Исследуйте богатую историю и культурное наследие Стоун-Тауна! Вы пройдёте по узким переулкам, шумным рынкам, историческим достопримечательностям и набережной.
Узнаете о роли Занзибара в работорговле, познакомитесь с местной культурой, насладитесь очарованием архитектуры, пряных рынков и оживлённых уличных сцен.
Описание экскурсии
8:00 — встреча в садах Фородхани
Живописный парк на набережной Стоун-Тауна. Гид познакомит вас с историей Занзибара и объяснит маршрут пешеходной экскурсии.
8:15 — Старый город: переулки, архитектура, исторические места и достопримечательности. Вы посетите:
- Дом чудес — бывший дворец султана и первое здание на Занзибаре с электричеством и лифтом
- Старый форт — крепость 17 века, построенная для защиты острова
- Узкие каменные улочки и традиционные суахильские дома с резными деревянными дверями. Поговорим здесь, как Стоун-Таун развивался и какие культуры повлияли на его облик
- Англиканский собор и место рабского рынка — и история работорговли на Занзибаре
9:45 — местные рынки и магазины специй
Вы прогуляетесь по оживлённым рынкам, включая Дараджани, и узнаете о знаменитых занзибарских специях. Гид расскажет, как гвоздика, корица и мускатный орех повлияли на экономику и культуру острова.
11:15 — набережная Фородхани
Вы насладитесь морским бризом и при желании закажете напитки. А гид ответит на оставшиеся вопросы об истории, культуре и архитектуре Занзибара.
Организационные детали
- В стоимость включено: входные билеты в Дом чудес, бутилированная вода
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда
- Можно организовать трансфер от вашего отеля до места начала прогулки и обратно — подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В саду Фородхани
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании. Вместе
от $75 за человека