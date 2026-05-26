Исследуйте богатую историю и культурное наследие Стоун-Тауна! Вы пройдёте по узким переулкам, шумным рынкам, историческим достопримечательностям и набережной. Узнаете о роли Занзибара в работорговле, познакомитесь с местной культурой, насладитесь очарованием архитектуры, пряных рынков и оживлённых уличных сцен.

8:00 — встреча в садах Фородхани

Живописный парк на набережной Стоун-Тауна. Гид познакомит вас с историей Занзибара и объяснит маршрут пешеходной экскурсии.

8:15 — Старый город: переулки, архитектура, исторические места и достопримечательности. Вы посетите:

Дом чудес — бывший дворец султана и первое здание на Занзибаре с электричеством и лифтом

Старый форт — крепость 17 века, построенная для защиты острова

Узкие каменные улочки и традиционные суахильские дома с резными деревянными дверями. Поговорим здесь, как Стоун-Таун развивался и какие культуры повлияли на его облик

Англиканский собор и место рабского рынка — и история работорговли на Занзибаре

9:45 — местные рынки и магазины специй

Вы прогуляетесь по оживлённым рынкам, включая Дараджани, и узнаете о знаменитых занзибарских специях. Гид расскажет, как гвоздика, корица и мускатный орех повлияли на экономику и культуру острова.

11:15 — набережная Фородхани

Вы насладитесь морским бризом и при желании закажете напитки. А гид ответит на оставшиеся вопросы об истории, культуре и архитектуре Занзибара.

