из драматических пейзажей Танзании и Африки. Это заповедник дикой природы, а также отличное место для пеших прогулок. Кратер огражден вулканическими стенами высотой в сотни метров.

– один из драматических пейзажей Танзании и Африки. Это заповедник дикой природы, а также отличное место для пеших прогулок. Кратер огражден вулканическими стенами высотой в сотни метров. Остров Мафия – захватывающий остров, покрытый кокосовыми пальмами и великолепный пляжами, его обязательно стоит посетить.

Города и курорты

Дар-эс-Салам Мбея Парк Серенги

Варианты того, где остановиться, будут зависеть от того, чем хотите заняться. Вот несколько советов:

Дар-эс-Салам . Большинство туристов прибывают сюда и сразу же отправляются в разные места. Это не совсем правильно, поскольку крупнейшему городу Танзании есть что предложить путешественникам: музеи, исторические места, пляжи и местные рынки.

. Большинство туристов прибывают сюда и сразу же отправляются в разные места. Это не совсем правильно, поскольку крупнейшему городу Танзании есть что предложить путешественникам: музеи, исторические места, пляжи и местные рынки. Гора Килиманджаро . Можно сказать главная достопримечательность Танзании. Даже если вы не планируете тратить неделю на покорение горы, это отличное место для пребывания.

. Можно сказать главная достопримечательность Танзании. Даже если вы не планируете тратить неделю на покорение горы, это отличное место для пребывания. Парк Серенгети . Место, где стремится остановиться большая часть путешествующих, отправляющихся на сафари.

. Место, где стремится остановиться большая часть путешествующих, отправляющихся на сафари. Мбея . То место, с которого легко попасть в заповедник Уванды и национальный парк Китуло, так как город расположен на южных равнинах.

. То место, с которого легко попасть в заповедник Уванды и национальный парк Китуло, так как город расположен на южных равнинах. Занзиба р . Архипелаг, среди которого вы найдете два основных острова, Унгуджа и Пемба, ну и впридачу около 40 небольших островов. На архипелаге можно найти исторические памятники 19 века. Кроме того, острова предлагают отличное место для подводного плавания с аквалангом. К тому же уединенные курорты и великолепные пляжи привлекают молодоженов и любителей пляжного отдыха.

. Архипелаг, среди которого вы найдете два основных острова, Унгуджа и Пемба, ну и впридачу около 40 небольших островов. На архипелаге можно найти исторические памятники 19 века. Кроме того, острова предлагают отличное место для подводного плавания с аквалангом. К тому же уединенные курорты и великолепные пляжи привлекают молодоженов и любителей пляжного отдыха. Остров Мафия – это «секретное» место, которое ещё мало развито, с отличным подводными местами для плавания с аквалангом и идеальными нетронутыми пляжами. Это часть Занзибара, но некоторые люди отделяют его и называют архипелагом мафии, так как он состоит из нескольких соседних островов.

Особенности страны

Масаи – это нилоты, коренные жители региона Великих африканских озер Каменный город – историческая часть города

История и культура Танзании

В Танзании, а точнее на её материковой части проживает более 120 этнических групп, большинство из них мигрировали из других частей Африки на протяжении тысячелетий, при этом на побережье народ суахили произошёл от разношерстной смеси торговцев - арабских, персидских и китайских среди других – прибывших ещё с 8 века.

Первым европейцем прибыл португальский исследователь Васко да Гама, посетивший побережье в конце 15 века, после чего большая часть прибрежного региона перешла под контроль Португалии. Португальцы также контролировали Занзибар до 1699 года, когда они были изгнаны с острова оманскими арабами. В конце 19 века, вместе с Руандой и Бурунди, Танганьика была поглощена колонией Германской Восточной Африки до конца Первой мировой войны. Затем, после поражения Германии, им управляли британцы в соответствии с последовательными мандатами Лиги Наций и Организации Объединенных Наций.

