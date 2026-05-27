Если вы мечтаете о классическом африканском сафари, но ограничены во времени, — это путешествие для вас. На один день вы смените пляжи Занзибара на золотистые саванны нацпарка «Микуми». Вас ждёт короткий живописный перелёт на материк и целый день в гостях у дикой природы: от слонов и львов до бегемотов и сотен экзотических птиц.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Воздушный старт и равнины Мката

Приключение начнётся с утреннего перелёта: с высоты вы увидите бирюзовое побережье и горы Улугуру. После приземления мы отправимся в сердце парка — на равнину Мката. Здесь собираются огромные стада зебр, антилоп гну и буйволов. Мы расскажем о повадках животных, их иерархии и о том, как устроена жизнь в саванне.

Встреча с гигантами и хищниками

На открытом джипе мы проедем по самым оживлённым тропам, чтобы выследить слонов, жирафов и, если повезёт, львов или леопардов на охоте. Мы обязательно заглянем к бассейнам с бегемотами, где в тени нежатся крокодилы. Вас ждут лучшие точки для фотосъёмки и факты о 400 видах птиц Микуми.

Обед с видом на холмы Вума

Завершим сафари отдыхом в живописном районе Вума-Хиллс. Среди холмистых пейзажей устроим пикник. Вы насладитесь тишиной дикой природы и панорамными видами, прежде чем отправиться на аэродром для обратного вылета на остров.

Тайминг программы

5:00 — трансфер из отеля в аэропорт Занзибара

7:30 — вылет в национальный парк «Микуми»

8:30 — приземление, встреча с сафари-гидом и начало поездки

12:00 — обед-пикник в парке

13:00 — продолжение сафари

14:30 — трансфер на взлётную полосу

15:00 — вылет обратно на Занзибар

16:00 — прибытие и трансфер в отель

Организационные детали