Маршрут:

Город Тунис (столица). Обзорная экскурсия по центру столицы с посещением Медины, древнего города, где сейчас расположены базары. Это место объявлено объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение панорамной площадки с великолепным видом на город и центрального проспекта а-ля "Елисейские поля".

Посещение мифического Карфагена, города, который когда-то соперничал с самим Римом. Панорамный вид с холма Бирса на Пунические порты и посещение термальных ванн Антонино Пио. Наследие человечества ЮНЕСКО.

Визит в Сиди-Бу-Саид, всемирно известный живописный город (не зря его называют бело-голубым раем). Визит в воспетое в песне знаменитое кафе «‎Des delices». Для желающих — фотосессия в интерьерах Анжелики (во дворце, где снимался фильм «‎Анжелика и султан»). Важная информация:.

Обратите внимание! Стоимость указана из курорта Хаммамет. Если вы находитесь в Суссе, Монастире или Махдии — напишите гиду, чтобы актуализировать цену с учетом трансфера.