Танганьика стала независимой в 1961 году под руководством харизматичного социалистического лидера Джулиуса Ньерере, который был президентом до 1985 года. В 1964 году Танганьика присоединилась к Занзибару и стала Танзанией. После обретения независимости Чама Ча Мапиндузи (КМС) оставалась правящей партией. Танзания зарекомендовала себя активным игроком в региональной политике, поддержав движения против апартеида в Южной Африке, и в 1979 году она осуществила военное вмешательство в Уганду, чтобы свергнуть режим Амина. В 1985 году Ньерере вышел на пенсию, и его заменил Али Хасан Мвиньи, который ввел рыночные силы в экономику и на политическом фронте, поправки к конституции, позволившие ввести многопартийную систему.

Тем не менее, СКК уверенно выиграл выборы 1995 года, когда Бенджамин Мкапа стал президентом. В августе 1998 года Танзания стала ареной крупного террористического акта, когда было взорвано посольство США в Дар-эс-Саламе. Октябрь 1999 года ознаменовался смертью экс-президента Юлиуса Ньерере. Мкапа получил новый срок полномочий в 2000 году на фоне обвинений в фальсификации результатов голосования и запугивании, особенно на Занзибаре. Снова на выборах 2005 года Занзибар испытал напряженность и некоторое насилие, когда кандидат СКК Джакая Киквете был объявлен победителем, что оспаривается Объединенным гражданским фронтом (CUF), который заявил, что получил большинство голосов. Однако переговоры между двумя партиями в 2009 году привели к мирным выборам в 2010 году после заключения соглашения о разделении власти. В 2015 году новым президентом Танзании стал Джон Магуфули, и его хвалили за серьезный подход и абсолютную нетерпимость к коррупции и необоснованным государственным расходам.

Вы знали, что:

Танзания получила мировую известность, когда знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй написал о своем пребывании в стране в «Зелёных холмах Африки».

Некоторые из самых ранних останков людей были обнаружены в ущелье Олдувай в Танзании.

Танзания разделяет национальный гимн с Южной Африкой и Зимбабве.

Социальные нормы

При встрече и расставании всегда пожимают руку; это касается как сельских, так и городских районов по всей стране. Принято использовать правую, а не левую руку для рукопожатия, передачи или получения чего-либо.

Стандартное приветствие «привет» – это джамбо. Люди рады, если посетители могут поприветствовать их на суахили.

Одежда в целом повседневная, элегантный внешний вид требуется для официальных случаев, таких как деловая встреча или посещение престижного ресторана. Из-за мусульманского влияния побережье немного более консервативно, и вдали от пляжа рекомендуется одеваться респектабельно и прикрывать голые руки и ноги.

Алкоголь доступен только в туристических зонах Занзибара, где также считается крайне невежливым есть, пить или курить в общественных местах в дневное время, когда люди постятся во время Рамадана (исключение составляют туристические отели и рестораны).

Экономика

Экономика Танзании в значительной степени зависит от сельского хозяйства. В этом секторе занято около 80% работающего населения.

В этом секторе занято около 80% работающего населения. Промышленный сектор – один из самых маленьких в Африке, он сосредоточен на переработке сельскохозяйственной продукции и легких потребительских товарах, таких как переработка сахара, пивоварение и текстиль.

– один из самых маленьких в Африке, он сосредоточен на переработке сельскохозяйственной продукции и легких потребительских товарах, таких как переработка сахара, пивоварение и текстиль. Добыча полезных ископаемых (золота, алмазов и танзанита) значительно выросла за последнее десятилетие, а добыча полезных ископаемых представляет собой крупнейший источник экономического роста Танзании, обеспечивает более 3% ВВП и составляет половину экспорта Танзании. .

Считается, что туризм приносит танзанийской экономике около 950 миллионов долларов в год и занимает второе место после сельского хозяйства по получению иностранной валюты.

Безопасность

Большая часть страны относительно стабильна, но всё зависит от региона к региону. Поэтому разумно проявлять осторожность при поездках в приграничные районы. При этом путешествие в Танзанию в целом довольно безопасно. Вот несколько мер безопасности, которых вы должны придерживаться, чтобы ваша поездка прошла без проблем:

не носите с собой ценные вещи;

не рекомендуется путешествовать в одиночку по городам в ночное время;

избегайте удаленных районов и пляжей, даже в дневное время;

не стоит садиться в машину к незнакомцам.

Климат, когда лучше ехать

Климат тропический, в прибрежных районах влажно и жарко, а северо-западных нагорья – прохладно и умеренно. Сезоны дождей: непродолжительный дождь обычно идёт с октября по декабрь, а затяжные длятся с марта по июнь. Засушливая погода на протяжении всего года присуща центральному плато.

Танзанию можно посещать круглый год, хотя лучшее время для путешествий – с июня по октябрь, когда температуры остаются значительно ниже летних пиков и практически не идёт дождь. Такие пляжные места, как Занзибар, можно посетить в жаркие месяцы с декабря по январь, когда океанский бриз делает высокие температуры терпимыми (хотя влажность всё ещё может быть высокой). Тем не менее, это также время, популярное для пляжного отдыха, особенно для тех, кто путешествует из Европы и хочет немного зимнего солнца.

Чем заняться в Танзании

Сафари туры в Танзании Для восхождения на Килиманджаро предлагаются различные туры, которые обычно занимают от 6 до 9 дней В Танзании путешествовать на поезде намного удобнее, чем на автобусе Лучшее места для плавания с аквалангом можно найти на Занзибаре Танзания предлагает одни из лучших пляжей в Восточной Африке

В зависимости от ваших интересов в Танзании есть много разных занятий. Чтобы максимально использовать время, проведенное там, заранее спланируйте свой отдых.

Сафари – одно из ведущих направлений деятельности в этой части Африки. В Танзании лучшие места, где можно испытать этот уникальный опыт. Парк Серенгети находится на пути ежегодной миграции белобородых антилоп гну и зебр. Кратер Нгоронгоро также является одним из основных направлений. Хотя это два самых известных и наиболее посещаемых места сафари, есть и другие национальные парки, которые также заслуживают внимания.

– одно из ведущих направлений деятельности в этой части Африки. В Танзании лучшие места, где можно испытать этот уникальный опыт. Парк Серенгети находится на пути ежегодной миграции белобородых антилоп гну и зебр. Кратер также является одним из основных направлений. Хотя это два самых известных и наиболее посещаемых места сафари, есть и другие национальные парки, которые также заслуживают внимания. Поход на гору Килиманджаро . Это серьезное занятие, к которому нужно подготовиться, прежде чем отправляться. Чтобы добраться до вершины и обратно, требуется около недели, в зависимости от выбранного маршрута. Сам поход не такой сложный, но 50% людей не добираются до вершины. Те, кто терпят неудачу, часто делают это из-за высотной болезни. Медленные и длительные маршруты чаще заканчиваются успехом. Походы дорогие, так как нужно сначала оплатить за парк, это сразу более 800 долларов из бюджета. Добавьте сюда гида и носильщиков, которые несут оборудование и еду, и поймете, почему средняя стоимость составляет от 2000 до 4000 долларов на человека.

. Это серьезное занятие, к которому нужно подготовиться, прежде чем отправляться. Чтобы добраться до вершины и обратно, требуется около недели, в зависимости от выбранного маршрута. Сам поход не такой сложный, но 50% людей не добираются до вершины. Те, кто терпят неудачу, часто делают это из-за высотной болезни. Медленные и длительные маршруты чаще заканчиваются успехом. Походы дорогие, так как нужно сначала оплатить за парк, это сразу более 800 долларов из бюджета. Добавьте сюда гида и носильщиков, которые несут оборудование и еду, и поймете, почему средняя стоимость составляет от 2000 до 4000 долларов на человека. Культурные туры. В стране проживает более 120 различных этнических групп и существует ряд различных вариантов туров, которые позволяют посетить некоторые из этих народностей в отдаленных районах;

В стране проживает более 120 различных этнических групп и существует ряд различных вариантов туров, которые позволяют посетить некоторые из этих народностей в отдаленных районах; Поездка на поезде по Танзании . Скоростные поезда курсируют между Мбеей и Дар-эс-Саламом, время в пути – 22 часа. Весь маршрут пролегает между Капири Мпоши и Дар-эс-Саламом и занимает две ночи. Если планируете посетить Мбея и Дар-эс-Салам, подумайте о том, чтобы сделать это на поезде. Путь пролегает через красивую сельскую местность. Спальный вагон 1-го класса будет стоить около 30 долларов, а питание на борту – около 2 долларов.

. Скоростные поезда курсируют между Мбеей и Дар-эс-Саламом, время в пути – 22 часа. Весь маршрут пролегает между Капири Мпоши и Дар-эс-Саламом и занимает две ночи. Если планируете посетить Мбея и Дар-эс-Салам, подумайте о том, чтобы сделать это на поезде. Путь пролегает через красивую сельскую местность. Спальный вагон 1-го класса будет стоить около 30 долларов, а питание на борту – около 2 долларов. Подводное плавание с аквалангом . Основные места сосредоточенны на Занзибаре, там самые выдающиеся возможности для дайвинга.

. Основные места сосредоточенны на Занзибаре, там самые выдающиеся возможности для дайвинга. Пляжи. Последнее, но не менее важное: побережье Индийского океана и архипелаг Занзибар предлагают великолепные пляжи с чистой голубой водой и белым песком.

Праздники и фестивали Танзании

Фестиваль Sauti za Busara Участники Килиманджарского марафона Козьи бега Фестиваль барбекю Ньяма Чома Неделя моды на суахили

Объединенная Республика Танзания – многонациональная страна, в которую входят не только христиане и мусульмане, но и более 120 различных племен. С таким количеством уникальных культур, в течение всего года проводится масса культурных праздников. Они могут быть посвящены еде, музыке, искусству и ремеслу, танцам или спорту. Фестивали и праздники Танзании торжественно отмечаются на Занзибаре, Серенгети и Килиманджаро с содержанием и стилем.

Фестиваль Саути за Бусара – музыкальный фестиваль в Танзании. Выставка путешествий и туризма Карибу – большая туристическая ярмарка. Килиманджарский марафон – ежегодный марафон проводимый у подножия Килиманджаро. Занзибарский международный кинофестиваль – крупный фестиваль искусств и кино в Восточной Африке. Козьи бега – проводятся каждый год Ротари-клубом Дар-эс-Салама с целью благотворительности. Фестиваль Ньяма Чома – крупнейший фестиваль барбекю, посвященный приготовлению Ньяма Чомы. Неделя моды на суахили – ежегодное модное событие Восточной и Центральной Африки. День объединения – национальный фестиваль Танзании и большой день для народа Танзании. Культурный фестиваль Серенгети – главный фестиваль Танзании и традиционный фестиваль искусства и танцев. Занзибарский пляжный фестиваль и фестиваль водных видов спорта – посвящен пляжной жизни Танзании.

Традиционная кухня Танзании

Ньяма чома Каша Угали Качумбари Мчузи Ва Самаки Мандази

Еда в Танзании сильно различается в зависимости от того, где вы находитесь в стране. На материке и вдали от побережья в большинстве ресторанов подают блюда танзанийской кухни, которые обычно состоят из тушеного мяса или курицы-гриль, в сопровождении основных продуктов, включая чипсы, зеленые бананы или угали (кукурузную кашу, которую едят по всей Африке).

Дар-эс-Салам – довольно космополитичный город с хорошим выбором ресторанов местной и интернациональной кухни. Во многих городах Танзании, включая столицу, проживает значительное количество иммигрантов во втором поколении с индийского субконтинента, и рестораны, где подают индийские блюда, не редкость.

На побережье Индийского океана предлагают полный ассортимент морепродуктов, а кулинарный стиль суахили деликатно приправлен специями и кокосовым молоком, а также включает ароматный рис, жареную рыбу и карри с креветками. Здесь в изобилии тропические фрукты и вкусные свежевыжатые соки.

Блюда и напитки

Ньяма чома : мясо, приготовленное на гриле.

: мясо, приготовленное на гриле. Угали : каша из кукурузной муки, основной продукт, подаётся с тушеным мясом.

: каша из кукурузной муки, основной продукт, подаётся с тушеным мясом. Мандази : жареный шарик из теста, напоминающий пикантный пончик.

: жареный шарик из теста, напоминающий пикантный пончик. Качумбари : острый томатный салат, который подается с мясом.

: острый томатный салат, который подается с мясом. Вали ва наци : рис, приготовленный на кокосовом молоке.

: рис, приготовленный на кокосовом молоке. Мчузи ва Камба : карри из креветок с помидорами.

: карри из креветок с помидорами. Матоке : бананы, обычно вареные и поданные с тушеным мясом.

: бананы, обычно вареные и поданные с тушеным мясом. Мишкаки : пряный шашлык из говядины на гриле.

: пряный шашлык из говядины на гриле. Коньяги : популярный, дешевый и ужасно крепкий джин.

: популярный, дешевый и ужасно крепкий джин. Утёнок Дар-эс-Салам : лакомство для танзанийцев, приготовленное из утёнка с добавлением помидоров, перца и лука.

: лакомство для танзанийцев, приготовленное из утёнка с добавлением помидоров, перца и лука. Танзанийский Чай: подаётся, как правило сладким, с молоком и довольно горячим в небольших стаканчиках.

Где лучше размещаться в Танзании

Курортный отель Ramada Dar es Salaam расположен в Дар-эс-Саламе Резиденция Занзибар Отель Аруша Лодж в кратере Нгоронгоро Отель Mafia Island Lodge

Танзании полна множеством вариантов размещения, начиная от роскошных домиков в национальных парках, украшенных дичью, до исторических зданий в извилистых переулках Каменного города, обширных курортов и деревенских хижин на пляжах Занзибара, а также бюджетных домиков и множества отелей среднего уровня.

Отели

Отели в Танзании варьируются от роскошных со всеми удобствами, которые можно найти в городах и популярных туристических районах, до обычных отелей среднего уровня, предпочитаемых местными бизнесменами, и дешевых пансионов.

На острове Занзибар, лучшие варианты размещения, от роскошных курортов до пляжных бунгало и бюджетных отелей. На пляже расположены большие и современные, полностью оборудованные курорты, предназначенные для отдыхающих, в то время как столица Каменного города может похвастаться множеством отелей, размещенных в переоборудованных, атмосферных старинных зданиях, с богато украшенными кроватями с балдахином, антиквариатом и персидскими коврами.

Кровать и завтрак

Называемые местными «пансионами и ночлегом», они часто являются частью местных баров и предлагают очень дешевое жилье. Убедитесь, что комнаты чистые, есть вода в ванных комнатах и особое внимание следует уделить имуществу во время пребывания там. Их нельзя забронировать заранее.

Кемпинг

Во многих национальных парках есть общественные кемпинги. В некоторых есть стандартные удобства, включая краны, туалеты и дрова; другие – более простые, с расчищенным пространством для парковки автомобиля и установки палатки. Разрешение на размещение кемпинга в парках необходимо оплачивать вместе с входом в каждый парк. Желательно уточнить цены и порядок работы на сайте до прибытия. Список общественных и частных кемпингов доступен в национальных парках Танзании.

Домики

Во всех национальных парках и заповедниках есть домики для сафари. Некоторые из них имеют сотни номеров и предназначены для семей и туристических групп, поэтому, несмотря на приличный уровень, могут показаться немного безличными. Другие – это элитные коттеджи или палаточные лагеря всего с несколькими декадентскими комнатами, с безупречным сервисом. Будьте готовы заплатить непомерные цены даже за самый «бюджетный» домик, поскольку популярные домики в национальных парках Серенгети и Нгоронгоро необходимо бронировать заранее. Забронировать можно через специализированных туроператоров в рамках сафари или связавшись с домиками напрямую.

Как добраться до Танзании

Авиакомпании Air Tanzania Международный аэропорт Джулиуса Ньерере Международный аэропорт имени Абейда Амани Каруме

Добраться до Танзании из большинства стран довольно просто, но только не из России 😬, между нашими странами нет прямого авиасообщения. Есть пересадочные рейсы в Танзанию многочисленных международных авиакомпаний. Местные авиакомпании Air Tanzania и Precision Air обслуживают только региональные и внутренние направления.

Международные перевозчики, летающие в Танзанию, включают:

Emirates (рейс до Дара самый бюджетный),

Etihad Airways,

Kenya Airways,

KLM – самый комфортный вариант через Амстердам до Дар-эс-Салама или Аруши.

Аэропорты

В Танзании есть четыре международных аэропорта:

Международный аэропорт Джулиуса Ньерере (DAR), также называемый международным аэропортом Дар-эс-Салам.

(DAR), также называемый международным аэропортом Дар-эс-Салам. Международный аэропорт Мбея ;

; Международный аэропорт имени Абейда Амани Каруме (ZNZ), также известный как международный аэропорт Занзибара;

(ZNZ), также известный как международный аэропорт Занзибара; Международный аэропорт Килиманджаро (KIA).

Нужна ли виза для посещения Танзании

Гражданам России, желающим посетить Танзанию, необходимо получить электронную визу до вылета в посольстве Танзании в Москве или по прилету в аэропорту.

Также в Танзанию распространяются общие правила путешествия. Таким образом, для всех виз паспорт путешественника должен оставаться действительным в течение 6 месяцев с даты въезда в страну.

Тонкости передвижения по стране

Precision Air совершает перелёты по стране Служба проката авто Express Car Hire, Занзибар Такси Прокат велосипедов Общественный транспорт «Дала Дала»

Самолёт ✈️

У Precision Air имеются постоянные рейсы, как правило через Дар-эс-Салам, Килиманджаро или Занзибар, в главные города и пункты региона.

имеются постоянные рейсы, как правило через Дар-эс-Салам, Килиманджаро или Занзибар, в главные города и пункты региона. Air Tanzania также имеет ограниченную сеть внутренних маршрутов. Почти во всех национальных парках и у некоторых элитных курортов имеются взлетно-посадочные полосы, полеты совершаются между важнейшими материковыми аэропортами и островами Занзибар, Мафия и Пемба.

также имеет ограниченную сеть внутренних маршрутов. Почти во всех национальных парках и у некоторых элитных курортов имеются взлетно-посадочные полосы, полеты совершаются между важнейшими материковыми аэропортами и островами Занзибар, Мафия и Пемба. ZanAir имеет регулярные рейсы между Занзибаром, Пембой и материковой частью. Перелёт между точками назначения экономит много времени, особенно если ваш отпуск короткий, рейсы доступны по цене и выполняются достаточно часто. Самый популярный воздушный маршрут в Танзании проходит между северными кольцевыми парками (Серенгети, кратер Нгоронгоро и т. Д.) и Занзибаром. В некоторых направлениях, например, в ручье Гомбе или Махале на озере Танганьика, предпочтительнее перелет, который позволяет сэкономить время.

