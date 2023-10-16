Юсеф — ваша команда гидов в Тунисе

Провели экскурсии для 156 туристов

Приветствую гостей Туниса! Я свободно владею арабским, английским, русским и французским языками. Мы с коллегой занимаемся организацией экскурсионных туров по стране на профессиональном уровне. Будем рады не только познакомить вас с насыщенной историей Туниса, но и развеять некоторые мифы, показав вам, что это совсем не пустыня, а яркое и самобытное место, где живут добрые и отзывчивые люди, всегда готовые помочь и радушно открывающие свои двери даже совершенно посторонним!

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