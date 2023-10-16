Пройти дорогой Индианы Джонса и покататься на верблюдах по пустыне на двухдневной экскурсии
Побывать в Тунисе и не доехать до Сахары — нонсенс! В поездке по великой пустыне вы почувствуете себя бедуинами, провожающими закат среди барханов, заедете в гости к племени троглодитов, побываете на прекрасном солёном озере Шотт эль Джерид, познакомитесь с историей античного амфитеатра и станете свидетелями мистического явления на дороге Роммеля.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Выезжаем в Сахару глубокой ночью, чтобы уже к утру добраться до хребта Атласских гор. Наш путь пройдёт по серпантину дороги Роммеля, где вы станете свидетелями необычного мистического явления: прямо на ваших глазах машина с заглушенным двигателем заедет в гору.
- Доберёмся до оазиса Тамэрза, прогуляемся по нему и окажемся в живописном каньоне. Его называют «Голден» и неспроста: он светится на солнце!
- Пройдём дорогой Индианы Джонса и выйдем в нижний оазис, к маленькому водопаду.
- Затем направимся к другому каньону — Мэдес. Он находится прямо на границе с Алжиром и известен по многим фильмам. Расскажу, по каким.
- Погуляв на смотровых площадках, отправимся в следующий оазис. Вы попробуете «Берберскую пиццу» и традиционный чай, искупаетесь и увидите рептилий (например, рогатую змею, которая живёт в аквариуме у местных).
- После обеда и небольшого отдыха поедем к солёному озеру Шотт Эль Джерид. Солончак летом напоминает огромное поле, поскольку вода уходит, а вот зимой это полноценное озеро с розовой водой.
- Далее мы направимся в город Дуз, который также называют «Воротами Сахары». Посмотрим его старую часть и поедем к верблюдам. Вы оседлаете этих добрых животных и почувствуете себя бедуинами, провожающими закат палящего солнца в пустыне. По желанию можете арендовать квадроцикл и погонять по барханам.
- Следующая точка на маршруте — отель (Dar Khalif или Maison du voyageur). Здесь вас ждёт сытный ужин и крепкий сон. Набирайтесь сил!
- Второй день начнём с рассвета в пустыне. Затем заедем в гости к троглодитам в город Матмата, где дома вырыты под землёй, а некоторые и в горе. Посмотрим на быт местных жителей и позавтракаем как троглодиты.
- Сделаем остановку в городе Махрес, пообедаем, прогуляемся по набережной и полюбуемся скульптурами местных мастеров.
- Теперь наш путь лежит в Эль Джем — к знаменитому амфитеатру. Спустимся под арену, поднимемся на стены и посидим на трибунах как знатный римлянин и как простолюдин. Вы узнаете, как строился амфитеатр и как ему удалось отлично сохраниться до наших дней. Затем садимся в машину и едем обратно ваш отель.
Организационные детали
- Мы заберём вас у вашего отеля и после экскурсии привезём обратно.
- В стоимость входит: питание (1-й день — завтрак, обед и ужин, 2-й день — завтрак и обед), проживание в отеле, трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, катание на верблюдах и все входные билеты.
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются напитки, сувениры, фотографии с животными, катание на джипах по пустыне (€80 за 2 часа) и квадроциклах (€35/чел. за час).
- Возьмите с собой купальники, полотенца, сменную одежду, набор для душа и загранпаспорт для заселения в отель. Наденьте удобную обувь.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсеф — ваша команда гидов в Тунисе
Провели экскурсии для 156 туристов
Приветствую гостей Туниса! Я свободно владею арабским, английским, русским и французским языками. Мы с коллегой занимаемся организацией экскурсионных туров по стране на профессиональном уровне. Будем рады не только познакомить вас с насыщенной историей Туниса, но и развеять некоторые мифы, показав вам, что это совсем не пустыня, а яркое и самобытное место, где живут добрые и отзывчивые люди, всегда готовые помочь и радушно открывающие свои двери даже совершенно посторонним!
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