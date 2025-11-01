Мои заказы

Три жемчужины Туниса

Уникальная экскурсия, предполагающая посещение трёх знаковых мест Туниса.

Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день.
5
3 отзыва
Три жемчужины Туниса
Три жемчужины Туниса
Три жемчужины Туниса

Описание экскурсии

Маршрут:

  • Город Тунис (столица). Обзорная экскурсия по центру столицы с посещением Медины, древнего города, где сейчас расположены базары. Это место объявлено объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение панорамной площадки с великолепным видом на город и центрального проспекта а-ля "Елисейские поля".
  • Посещение мифического Карфагена, города, который когда-то соперничал с самим Римом. Панорамный вид с холма Бирса на Пунические порты и посещение термальных ванн Антонино Пио. Наследие человечества ЮНЕСКО.
Визит в Сиди-Бу-Саид, всемирно известный живописный город (не зря его называют бело-голубым раем). Визит в воспетое в песне знаменитое кафе «‎Des delices». Для желающих — фотосессия в интерьерах Анжелики (во дворце, где снимался фильм «‎Анжелика и султан»). Важная информация:.
Визит в Сиди-Бу-Саид, всемирно известный живописный город (не зря его называют бело-голубым раем). Визит в воспетое в песне знаменитое кафе «‎Des delices». Для желающих — фотосессия в интерьерах Анжелики (во дворце, где снимался фильм «‎Анжелика и султан»). Важная информация:.
Обратите внимание! Стоимость указана из курорта Хаммамет. Если вы находитесь в Суссе, Монастире или Махдии — напишите гиду, чтобы актуализировать цену с учетом трансфера.

Ежедневно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Руины античного Карфагена
  • Бело-голубой город Сиди бу Саид
  • Медина (рынок) столицы Туниса
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы, обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в Тунисе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание! Стоимость указана из курорта Хаммамет. Если вы находитесь в Суссе
  • Монастире или Махдии - напишите гиду
  • Чтобы актуализировать цену с учетом трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
1 ноя 2025
С
Сергей
21 сен 2025
М
Марина
15 сен 2025
Мам, так интересно!
Наверное,я уже вырос для экскурсий!
Именно такие отзывы говорил мой 17-летний сын после экскурсии с Натальей!
Действительно, очень интересно, живо, запоминающе!
Много различных деталей, на все дополнительные вопросы - развернутые ответы!
И
читать дальше

про историю, и про современный Тунис.
Обязательно! Обязательно надо ездить на местные экскурсии, впитывать, узнавать детали местных жителей.. со временем в памяти остаётся именно та информация, которая поразила..
Уже прошло 3 недели после экскурсии, а я до сих пор вспоминаю с теплотой эту экскурсию, как Наталья смогла передать колорит Востока..
Очень хорош формат именно малой группы, индивидуальный подход. . обязательно воспользовались ее советом, и посетили уже сами Музей в Суссе..
Так что самая лучшая оценка!
И сыну понравилось именно из-за умения Натальи доходчиво и увлекательно рассказать о Тунисе!
Рекомендую!

Похожие экскурсии из Туниса

Большое путешествие по Тунису
На машине
12 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$440 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта Туниса
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный трансфер в Тунисе: комфорт и качество
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
16 фев в 00:00
17 фев в 00:00
$150 за всё до 5 чел.
Карфаген - Тунис с музеем Бардо
6 часов
Мини-группа
до 2 чел.
Карфаген - Тунис с музеем Бардо
Начало: Ваш отель в Тунисе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тунисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тунисе