Снорклинг у острова Тумбату у северного побережья Занзибара
Понаблюдать за дельфинами в естественной среде и исследовать нетронутые коралловые рифы
Приглашаем вас провести утро в Индийском океане, увидеть девственные рифы и, если повезёт, дельфинов.
Вас ждёт спокойное путешествие вдоль северного побережья острова, где вода особенно прозрачна, а подводная жизнь — богата и разнообразна.
Англоговорящий гид расскажет о местных традициях и древних племенах, а вы понаблюдаете за игривыми афалинами.
Описание экскурсии
8:15 — cбор на пляже Нунгви. Мы проведём краткий инструктаж по технике безопасности и расскажем о правилах экологичного наблюдения за дельфинами
8:30–8:45 — выход в океан. Отправимся вдоль северного побережья Занзибара на традиционной моторной лодке
8:45–9:30 — наблюдение за дельфинами и купание. Вы окажетесь в зоне обитания афалин. Если повезёт, поплаваете рядом с ними, соблюдая безопасную дистанцию
9:30–10:10 — переход к острову Тумбату по бирюзовым водам к охраняемому району острова. Вы услышите об истории острова Тумбату, его закрытом статусе и роли в культуре Занзибара
10:10–11:10 — снорклинг у рифов Тумбату. Вы окажетесь в мире подводных красок Индийского океана, где обитают разноцветные рыбы, кораллы и морские звезды
11:10–11:40 — отдых на лодке и лёгкое угощение из свежих тропических фруктов (ананас, арбуз, манго) и питьевая вода
11:40–12:10 — возвращение на пляж Нунгви
Организационные детали
В стоимость входит прогулка на моторной лодке, снаряжение для снорклинга (полусухие топы, маски, трубки, ласты), питьевая вода и фрукты. Спасжилеты предусмотрены для каждого пассажира
По запросу организуем трансфер от вашего отеля из Нунгви, Кендва, Матемве, Пвани Мчангани, Киуэгнгва — согласуем в переписке
Чаевые не включены в цену — по желанию
Рекомендуемый возраст 6+. Дети могут принять участие только вместе со взрослыми
Обратите внимание:
Вас будет сопровождать англоговорящий гид
Поездка не подходит беременным и людям с серьёзными травмами спины
Для участия в снорклинге требуется уверенное плавание
Мы не можем гарантировать встречу с дельфинами, поэтому заранее предупреждаем об этом
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Нунгви
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании.
с моей командой мы с большим удовольствием знакомим гостей с лучшими местами Занзибара: от исторических улочек Каменного города и ферм специй до кристально чистых вод островов Мнемба и туров Safari Blue.
Организуем незабываемые сафари по самым известным национальным паркам Танзании, включая Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Микуми.
Хорошо знаем местную культуру, историю и природу, свободно говорим на английском и суахили.
