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На машине 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла Увлекательная поездка для любителей исторической романтики, инженерных изысков и народных промыслов «В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, трансфер по программе, входные билеты, дегустация оливкового масла» от €305 за всё до 4 чел. На машине На яхте На катере На катамаране 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Сердце полуострова Кап-Бон: прогулка по Хаммамету Прикоснуться к тайнам румынского миллионера и увидеть, где гостила Коко Шанель «Медина Ясмин-Хаммамета (1 ч)Туристический центр с музеем, кафе, базаром и ресторанами» от $210 за всё до 4 чел. На машине На автобусе На микроавтобусе 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Хаммамета - в Дуггу и Тестур Прикоснуться к истории, погулять по античному городу и побывать в месте, где время идёт вспять Начало: По договорённости с организатором «Обед оплачивается отдельно — по желанию» от €465 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Хаммамета

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