Коронавирус в Тонге

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Статистика и новости коронавируса «Covid-19» в Тонге на сегодня

🇹🇴 Тонга — сводка

6 нояЗа всё время
Заразилось 1
Умерло 0
Выздоровело 0
Болеют сейчас 1
Заражения за последние 7 дней
6 ноя
+0
* по данным на 07.11.2021 06:02
* Не во всех странах данные за дни говорят, о том, что это произошло именно в этот день, так как информация чаще всего даётся за предыдущий день при окончательном подсчёте оперативных штабов

В Тонге находится 0%, 1 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них никто не умер, а всего болеющих по последней информации 1 человек

По данным 7 ноября 2021, всего в мире заразились 250 274 640 человек, выздоровело 226 561 907, умерло 5 060 234, болеющих 18 652 499 человек

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тонге от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Какими вакцинами прививают в Тонге

  1. AstraZeneca

Сколько вакцинировано людей в Тонге от коронавируса (Covid-19)

Здесь показан график с количеством процента людей от всего населения страны, которые сделали хотя бы одну прививку с вакциной от коронавируса в Тонге. Вы можете добавить любую другую страну или континент для сравнения, нажав на кнопку "Add country". По-умолчанию идёт сравнение статистики вакцинированных в России.

Карта распространения в Тонге и мире

На данный момент летальность во всём мире составляет 2.02%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Волны заболеваний коронавирусом в Тонге

График показывает количество людей который считались больными кодвид-ом в Тонге на конкретный заданный день, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост, а так же очень наглядно показывает волны заболеваний, где в конкретные дни можно увидеть спад и успешную борьбу с вирусом вакцинированием населения и локдаунами, а так же новые вспышки как раз из-за которых и вводят потом ограничения. Ещё можете внизу выбрать общий показ за всё наблюдение по заразившимся, выздоровевшим и умершим от вируса.

Заражения и смерти от COVID-19 в Тонге по месяцам

Ковид с нами уже больше года, поэтому будет полезно знать тенденцию о смертях и новых заражениях по графикам с группировкой по месяцам. Данный график может рассказать о росте или снижении распространения в целом за большое время.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тонги по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерло
7 ноя 202110
6 ноя 202110

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Тонга и другие страны в сравнении на 7 ноября 2021

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости о коронавирусе в Тонге

Коронавирус добрался до «края света»
Коронавирус добрался до «края света»
lenta.ru
01.11.2021 00:13
В Королевстве Тонга коронавирус выявили у туриста, прибывшего из Новой Зеландии. До этого государству в Океании удавалось избегать пандемии, так как власти закрыли границы практически сразу после появления инфекции. Правительство страны может принять решение о карантине.
Страна в Тихом океане зарегистрировала первый случай COVID-19
Страна в Тихом океане зарегистрировала первый случай COVID-19
РБК
29.10.2021 15:07
В Королевстве Тонга (государство, расположенное в Тихом океане) прибывший турист заболел коронавирусом, став первым в этом государстве заразившимся COVID-19.
Девушка отправилась на острова на выходные и застряла там на полтора года
Девушка отправилась на острова на выходные и застряла там на полтора года
lenta.ru
09.08.2021 20:01
В марте 2020 года 27-летняя Зои Стивенс из английского города Кросби, графство Мерсисайд, решила отправиться на острова Тонга на выходные и застряла там на полтора года. Из-за того, что поездка девушки совпала с введением ограничений на перемещения по миру, вызванных пандемией COVID-19, она не смогла вернуться домой.

Что делать, чтобы не заболеть — рекомендации ВОЗ

  • Мыть и обрабатывать руки;
  • Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый локоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
  • Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
  • Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все граждане обязаны были носить маски;
  • Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекомендуем соблюдать дистанцию больше;
  • Не пользоваться общественных транспортом;
  • Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
  • Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а также делать влажную уборку дезинфицирующими средствами.
  • Подробнее почитайте на сайте ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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