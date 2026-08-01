Гастрономические экскурсии Хаммамета

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Хаммамете на русском языке, цены от €210. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла
Увлекательная поездка для любителей исторической романтики, инженерных изысков и народных промыслов
«В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, трансфер по программе, входные билеты, дегустация оливкового масла»
Завтра в 10:00
23 авг в 08:30
от €305 за всё до 4 чел.
Сердце полуострова Кап-Бон: прогулка по Хаммамету
На машине
На яхте
На катере
На катамаране
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце полуострова Кап-Бон: прогулка по Хаммамету
Прикоснуться к тайнам румынского миллионера и увидеть, где гостила Коко Шанель
«Медина Ясмин-Хаммамета (1 ч)Туристический центр с музеем, кафе, базаром и ресторанами»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от $210 за всё до 4 чел.
Из Хаммамета - в Дуггу и Тестур
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаммамета - в Дуггу и Тестур
Прикоснуться к истории, погулять по античному городу и побывать в месте, где время идёт вспять
Начало: По договорённости с организатором
«Обед оплачивается отдельно — по желанию»
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
от €465 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Хаммамету в категории «Гастрономические»

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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла;
  2. Сердце полуострова Кап-Бон: прогулка по Хаммамету;
  3. Из Хаммамета - в Дуггу и Тестур.
Сколько стоит экскурсия по Хаммамету в августе 2026
Сейчас в Хаммамете в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 210 до 465. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Хаммамета, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026