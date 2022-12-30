Статистика в таблице по зараженным на территории Токелау по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

Дата Заразилось Умерло Заразилось всего Умерло всего 2 янв 2023 — — 5 — — 1 янв 2023 — — 5 — — 31 дек 2022 — — 5 — — 30 дек 2022 — — 5 — —

"0" или "—", могут означать, что данных нет

* Активные случаи — это результат вычитания (заразившиеся - выздоровевшие - умершие).