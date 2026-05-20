Приглашаем вас провести утро в Индийском океане, увидеть девственные рифы и, если повезёт, дельфинов. Вас ждёт спокойное путешествие вдоль северного побережья острова, где вода особенно прозрачна, а подводная жизнь — богата и разнообразна. Англоговорящий гид расскажет о местных традициях и древних племенах, а вы понаблюдаете за игривыми афалинами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:15 — cбор на пляже Нунгви. Мы проведём краткий инструктаж по технике безопасности и расскажем о правилах экологичного наблюдения за дельфинами

8:30–8:45 — выход в океан. Отправимся вдоль северного побережья Занзибара на традиционной моторной лодке

8:45–9:30 — наблюдение за дельфинами и купание. Вы окажетесь в зоне обитания афалин. Если повезёт, поплаваете рядом с ними, соблюдая безопасную дистанцию

9:30–10:10 — переход к острову Тумбату по бирюзовым водам к охраняемому району острова. Вы услышите об истории острова Тумбату, его закрытом статусе и роли в культуре Занзибара

10:10–11:10 — снорклинг у рифов Тумбату. Вы окажетесь в мире подводных красок Индийского океана, где обитают разноцветные рыбы, кораллы и морские звезды

11:10–11:40 — отдых на лодке и лёгкое угощение из свежих тропических фруктов (ананас, арбуз, манго) и питьевая вода

11:40–12:10 — возвращение на пляж Нунгви

Организационные детали

В стоимость входит прогулка на моторной лодке, снаряжение для снорклинга (полусухие топы, маски, трубки, ласты), питьевая вода и фрукты. Спасжилеты предусмотрены для каждого пассажира

По запросу организуем трансфер от вашего отеля из Нунгви, Кендва, Матемве, Пвани Мчангани, Киуэгнгва — согласуем в переписке

Чаевые не включены в цену — по желанию

Рекомендуемый возраст 6+. Дети могут принять участие только вместе со взрослыми

Обратите внимание:

Вас будет сопровождать англоговорящий гид

Поездка не подходит беременным и людям с серьёзными травмами спины

Для участия в снорклинге требуется уверенное плавание