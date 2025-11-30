Мои заказы

Круиз на закате на Занзибаре

Увидеть океан в золотом сиянии с лодки доу
В одном маленьком путешествии — красота бирюзовой воды, панорамы пальмовых пляжей, возможность увидеть дельфинов, свежие фрукты… И танзанский закат — тот самый, в который легко влюбиться.
Описание круиза

15:50 — пляж Нунгви

Мы встретим вас на пляже у традиционной лодки доу и поможем с комфортом разместится на борту.

16:00 — путешествие по Индийскому океану вдоль северного побережья

  • Вы полюбуетесь панорамными видами бирюзовых вод и пальмовых пляжей
  • Встретите, если удача улыбнётся нам, игривых дельфинов и летучих рыб
  • Угоститесь прохладительными напитками и лёгкими закусками, которые мы подготовим для вас
  • И насладитесь магией заката — увидите, как солнце садится за горизонт, окрашивая небо в оранжевые, розовые и фиолетовые оттенки.

18:30–19:00 — возвращение

Лодка плавно причалит к пляжу Нунгви. Вы сойдёте на берег, унося с собой яркие впечатления и классные фото.

Про безопасность

  • С вами будет лицензированный местный капитан и его команда
  • Спасательные жилеты предоставляются всем пассажирам
  • Перед отправлением проводим инструктаж по технике безопасности

Кому подойдёт, а кому нет

  • Подойдёт взрослым и детям от 3 лет
  • Не рекомендуем водную прогулку беременным женщинам, младенцам и людям с серьёзными заболеваниями

Организационные детали

  • Плывём на традиционных деревянных лодках доу, вместимость каждой — 10–20 чел. На борту — мягкие сиденья, теневой навес, холодильник с безалкогольными напитками и фруктами
  • В случае плохой погоды мы предложим перенести или отменить прогулку

ежедневно в 15:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диксон
Диксон — Организатор на Занзибаре
Организую яркие туры с 2015 года. Вместе с моей дружной и профессиональной командой мы покажем Занзибар так, что вы почувствуете себя местным жителем. Будет интересно и безопасно. До встречи!

