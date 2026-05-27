Это не просто морская прогулка, а прикосновение к повседневной жизни Занзибара. Вы побываете в деревне, узнаете, как выращивают водоросли, и отправитесь к Голубой лагуне — с прозрачной водой, кораллами и морскими звёздами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Деревня Мичамви

Вы прогуляетесь по местным улочкам, увидите дома из кораллового камня, познакомитесь с жителями и узнаете, как проходит их быт.

Жизнь острова изнутри

Понаблюдаете за тем, как дети идут в школу, женщины готовят еду, а рыбаки чинят сети — и услышите истории о традициях и укладе.

Фермы морских водорослей

Выйдете на мелководье вместе с местными жительницами и увидите, как выращивают водоросли. Узнаете, как их собирают и превращают в натуральные продукты — например, мыло.

Голубая лагуна

Отправитесь на традиционной деревянной лодке к лагуне у пляжей Бведжу и Паже.

Снорклинг

Поплаваете среди коралловых рифов, увидите ярких рыб, морских звёзд и других обитателей океана.

Песчаная коса

При отливе окажетесь на живописной песчаной отмели посреди океана.

Вы узнаете:

как устроена жизнь в прибрежной деревне Занзибара

почему выращивание водорослей стало важным источником дохода

как меняется океан и с какими трудностями сталкиваются местные жители

как устроены коралловые рифы и морская экосистема

какие традиции и знания передаются из поколения в поколение

Примерный тайминг

9:00 — встреча в отеле и выезд

10:00 — экскурсия по деревне

11:30 — трансфер к фермам морских водорослей

11:45 — экскурсия по фермам: процесс выращивания и обработки

13:15 — трансфер к Голубой лагуне

13:30 — отдых в Голубой лагуне: купание, снорклинг, фото

15:30 — возвращение в отель

Организационные детали