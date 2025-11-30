В одном маленьком путешествии — красота бирюзовой воды, панорамы пальмовых пляжей, возможность увидеть дельфинов, свежие фрукты… И танзанский закат — тот самый, в который легко влюбиться.

Описание круиза

15:50 — пляж Нунгви

Мы встретим вас на пляже у традиционной лодки доу и поможем с комфортом разместится на борту.

16:00 — путешествие по Индийскому океану вдоль северного побережья

Вы полюбуетесь панорамными видами бирюзовых вод и пальмовых пляжей

Встретите, если удача улыбнётся нам, игривых дельфинов и летучих рыб

Угоститесь прохладительными напитками и лёгкими закусками, которые мы подготовим для вас

И насладитесь магией заката — увидите, как солнце садится за горизонт, окрашивая небо в оранжевые, розовые и фиолетовые оттенки.

18:30–19:00 — возвращение

Лодка плавно причалит к пляжу Нунгви. Вы сойдёте на берег, унося с собой яркие впечатления и классные фото.

Про безопасность

С вами будет лицензированный местный капитан и его команда

Спасательные жилеты предоставляются всем пассажирам

Перед отправлением проводим инструктаж по технике безопасности

Кому подойдёт, а кому нет

Подойдёт взрослым и детям от 3 лет

Не рекомендуем водную прогулку беременным женщинам, младенцам и людям с серьёзными заболеваниями

Организационные детали