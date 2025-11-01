Уникальная экскурсия, предполагающая посещение трёх знаковых мест Туниса.
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день.
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день.
Описание экскурсии
Маршрут:
- Город Тунис (столица). Обзорная экскурсия по центру столицы с посещением Медины, древнего города, где сейчас расположены базары. Это место объявлено объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение панорамной площадки с великолепным видом на город и центрального проспекта а-ля "Елисейские поля".
- Посещение мифического Карфагена, города, который когда-то соперничал с самим Римом. Панорамный вид с холма Бирса на Пунические порты и посещение термальных ванн Антонино Пио. Наследие человечества ЮНЕСКО.
Визит в Сиди-Бу-Саид, всемирно известный живописный город (не зря его называют бело-голубым раем). Визит в воспетое в песне знаменитое кафе «Des delices». Для желающих — фотосессия в интерьерах Анжелики (во дворце, где снимался фильм «Анжелика и султан»). Важная информация:.
Визит в Сиди-Бу-Саид, всемирно известный живописный город (не зря его называют бело-голубым раем). Визит в воспетое в песне знаменитое кафе «Des delices». Для желающих — фотосессия в интерьерах Анжелики (во дворце, где снимался фильм «Анжелика и султан»). Важная информация:.
Обратите внимание! Стоимость указана из курорта Хаммамет. Если вы находитесь в Суссе, Монастире или Махдии — напишите гиду, чтобы актуализировать цену с учетом трансфера.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины античного Карфагена
- Бело-голубой город Сиди бу Саид
- Медина (рынок) столицы Туниса
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы, обед
Место начала и завершения?
Ваш отель в Тунисе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Стоимость указана из курорта Хаммамет. Если вы находитесь в Суссе
- Монастире или Махдии - напишите гиду
- Чтобы актуализировать цену с учетом трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 ноя 2025
С
Сергей
21 сен 2025
М
Марина
15 сен 2025
Мам, так интересно!
Наверное,я уже вырос для экскурсий!
Именно такие отзывы говорил мой 17-летний сын после экскурсии с Натальей!
Действительно, очень интересно, живо, запоминающе!
Много различных деталей, на все дополнительные вопросы - развернутые ответы!
И
Наверное,я уже вырос для экскурсий!
Именно такие отзывы говорил мой 17-летний сын после экскурсии с Натальей!
Действительно, очень интересно, живо, запоминающе!
Много различных деталей, на все дополнительные вопросы - развернутые ответы!
И
Похожие экскурсии из Туниса
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$440 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный трансфер в Тунисе: комфорт и качество
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Картаж на курорты Туниса. Комфортные авто с кондиционером
Начало: В аэропорту
16 фев в 00:00
17 фев в 00:00
$150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 2 чел.
Карфаген - Тунис с музеем Бардо
Начало: Ваш отель в Тунисе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека