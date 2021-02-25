Лучшие экскурсии-сафари в Танзании, конечно на Занзибаре – поможем разобраться в ценах, какие сафари парки 🌳 лучше выбрать, сколько стоит если брать групповой тур, лучшие маршруты и несколько предложений

Сафари на Занзибаре

Неподражаемый остров в Индийском океане у берегов Танзании, Занзибар предлагает превосходные исторические, культурные, исследовательские и экологические пляжные развлечения в Восточной Африке. Кажется, в нем есть все, что может найти самый требовательный турист. Современный Занзибар, уникален во всех отношениях: от кухни и природы до фруктов и специй, стилей мебели, тканей, великолепных артефактов и украшений ручной работы, которые можно найти в небольших магазинчиках, чудеса природы, и, конечно же, развлечения, такие как сафари на Занзибаре.

Танзания – это страна, где вы можете стать свидетелем великой миграции антилоп гну почти в любое время года, и, более того, вы можете совместить свое сафари с прекрасным отдыхом на пляже. Если вы любите приключения, вы также сможете завершить это походом на Килиманджаро. Вот 5 вещей, которые вам нужно знать об африканском сафари, чтобы спланировать идеальный отпуск

1. Сколько это стоит

Сафари – дорогое удовольствие. Правительство Танзании взимает плату за вход в свои национальные парки. Цена будет зависеть от 3 факторов:

частное сафари или вы путешествуете с группой?

собираетесь ночевать в отелях или палатках?

как долго продлится ваше сафари?.

Да, частные сафари на Занзибаре дороже, но есть свои плюсы. Излишне говорить, что групповая экскурсия чаще дешевле. Если вы путешествуете в одиночку, было бы неплохо присоединиться к небольшой группе, чтобы получить больше удовольствия.

Часто в программу сафари включён обед или ужин Питание и развлекательная программа

Средние цены на сафари:

Luxury Safari – роскошное жилье с частным бассейном и полетом на воздушном шаре. Цена зависит от тура и того, что включено. Средняя оценка составит около 4000 долларов США на человека, если вы путешествуете вдвоем, и 3200 долларов США на человека для группы из 4 человек. Средний ценовой диапазон – вы будете жить в хороших домиках с палатками, частично роскошных, красиво оформленных, чистых и просторных. Цена составляет около 2000 долларов США на человека с личным водителем и около 1500 долларов США на человека, если вы присоединитесь к группе. Бюджетное сафари – вы будете ночевать в палатках. Ориентировочная цена бюджетного сафари на 5 дней – около 1000 долларов США на человека.

Как сократить окончательную стоимость сафари:

попробуйте поехать в межсезонье;

ехать группой – обычно джип вмещает 6-7 человек. Таким образом, вы платите только одному водителю, и в некоторых случаях вы сможете делить жилье;

постарайтесь спланировать поездку как минимум за 4 месяца – проживание и перелет обойдутся дешевле, чем при планировании в последнюю минуту.

2. Как выбрать лучший маршрут для сафари

Антилопы

Обычно компании предлагают много маршрутов, которые хорошо спланированы, поэтому вы можете выбрать один из них или построить свой собственный маршрут. Тратить полдня каждый день на поездку из одного национального парка в другой – утомительно, поэтому планирование хорошего маршрута имеет решающее значение.

Если вы задаетесь вопросом, куда отправиться на сафари, позвольте упростить вам выбор:

Национальный парк Серенгети;

Заповедник Нгоронгоро;

Национальный парк Аруша;

Озеро Натрон;

Кратер Эмпаакаи.

Этих мест более чем достаточно для 5-7-дневного сафари.

3. Когда лучше отправиться в сафари-тур

Близкая встреча со слонами

Сухой сезон, вероятно, лучшее время для сафари-тура – просто потому, что вы сможете увидеть животных.

Сезон отела (январь-февраль). В конце января и феврале наступает сезон отела, и вам может посчастливиться увидеть детенышей зебр и антилоп гну. Также может быть небольшой дождь, хотя это еще не сезон дождей. Влажный сезон (марта-май). Минусы: может быть сильный дождь, видимость будет не такой хорошей, и оставаться в обычной палатке неприятно. Плюсы: цены значительно снижаются. Пик сезона (июнь-октябрь) – в сухой сезон легче обнаружить диких животных, потому что большинство из них слоняется возле источников воды. Минусы: в этот период многолюднее и дороже. Средний сезон (ноябрь-декабрь) – в эти два месяца может быть немного дождя, и проживание не такое дешевое. Плюсы: тихое время года, очень мало туристов. .

4. Можно ли организовать сафари на собственном автомобиле без участия тур оператора

В некоторых национальных парках Африки не требуется сертифицированный водитель, поэтому вы можете арендовать автомобиль и посетить парк самостоятельно. Действительно, многие люди поступают так в Южной Африке и Намибии.

Но это не самый хороший вариант, когда дело касается Танзании:

это может стоить примерно столько же, сколько организация туроператора, или даже в некоторых случаях дороже;

при входе в парк вам нужно будет оформить много документов;

с почти 100% вероятностью вы не увидите столько, сколько с водителем;

если вы отправляетесь на самостоятельное сафари, вы можете легко заблудиться в национальном парке, потому что они огромны. Нет подходящих дорог, отображаемых на GPS. Вам дадут бумажную карту, но сориентироваться или понять, что где, непросто;

дороги действительно плохого качества, придется переходить реки и выезжать на бездорожье. Здесь застревают многие машины, даже опытные водители.

И последнее, но не менее важное: все водители сафари, это практические дополнительные гиды – они знают животных. Поэтому вы не увидите животных и не узнаете, почему они так себя ведут, почему они сейчас здесь и т. д., если вы ведете машину самостоятельно.

Есть ли в Танзании другие национальные парки, которые стоит посетить

Да, безусловно! Если у вас есть больше времени, вы легко можете организовать 7-дневное сафари или даже 2-недельное!

ТОП-10 национальных парков и заповедников Танзании

Национальный парк Серенгети

Национальный парк Серенгети;

Заповедник Нгоронгоро;

Национальный парк Аруша;

Национальный парк озера Маньяра;

Национальный парк Гомбе-Стрим;

Национальный парк Килиманджаро;

Национальный парк Руаха;

Заповедник Селус;

Национальный парк Саадани;

Национальный парк Тарангире.