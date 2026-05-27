Это Занзибар! Аутентичная деревня + снорклинг в лагуне
Увидеть остров изнутри - через жизнь местных и красоту прибрежных локаций
Это не просто морская прогулка, а прикосновение к повседневной жизни Занзибара.
Вы побываете в деревне, узнаете, как выращивают водоросли, и отправитесь к Голубой лагуне — с прозрачной водой, кораллами и морскими звёздами.
Описание экскурсии
Деревня Мичамви
Вы прогуляетесь по местным улочкам, увидите дома из кораллового камня, познакомитесь с жителями и узнаете, как проходит их быт.
Жизнь острова изнутри
Понаблюдаете за тем, как дети идут в школу, женщины готовят еду, а рыбаки чинят сети — и услышите истории о традициях и укладе.
Фермы морских водорослей
Выйдете на мелководье вместе с местными жительницами и увидите, как выращивают водоросли. Узнаете, как их собирают и превращают в натуральные продукты — например, мыло.
Голубая лагуна
Отправитесь на традиционной деревянной лодке к лагуне у пляжей Бведжу и Паже.
Снорклинг
Поплаваете среди коралловых рифов, увидите ярких рыб, морских звёзд и других обитателей океана.
Песчаная коса
При отливе окажетесь на живописной песчаной отмели посреди океана.
Вы узнаете:
как устроена жизнь в прибрежной деревне Занзибара
почему выращивание водорослей стало важным источником дохода
как меняется океан и с какими трудностями сталкиваются местные жители
как устроены коралловые рифы и морская экосистема
какие традиции и знания передаются из поколения в поколение
Примерный тайминг
9:00 — встреча в отеле и выезд 10:00 — экскурсия по деревне 11:30 — трансфер к фермам морских водорослей 11:45 — экскурсия по фермам: процесс выращивания и обработки 13:15 — трансфер к Голубой лагуне 13:30 — отдых в Голубой лагуне: купание, снорклинг, фото 15:30 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включены трансфер, лодка, оборудование для снорклинга и питьевая вода
С вами будут русскоязычный гид и местный проводник
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$175
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я родился и вырос на прекрасном острове Занзибар. Я знаю здесь каждый уголок — от самых уединённых мангровых троп в лесу Джозани до скрытых переулков и тайных историй Стоун-Тауна.
Вместе с читать дальшеуменьшить
командой местных опытных коллег я с гордостью предлагаю аутентичные экскурсии, которые раскрывают самые яркие стороны Занзибара и материковой Танзании — с теплотой, честностью и знанием местной жизни.
Будь то ваш первый визит в Танзанию или пятый, мы постараемся, чтобы вы уехали с настоящими воспоминаниями, а не просто с фотографиями — и с более глубоким пониманием, что делает это место по-настоящему особенным.