Аренда автомобиля 🚗

Прокат автомобилей дорогой, а ставки (особенно плата за пробег) могут сильно различаться. Большинство компаний настаивают на том, чтобы брать в аренду только полноприводные автомобили, если они едут в парки и заповедники. Также доступны автомобили с водителями. Международные компании по аренде автомобилей представлены в Дар-эс-Саламе, но в других местах единственный вариант – обратиться к туроператору.

Такси

Поймать такси на улице нельзя, но вы можете найти их припаркованными в транспортных узлах, таких как аэропорты, железнодорожные и автобусные станции, а также на крупных перекрестках в городах и посёлках. Большинство отелей и ресторанов могут помочь вам в данном вопросе. Такси не оборудованы счетчиками, и вам придется договориться о стоимости проезда заранее. В аэропортах Дар-эс-Салама и Занзибара есть хорошо организованные службы такси, у которых есть стойки за пределами терминалов прибытия со списком тарифов на различные направления.

Велосипед

Самым популярным местом для проката велосипедов является Занзибар. Только учтите, что велосипеды как правило старые и тяжелые, днём лучше не ездить на велосипеде может быть очень жаркой. Кроме того, остерегайтесь автомобилистов, поскольку они, как правило, мало уважают велосипедистов.

Автобусы

В Танзании работает множество частных автобусных компаний. Тем не менее, большинство транспортных средств старые и как правило переполнены, а это означает, что расписания нормального нет. Тем не менее, билеты дешевые, и они связывают все междугородние направления. Лучший выбор для междугородних маршрутов компания Scandinavia Express, поскольку его автобусы современные, оснащены кондиционерами и бортовыми туалетами и курсируют по фиксированному расписанию.

Дала Дала

Самый популярный и дешевый способ передвижения, дала дала – это микроавтобусы, которые совершают поездки из окрестных пригородов и деревень в город и из города.

Что привезти из Танзании в качестве сувенира?

Украшения из танзанита, популярный подарок из Танзании Скульптура Маконде Китенге Африканская картина Тинга Тинга Танзанийские специи

У Танзании богатое культурное наследие, поэтому найти подходящий сувенир не составит труда. Вы обязательно найдете оригинальные вещи, которые можно купить для своих близких. Тем не менее, ХорошоТАМ подготовили список сувениров, который поможет вам сделать правильный выбор.

Танзанит – драгоценный камень, особый подарок, который можно приобрести в Дар-эс-Саламе и на острове Занзибар.

– драгоценный камень, особый подарок, который можно приобрести в Дар-эс-Саламе и на острове Занзибар. Скульптуры Маконде – сделаны из африканского черного дерева и представляют собой фантастический сувенир из Танзании.

– сделаны из африканского черного дерева и представляют собой фантастический сувенир из Танзании. Китенге – восточноафриканская ткань, похожая на саронг, которую часто носят женщины и оборачивают вокруг груди или талии, через голову как платок или как слинг. Китенгесы – это красочные куски ткани, которые можно найти во всех магазинах одежды в Дар-эс-Саламе, Аруше и Занзибаре.

– восточноафриканская ткань, похожая на саронг, которую часто носят женщины и оборачивают вокруг груди или талии, через голову как платок или как слинг. Китенгесы – это красочные куски ткани, которые можно найти во всех магазинах одежды в Дар-эс-Саламе, Аруше и Занзибаре. Картины Тинга Тинга – сегодня подлинные картины Тинга Тинга можно купить в Художественном кооперативном обществе Тингатинга, которое расположено на улице Хейли Саласи-роуд в Устербее.

– сегодня подлинные картины Тинга Тинга можно купить в Художественном кооперативном обществе Тингатинга, которое расположено на улице Хейли Саласи-роуд в Устербее. Кожаные изделия ручной работы – изготовлены из чистой кожи опытными мастерами из местного сырья. Можно найти такие предметы, как ремни, обувь, кошельки, сумки и многое другое.

– изготовлены из чистой кожи опытными мастерами из местного сырья. Можно найти такие предметы, как ремни, обувь, кошельки, сумки и многое другое. Специи – в Танзании действительно много специй, вам будет из чего выбрать.

Плюсы и минусы отдыха в Танзании

На улицах города, как правило грязно Очень много попрошаек Шикарные пляжи и природа Фантастические закаты Впечатляющее сафари

Несомненно, помимо целого ряда достоинств, отдых в Танзании имеет определенные особенности, способных напугать туриста. И чтобы в будущем избежать разочарования, лучше узнать о них заранее.

Минусы:

Попрошайничество;

Мелкие кражи;

Мусор;

бедность и разруха.

Плюсы:

шикарная дикая природа;

прекрасные пляжи и голубая вода;

потрясающее сафари;

комфортный климат;

незабываемый дайвинг;

невероятные закаты.

Вопреки противоречивым отзывам и мнениям, Танзания – страна, заслуживающая внимания путешественников, мечтающих изведать новые места.

Что нужно сделать обязательно

Олдувайское ущелье Сафари на воздушном шаре Племя Масаи Фламинго на озере Маньяра Рифтовая Долина

Скажем так, в стране которая является одной из самых безопасных в Африке, недостатка в приключениях нет. Но есть вещи которые нужно сделать обязательно.

Посетите Олдувайское ущелье . Оно известно как колыбель цивилизации. В 1970-х годах Мэри и Луиза Лики нашли здесь останки первого человеческого вида, возраст которого составляет 3 миллиона лет.

. Оно известно как колыбель цивилизации. В 1970-х годах Мэри и Луиза Лики нашли здесь останки первого человеческого вида, возраст которого составляет 3 миллиона лет. Совершите сафари на воздушном шаре . Нет ничего лучше, чем полетать на воздушном шаре над равнинами Серенгети.

. Нет ничего лучше, чем полетать на воздушном шаре над равнинами Серенгети. Посетите Деревню Масаи . Оригинальные кочевники и войны масаи приветствуют вас в своих деревнях, показывая, как они разжигают огонь, устраивая представления и высоко подпрыгивая.

. Оригинальные кочевники и войны масаи приветствуют вас в своих деревнях, показывая, как они разжигают огонь, устраивая представления и высоко подпрыгивая. Понаблюдайте за фламинго на озере Маньяра . Это щелочное озеро славится популяцией розовых фламинго. Но помимо тысяч мигрирующих фламинго, вы также увидите аистов, зимородков и орлов.

. Это щелочное озеро славится популяцией розовых фламинго. Но помимо тысяч мигрирующих фламинго, вы также увидите аистов, зимородков и орлов. Прогуляйтесь по Культурному центру Аруши . Культурный центр, расположен в Аруше, представляет собой новую достопримечательность африканского искусства и картин.

. Культурный центр, расположен в Аруше, представляет собой новую достопримечательность африканского искусства и картин. Полюбуйтесь Рифтовой Долиной. Великая рифтовая долина простирается от Ливана через Танзанию до Мозамбика. Это красивое обширное место в Танзании, где находятся кратер Нгоронгоро и Серенгети.

В первый день в Танзании, мы настоятельно рекомендуем совершить однодневный тур в ближайший национальный парк, какой будет зависеть от такого где вы остановились. В последний день вы можете отправиться на Занзибар, это отличное место для заслуженного отдыха после всего, что вы сделали в Танзании😎

Танзания – одна из самых сложных, романтических, дружелюбных и живописных стран Африки. Здесь находятся одни из лучших природных парков в мире, две самые высокие горы Африки, великолепные пляжи с белым песком и коралловые рифы, а также восхитительно дружелюбные и гостеприимные люди. И всё это вы просто обязаны увидеть лично.