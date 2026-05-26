Чтобы открыть магию Занзибара, приглашаем вас на юг острова. За один день вы увидите в джунглях исчезающий вид красных колобусов, поплаваете среди звёзд и кораллов, пообедайте в ресторане над океаном и искупаетесь в бирюзовой пещере. Гид расскажет о местных традициях и экосистеме, которая делает этот остров таким особенным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

08:00 — Трансфер из отеля. Вы встретитесь с гидом и кратко обсудите программу.

08:30 — Лес Джозани. Войдёте в один из последних тропических лесов Занзибара — дом редких красных колобусов. Вы увидите этих обезьян в естественной среде обитания. Гид расскажет, как этот лес кормит и укрывает всё местное разнообразие жизни.

10:30 — Путь в Голубую лагуну. Дорога вьётся вдоль южного побережья. Вы сделаете несколько фотоостановок.

11:15 — Голубая лагуна в Мичамви. Наденете маску, чтобы поплавать среди коралловых садов и стаек тропических рыб. Дальше переместитесь на песчаную отмель, усеянную морскими звёздами. Искупаетесь в тёплой воде, пробуете тропические фрукты и узнаете, как устроена эта хрупкая морская экосистема.

12:45 — Обед в The Rock. Ресторан стоит на скале посреди океана. Во время прилива к нему подплывают на лодке, если отлив — идут пешком по песку. В меню — свежие морепродукты и местные блюда.

14:00 — Пещера Куза. Вы спуститесь в прохладу известняковой пещеры, где сквозь своды пробивается мягкий свет. Внутри ждёт природный бассейн с бирюзовой водой, в котором можно искупаться. Гид расскажет, как это место служило для собраний и ритуалов.

15:30 — Возвращение в отель.

Организационные детали

Поедем на транспорте с кондиционером (седан, минивэн или микроавтобус)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено:

Профессиональный англоговорящий гид и инструктаж по безопасности

Трансфер из отеля и обратно с любой точки Занзибара

Входные билеты в лес Джозани, голубую лагуну, пещеру Куза

Полное снаряжение для снорклинга (маска, трубка, ласты)

Тропические фрукты, лёгкие закуски и бутилированная вода

Государственные сборы и налоги

Оплачивается отдельно:

Обед в ресторане The Rock (цена зависит от выбора блюд)

Личные расходы, сувениры

Что взять с собой: