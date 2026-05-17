Это приключение подарит вам два самых ярких впечатления о Занзибаре. Представьте, как на лодке вы рассекаете бирюзовую гладь Индийского океана, чтобы встретить стаю игривых дельфинов. А после — погружаетесь с маской в подводное царство кораллового атолла. Идеальный баланс адреналина и первозданной красоты!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:30 — сбор группы в Нунгви

Обратите внимание: трансфер из отеля в стоимость не входит, но мы можем организовать его заранее за дополнительную плату.

9:15 — отправление на лодке из Матемве

Лодка будет ждать вас на пляже. Отттуда начинается 20–30-минутная морская прогулка к атоллу Мнемба.

9:45–10:45 — встреча с дельфинами

Наш капитан по опыту знает, где искать стаи. После краткого инструктажа по безопасности вы сможете войти в воду и поплавать рядом с дикими дельфинами в их естественной среде.

10:45–12:15 — снорклинг у рифов Мнемба

Надевайте маску и ласты — впереди главное подводное шоу Занзибара. Вы исследуете богатейшую экосистему атолла, где среди коралловых садов живут тропические рыбы всех цветов, морские звёзды и черепахи. Видимость здесь достигает 30 метров.

12:15–12:45 — отдых на песчаной косе (в зависимости от прилива)

Если позволит океан, мы сделаем остановку на ослепительно белой песчаной отмели. Здесь можно освежиться, сделать фотографии и полюбоваться природой.

12:45–13:15 — возвращение в Матемве

13:15–13:45 — прибытие к точке старта

О чём вы узнаете

Как живут и общаются дикие дельфины

Почему так важно бережно относиться к их среде обитания

Как устроена хрупкая жизнь кораллового рифа и какие виды рыб его населяют

Чем примечателен быт занзибарских рыбаков из деревни Матемве

Организационные детали

Для участников старше 3 лет

Желательно базовое умение плавать

Не рекомендуется людям с серьезными заболеваниями сердца или позвоночника

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

В стоимость включено

Снаряжение для снорклинга (маска, трубка и ласты)

Спасательные жилеты

Сборы за охрану морской территории (Marine Park Fees)

Тропические фрукты и питьевая вода

Оплачивается отдельно: