После прилёта вас встретят в аэропорту Занзибара, проводят к автомобилю и доставят в Нунгви или Кендву без лишних пересадок и ожидания. Водитель поможет с багажом, а дорога до отеля или виллы пройдёт в автомобиле с кондиционером.
Описание трансфер
Наш водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и на комфортабельном автомобиле с кондиционером доставит в ваш отель в Нунгви или Кендву (дорогая замёт приблизительно 1,5 часа). Без пересадок и лишних ожиданий.
Организационные детали
- Для трансфера используются Toyota Alphard, Voxy или Noah 2012–2021 годов. Эти автомобили подходят для пар и небольших групп до 6 пассажиров. Все машины с кондиционером, проходят регулярное обслуживание, за рулём — опытные лицензированные водители. Детское кресло предоставим по запросу без доплаты
- Мы отслеживаем рейс в реальном времени, поэтому при задержке или раннем прибытии время встречи корректируется. Доплата за ожидание из-за задержки рейса не нужна
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Кисауни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 29 туристов
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании. Вместе
от $70 за экскурсию