Полезная информация о Суссе
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Местное время в Суссе
06:2237
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇳 Тунис
|Название города
|Сусс
|По-английски
|Sousse
|Столица региона
|Сусс является столицей региона
|Население города
|164 123 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Tunis
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря