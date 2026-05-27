Трансфер из аэропорта Занзибара в Кивенгву, Пвани Мчангани или Матемве

После перелёта хочется одного — без лишних хлопот добраться до отеля. В этом мы вам и поможем. Встретим в аэропорту, подхватим багаж и отвезём прямо к месту проживания.
Никаких поисков такси, торга и ожиданий — вы просто садитесь в машину и задаёте идеальный тон вашему отпуску с первых минут на острове.
Никаких поисков такси, торга и ожиданий — вы просто садитесь в машину и задаёте идеальный тон вашему отпуску с первых минут на острове.
Описание трансфер
Организационные детали
- По прилёте у вас будет достаточно времени спокойно пройти контроль в аэропорту и получить багаж.
- Если ваш рейс задержится или прибудет раньше, мы скорректируем время подачи машины без доплат.
- Водитель встретит вас с именной табличкой и поможет с багажом.
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota (Alphard/Voxy/Noah). Детское кресло предоставим по запросу бесплатно.
- Все наши водители лицензированы и имеют опыт работы. Автомобили проходят регулярное техническое обслуживание.
- Дорога до Кивенгвы, Пвани Мчангани или Матемве займёт 45–70 минут в зависимости от пробок и вашего места назначения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 29 туристов
Я профессиональный гид и организатор туров на Занзибаре. Владею русским языком на среднем уровне и имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, так и по материковой части Танзании. Вместе
Входит в следующие категории Занзибара
Похожие экскурсии на «Трансфер из аэропорта Занзибара в Кивенгву, Пвани Мчангани или Матемве»
Индивидуальная
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных
Начало: В Нунгви
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от $290 за человека
Индивидуальная
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
Начало: С ресепшена отеля
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$210 за человека
Индивидуальная
Настоящий Занзибар вне туристических троп
Погрузиться в жизнь острова: выпить суахилийский кофе, зайти на рынок и прокатиться по кварталам
Начало: Стоун таун
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от $240 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Занзибара в Бвехуу, Падже или Джамбиани
Комфортная дорога к вашему отдыху
Начало: В аэропорту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$75 за всё до 6 чел.
от $68 за экскурсию