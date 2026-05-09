Лес Джозани и красные колобусы - в нацпарк Занзибара
Понаблюдать за редкими приматами и погулять по зарослям мангров
Лес Джозани — природоохранная территория в центре Занзибара, где сохранилось несколько разных экосистем.
Вы побываете в заповеднике красных колобусов, пройдёте по лесу на грунтовых водах и мангровым настилам.
Познакомитесь с природой острова, почувствуете её уязвимость и узнаете, как местные инициативы сохраняют редкие виды.
Описание экскурсии
8:00 — трансфер из отеля в природоохранную зону леса Джозани
8:45 — прибытие и вводная часть. Вы встретитесь с гидом, познакомитесь с историей парка, его биоразнообразием и задачами охраны природы
9:00 — заповедник красных колобусов. Прогуляетесь по территории эндемичных приматов, понаблюдаете за ними в естественной среде. Гид расскажет о поведении, рационе и мерах защиты редкого вида
9:45 — лес на грунтовых водах. Отправитесь по лесным тропам, исследуя местную флору и фауну. Узнаете о сезонных затоплениях, которые создали уникальную экосистему
10:30 — мангровые заросли. Вас ждёт прогулка по деревянному настилу над солончаками. Вы разберётесь, как мангры защищают побережье, фильтруют воду и создают естественные питомники для рыб и других организмов
11:15 — свободное время. Можно понаблюдать за птицами и насекомыми, осмотреть территорию и сделать яркие фото
11:45 — обратный трансфер в отель
Организационные детали
В стоимость входит трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле, билеты в национальный парк леса Джозани, питьевая вода в бутылках
Дополнительные расходы (по желанию): питание, чаевые для гида и водителя
С вами будет водитель из нашей команды, а также лицензированный англоговорящий гид
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Провели экскурсии для 25 туристов
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании.
Вместе читать дальшеуменьшить
с моей командой мы с большим удовольствием знакомим гостей с лучшими местами Занзибара: от исторических улочек Каменного города и ферм специй до кристально чистых вод островов Мнемба и туров Safari Blue.
Организуем незабываемые сафари по самым известным национальным паркам Танзании, включая Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Микуми.
Хорошо знаем местную культуру, историю и природу, свободно говорим на английском и суахили.
Входит в следующие категории Занзибара
Похожие экскурсии на «Лес Джозани и красные колобусы - в нацпарк Занзибара»