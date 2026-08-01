Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла
Увлекательная поездка для любителей исторической романтики, инженерных изысков и народных промыслов
«Вы увидите уникальные памятники Римской Империи, проникнетесь атмосферой необычного Храма Воды и разберётесь в тонкостях технических решений времён античности»
Завтра в 10:00
23 авг в 08:30
от €305 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаммамета - в Дуггу и Тестур
Прикоснуться к истории, погулять по античному городу и побывать в месте, где время идёт вспять
Начало: По договорённости с организатором
«Капитолий — великолепный храм Юпитеру, Юноне и Минерве»
29 авг в 08:00
5 сен в 08:00
от €465 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хаммамету в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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