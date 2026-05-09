Лес Джозани — природоохранная территория в центре Занзибара, где сохранилось несколько разных экосистем. Вы побываете в заповеднике красных колобусов, пройдёте по лесу на грунтовых водах и мангровым настилам. Познакомитесь с природой острова, почувствуете её уязвимость и узнаете, как местные инициативы сохраняют редкие виды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $185 за человека

8:00 — трансфер из отеля в природоохранную зону леса Джозани

8:45 — прибытие и вводная часть. Вы встретитесь с гидом, познакомитесь с историей парка, его биоразнообразием и задачами охраны природы

9:00 — заповедник красных колобусов. Прогуляетесь по территории эндемичных приматов, понаблюдаете за ними в естественной среде. Гид расскажет о поведении, рационе и мерах защиты редкого вида

9:45 — лес на грунтовых водах. Отправитесь по лесным тропам, исследуя местную флору и фауну. Узнаете о сезонных затоплениях, которые создали уникальную экосистему

10:30 — мангровые заросли. Вас ждёт прогулка по деревянному настилу над солончаками. Вы разберётесь, как мангры защищают побережье, фильтруют воду и создают естественные питомники для рыб и других организмов

11:15 — свободное время. Можно понаблюдать за птицами и насекомыми, осмотреть территорию и сделать яркие фото

11:45 — обратный трансфер в отель

