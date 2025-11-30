В одном маленьком путешествии — красота бирюзовой воды, панорамы пальмовых пляжей, возможность увидеть дельфинов, свежие фрукты… И танзанский закат — тот самый, в который легко влюбиться.
Описание круиза
15:50 — пляж Нунгви
Мы встретим вас на пляже у традиционной лодки доу и поможем с комфортом разместится на борту.
16:00 — путешествие по Индийскому океану вдоль северного побережья
- Вы полюбуетесь панорамными видами бирюзовых вод и пальмовых пляжей
- Встретите, если удача улыбнётся нам, игривых дельфинов и летучих рыб
- Угоститесь прохладительными напитками и лёгкими закусками, которые мы подготовим для вас
- И насладитесь магией заката — увидите, как солнце садится за горизонт, окрашивая небо в оранжевые, розовые и фиолетовые оттенки.
18:30–19:00 — возвращение
Лодка плавно причалит к пляжу Нунгви. Вы сойдёте на берег, унося с собой яркие впечатления и классные фото.
Про безопасность
- С вами будет лицензированный местный капитан и его команда
- Спасательные жилеты предоставляются всем пассажирам
- Перед отправлением проводим инструктаж по технике безопасности
Кому подойдёт, а кому нет
- Подойдёт взрослым и детям от 3 лет
- Не рекомендуем водную прогулку беременным женщинам, младенцам и людям с серьёзными заболеваниями
Организационные детали
- Плывём на традиционных деревянных лодках доу, вместимость каждой — 10–20 чел. На борту — мягкие сиденья, теневой навес, холодильник с безалкогольными напитками и фруктами
- В случае плохой погоды мы предложим перенести или отменить прогулку
ежедневно в 15:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диксон — Организатор на Занзибаре
Организую яркие туры с 2015 года. Вместе с моей дружной и профессиональной командой мы покажем Занзибар так, что вы почувствуете себя местным жителем. Будет интересно и безопасно. До встречи!
