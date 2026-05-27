Летим в Микуми на сафари - из Занзибара (всё включено)

Увидеть «большую пятёрку», пролететь над океаном и почувствовать душу Африки с англоязычным гидом
Если вы мечтаете о классическом африканском сафари, но ограничены во времени, — это путешествие для вас. На один день вы смените пляжи Занзибара на золотистые саванны нацпарка «Микуми».

Вас ждёт короткий живописный перелёт на материк и целый день в гостях у дикой природы: от слонов и львов до бегемотов и сотен экзотических птиц.
Описание экскурсии

Воздушный старт и равнины Мката

Приключение начнётся с утреннего перелёта: с высоты вы увидите бирюзовое побережье и горы Улугуру. После приземления мы отправимся в сердце парка — на равнину Мката. Здесь собираются огромные стада зебр, антилоп гну и буйволов. Мы расскажем о повадках животных, их иерархии и о том, как устроена жизнь в саванне.

Встреча с гигантами и хищниками

На открытом джипе мы проедем по самым оживлённым тропам, чтобы выследить слонов, жирафов и, если повезёт, львов или леопардов на охоте. Мы обязательно заглянем к бассейнам с бегемотами, где в тени нежатся крокодилы. Вас ждут лучшие точки для фотосъёмки и факты о 400 видах птиц Микуми.

Обед с видом на холмы Вума

Завершим сафари отдыхом в живописном районе Вума-Хиллс. Среди холмистых пейзажей устроим пикник. Вы насладитесь тишиной дикой природы и панорамными видами, прежде чем отправиться на аэродром для обратного вылета на остров.

Тайминг программы

5:00 — трансфер из отеля в аэропорт Занзибара
7:30 — вылет в национальный парк «Микуми»
8:30 — приземление, встреча с сафари-гидом и начало поездки
12:00 — обед-пикник в парке
13:00 — продолжение сафари
14:30 — трансфер на взлётную полосу
15:00 — вылет обратно на Занзибар
16:00 — прибытие и трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: авиаперелёты, входные билеты в парк, джип 4×4, обед-пикник с напитками и все трансферы на Занзибаре
  • Сафари проходит в группах по 4–6 человек в открытом или частично крытом джипе
  • Поездка не рекомендуется беременным женщинам и людям с серьёзными проблемами со спиной или сердцем
  • С вами будет англоязычный сафари-гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$480
Дети до 12 лет$390
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Perfector
Perfector — Организатор на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу на Занзибаре с 2020 года. За это время я по-настоящему полюбила этот прекрасный остров, его пляжи, культуру и доброжелательных людей. Работа в туризме дала мне возможность делиться красотой
Занзибара и Танзании с путешественниками со всего мира. Я решила встречать и сопровождать путешественников, потому что верю, что каждое путешествие должно быть личным — не просто экскурсией, а опытом, наполненным эмоциями, радостью и незабываемыми моментами. Будь то прогулка по историческому Стоун-Тауну, плавание с черепахами или закат у океана, я помогу вам увидеть всё самое лучшее, что может предложить наш остров.

