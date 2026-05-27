Трансфер из аэропорта Занзибара в Бвехуу, Падже или Джамбиани

Встретим вас в аэропорту Занзибара и доставим на пляжи юго-восточного побережья — в Бвехуу, Падже или Джамбиани.
Водитель встретит вас в зале прилёта с табличкой, погрузит багаж и на чистом автомобиле с кондиционером отвезёт в нужное место. По пути — виды на деревни, пальмы и океан. По прибытии — удобная высадка и помощь с чемоданами.
Описание трансфер
Организационные детали
- Едем на Toyota Alphard, Toyota Voxy или Toyota Noah 2012–2021 годов. Детские кресла — по запросу.
- Дорога занимает от 1 ч до 1 ч 20 мин в зависимости от дорожной ситуации и конечной точки.
- Мы будем следить за вашим рейсом. Если вы задержитесь или прибудете раньше, скорректируем время подачи машины. Дополнительная плата за ожидание не взимается.
- У вас будет достаточно времени, чтобы спокойно забрать багаж, пройти иммиграционный контроль и выйти из терминала к ожидающему авто.
- С вами будет один из водителей нашей команды.
После бронирования пришлите нам эту информацию:
- ФИО заказчика.
- количество человек (взрослые и дети).
- номер рейса и название авиакомпании.
- точное время прибытия.
- название отеля или виллы и место назначения.
- номер телефона для связи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 29 туристов
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании. Вместе
