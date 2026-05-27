Чтобы увидеть голубую мартышку, карликовую антилопу и красных обезьян-колобусов, едем в единственный биосферный заповедник Занзибара.
Вы узнаете об уникальных животных и особой экосистеме острова, а затем поплаваете рядом с морскими черепахами и покормите их в пещере Салаам. А завершим день на коралловой скале посреди океана.
Описание экскурсии
Национальный парк «Джозани Чвака Бэй» (1,5–2 ч)
Вы побываете в тропическом лесу и мангровых зарослях. На природных тропах встретите занзибарских эндемиков — обезьянок, которых называют красными колобусами.
Пещера-аквариум Салаам в Кизимкази (1–1,5 ч)
Поплаваете в коралловом гроте с кристально чистой водой среди черепах и рыб. А также узнаете о защите океана и сохранении морской экосистемы острова.
Ресторан The Rock в Мичамви (1–1,5 ч)
Мы отправимся в одно из самых известных мест Занзибара, которое находится на коралловой скале в посреди океана. Вы сделаете невероятной красоты фото и при желании попробуете свежие морепродукты (не входит в стоимость).
Вы узнаете:
- о культурных и природных достопримечательностях Занзибара
- биоразнообразии острова — его тропической флоре, мангровых экосистемах и редких животных
- прибрежных деревнях и местных усилиях по сохранению природы
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле с кондиционером, входные билеты в нацпарк и аквариум в пещере Салаам, бутилированная вода, а также помощь в бронировании обеда в ресторане The Rock
- Питание, напитки, чаевые не включены
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вазири — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я местный туроператор и эксперт по путешествиям на острове Занзибар, Танзания. Я живу здесь много лет и хорошо знаю культуру, историю, природу и морскую жизнь острова. Я основал компанию, чтобы помочь
от $390 за экскурсию