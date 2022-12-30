🇹🇰 Токелау — последние данные по всем штаммам, включая Омикрон и Дельту
|1 янв
|31 дек
|За всё время
|Заразилось
|—
|—
|5
|Умерло
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|Выздоровело
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|Активные случаи *
|—
|—
|5
В Токелау находится 0%, 5 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них никто не умер, а всего болеющих по последней информации нет
По данным 2 января 2023, всего в мире заразились 665 203 354 человека, выздоровело 637 060 767, умерло 6 697 913, болеющих 21 444 674 человека
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Токелау от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
На данный момент летальность во всём мире составляет 1.01%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относиться к своему здоровью с большой ответственностью.
Волны заболеваний коронавирусом в Токелау
График показывает количество людей которые считались больными ковид-ом (или просто без статуса выздоровления) в Токелау на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом – вакцинированием населения, локдаунами, разными ограничениями, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят эти ограничения. Ещё можете выбрать внизу общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса. *** Внимание, график с болеющими показан как результат вычитания (зараженные – выздоровевшие – умершие).
Заражения и смерти от COVID-19 в Токелау по месяцам
Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.
Статистика в таблице по зараженным на территории Токелау по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Заразилось всего
|Умерло всего
|2 янв 2023
|—
|—
|5
|—
|—
|1 янв 2023
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|—
|5
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|31 дек 2022
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|5
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|30 дек 2022
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|5
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"0" или "—", могут означать, что данных нет
* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).