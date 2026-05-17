Морское приключение с плаванием в открытом океане и погружением у рифов
Это приключение подарит вам два самых ярких впечатления о Занзибаре.
Представьте, как на лодке вы рассекаете бирюзовую гладь Индийского океана, чтобы встретить стаю игривых дельфинов. А после — погружаетесь с маской в подводное царство кораллового атолла. Идеальный баланс адреналина и первозданной красоты!
Описание экскурсии
8:30 — сбор группы в Нунгви
Обратите внимание: трансфер из отеля в стоимость не входит, но мы можем организовать его заранее за дополнительную плату.
9:15 — отправление на лодке из Матемве
Лодка будет ждать вас на пляже. Отттуда начинается 20–30-минутная морская прогулка к атоллу Мнемба.
9:45–10:45 — встреча с дельфинами
Наш капитан по опыту знает, где искать стаи. После краткого инструктажа по безопасности вы сможете войти в воду и поплавать рядом с дикими дельфинами в их естественной среде.
10:45–12:15 — снорклинг у рифов Мнемба
Надевайте маску и ласты — впереди главное подводное шоу Занзибара. Вы исследуете богатейшую экосистему атолла, где среди коралловых садов живут тропические рыбы всех цветов, морские звёзды и черепахи. Видимость здесь достигает 30 метров.
12:15–12:45 — отдых на песчаной косе (в зависимости от прилива)
Если позволит океан, мы сделаем остановку на ослепительно белой песчаной отмели. Здесь можно освежиться, сделать фотографии и полюбоваться природой.
12:45–13:15 — возвращение в Матемве
13:15–13:45 — прибытие к точке старта
О чём вы узнаете
Как живут и общаются дикие дельфины
Почему так важно бережно относиться к их среде обитания
Как устроена хрупкая жизнь кораллового рифа и какие виды рыб его населяют
Чем примечателен быт занзибарских рыбаков из деревни Матемве
Организационные детали
Для участников старше 3 лет
Желательно базовое умение плавать
Не рекомендуется людям с серьезными заболеваниями сердца или позвоночника
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
В стоимость включено
Снаряжение для снорклинга (маска, трубка и ласты)
Спасательные жилеты
Сборы за охрану морской территории (Marine Park Fees)
Тропические фрукты и питьевая вода
Оплачивается отдельно:
Трансфер до места встречи (из любого района, включая Нунгви и Кендву) – в среднем $35–$60 в одну сторону
Подводная фотосъёмка
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании.
с моей командой мы с большим удовольствием знакомим гостей с лучшими местами Занзибара: от исторических улочек Каменного города и ферм специй до кристально чистых вод островов Мнемба и туров Safari Blue.
Организуем незабываемые сафари по самым известным национальным паркам Танзании, включая Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Микуми.
Хорошо знаем местную культуру, историю и природу, свободно говорим на английском и суахили.
