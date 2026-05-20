Снорклинг у острова Тумбату у северного побережья Занзибара

Понаблюдать за дельфинами в естественной среде и исследовать нетронутые коралловые рифы
Приглашаем вас провести утро в Индийском океане, увидеть девственные рифы и, если повезёт, дельфинов.

Вас ждёт спокойное путешествие вдоль северного побережья острова, где вода особенно прозрачна, а подводная жизнь — богата и разнообразна.

Англоговорящий гид расскажет о местных традициях и древних племенах, а вы понаблюдаете за игривыми афалинами.
Описание экскурсии

8:15 — cбор на пляже Нунгви. Мы проведём краткий инструктаж по технике безопасности и расскажем о правилах экологичного наблюдения за дельфинами

8:30–8:45 — выход в океан. Отправимся вдоль северного побережья Занзибара на традиционной моторной лодке

8:45–9:30 — наблюдение за дельфинами и купание. Вы окажетесь в зоне обитания афалин. Если повезёт, поплаваете рядом с ними, соблюдая безопасную дистанцию

9:30–10:10 — переход к острову Тумбату по бирюзовым водам к охраняемому району острова. Вы услышите об истории острова Тумбату, его закрытом статусе и роли в культуре Занзибара

10:10–11:10 — снорклинг у рифов Тумбату. Вы окажетесь в мире подводных красок Индийского океана, где обитают разноцветные рыбы, кораллы и морские звезды

11:10–11:40 — отдых на лодке и лёгкое угощение из свежих тропических фруктов (ананас, арбуз, манго) и питьевая вода

11:40–12:10 — возвращение на пляж Нунгви

Организационные детали

  • В стоимость входит прогулка на моторной лодке, снаряжение для снорклинга (полусухие топы, маски, трубки, ласты), питьевая вода и фрукты. Спасжилеты предусмотрены для каждого пассажира
  • По запросу организуем трансфер от вашего отеля из Нунгви, Кендва, Матемве, Пвани Мчангани, Киуэгнгва — согласуем в переписке
  • Чаевые не включены в цену — по желанию
  • Рекомендуемый возраст 6+. Дети могут принять участие только вместе со взрослыми

Обратите внимание:

  • Вас будет сопровождать англоговорящий гид
  • Поездка не подходит беременным и людям с серьёзными травмами спины
  • Для участия в снорклинге требуется уверенное плавание
  • Мы не можем гарантировать встречу с дельфинами, поэтому заранее предупреждаем об этом

ежедневно в 08:00 и 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании. Вместе
с моей командой мы с большим удовольствием знакомим гостей с лучшими местами Занзибара: от исторических улочек Каменного города и ферм специй до кристально чистых вод островов Мнемба и туров Safari Blue. Организуем незабываемые сафари по самым известным национальным паркам Танзании, включая Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Микуми. Хорошо знаем местную культуру, историю и природу, свободно говорим на английском и суахили.

