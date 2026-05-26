Занзибар: лес Джозани, пещера Куза и Голубая лагуна

Путешествие к диким джунглям и морским глубинам
Чтобы открыть магию Занзибара, приглашаем вас на юг острова.

За один день вы увидите в джунглях исчезающий вид красных колобусов, поплаваете среди звёзд и кораллов, пообедайте в ресторане над океаном и искупаетесь в бирюзовой пещере. Гид расскажет о местных традициях и экосистеме, которая делает этот остров таким особенным.
Описание экскурсии

08:00 — Трансфер из отеля. Вы встретитесь с гидом и кратко обсудите программу.

08:30 — Лес Джозани. Войдёте в один из последних тропических лесов Занзибара — дом редких красных колобусов. Вы увидите этих обезьян в естественной среде обитания. Гид расскажет, как этот лес кормит и укрывает всё местное разнообразие жизни.

10:30 — Путь в Голубую лагуну. Дорога вьётся вдоль южного побережья. Вы сделаете несколько фотоостановок.

11:15 — Голубая лагуна в Мичамви. Наденете маску, чтобы поплавать среди коралловых садов и стаек тропических рыб. Дальше переместитесь на песчаную отмель, усеянную морскими звёздами. Искупаетесь в тёплой воде, пробуете тропические фрукты и узнаете, как устроена эта хрупкая морская экосистема.

12:45 — Обед в The Rock. Ресторан стоит на скале посреди океана. Во время прилива к нему подплывают на лодке, если отлив — идут пешком по песку. В меню — свежие морепродукты и местные блюда.

14:00 — Пещера Куза. Вы спуститесь в прохладу известняковой пещеры, где сквозь своды пробивается мягкий свет. Внутри ждёт природный бассейн с бирюзовой водой, в котором можно искупаться. Гид расскажет, как это место служило для собраний и ритуалов.

15:30 — Возвращение в отель.

Организационные детали

  • Поедем на транспорте с кондиционером (седан, минивэн или микроавтобус)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено:

  • Профессиональный англоговорящий гид и инструктаж по безопасности
  • Трансфер из отеля и обратно с любой точки Занзибара
  • Входные билеты в лес Джозани, голубую лагуну, пещеру Куза
  • Полное снаряжение для снорклинга (маска, трубка, ласты)
  • Тропические фрукты, лёгкие закуски и бутилированная вода
  • Государственные сборы и налоги

Оплачивается отдельно:

  • Обед в ресторане The Rock (цена зависит от выбора блюд)
  • Личные расходы, сувениры

Что взять с собой:

  • Купальник и полотенце
  • Головной убор и солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем с пометкой «safe for coral» (безопасный для рифов)
  • Водонепроницаемый чехол для телефона или подводная камера

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 29 туристов
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании. Вместе
с моей командой мы с большим удовольствием знакомим гостей с лучшими местами Занзибара: от исторических улочек Каменного города и ферм специй до кристально чистых вод островов Мнемба и туров Safari Blue. Организуем незабываемые сафари по самым известным национальным паркам Танзании, включая Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Микуми. Хорошо знаем местную культуру, историю и природу, свободно говорим на английском и суахили.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Добрый день. все понравилось. все отлично. спасибо организаторам за отличную работу на экскурсии!!!! фото пришлю позднее.
