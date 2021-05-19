Полезная информация о Суссе

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Местное время в Суссе
06:2237
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇳 Тунис
Название городаСусс
По-английскиSousse
Столица регионаСусс является столицей региона
Население города164 123 чел.
Часовой поясAfrica/Tunis
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Сусс на карте

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