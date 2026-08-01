Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла
Увлекательная поездка для любителей исторической романтики, инженерных изысков и народных промыслов
«В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, трансфер по программе, входные билеты, дегустация оливкового масла»
Завтра в 10:00
23 авг в 08:30
от €305 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце полуострова Кап-Бон: прогулка по Хаммамету
Прикоснуться к тайнам румынского миллионера и увидеть, где гостила Коко Шанель
«Медина Ясмин-Хаммамета (1 ч)Туристический центр с музеем, кафе, базаром и ресторанами»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от $210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаммамета - в Дуггу и Тестур
Прикоснуться к истории, погулять по античному городу и побывать в месте, где время идёт вспять
Начало: По договорённости с организатором
«Обед оплачивается отдельно — по желанию»
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
от €465 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хаммамету в категории «Гастрономические»
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