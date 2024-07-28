12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Карфагену и современному Тунису
Насладитесь насыщенным путешествием по Тунису, охватывающим историю, архитектуру и винодельческие традиции. Посетите Карфаген, Сиди-Бу-Саид и столицу Тунис
9 авг в 07:30
10 авг в 07:30
€360 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магические пески и оазисы Сахары: индивидуальная экскурсия по Тунису
Путешествие по Тунису: Сахара, мистические явления, оазисы и древние города. Включены все удобства и катание на верблюдах. Ощутите дух пустыни
8 авг в 05:00
9 авг в 00:00
€900 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сиди-Бу-Саиду, Зигвану и Такруне
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 июля 2024Мы много путешествуем и часто берем частные экскурсии, особенно учитывая, что с нами ребенок (сейчас 7 лет). На основе нашего
- ААнна25 июля 2024Прекрасно проведённое время на экскурсии и великолепный рассказчик Самир! Всё было на высоте,и организация,и содержание экскурсии,и транспорт. Учитывались все наши пожелания! Обязательно рекомендуем всем!
- ККонстантин24 июля 2024Самый яркий момент поездки. Эпично, познавательно, настоящее приключение. Масса живописных мест (просили развалины – получили развалины), колорит, люди дружелюбные. Юсеф
- ААнна27 июня 2024Наше путешествие по Тунису прошло отлично! С нами был гид Слим -профессиональный, тактичный, гибкий, позитивный гид и просто приятный в
- LLyubov3 мая 2024Наша гид, Татьяна, оказалась профессиональным историком с опытом преподавания в университете, и этим многое сказано. Экскурсовод заслуживает наивысшей похвалы. Топ. Всё, от подачи материала до организационных вопросов, на самом высоком уровне. Если в Тунис, то только с Татьяной.
- ММария30 ноября 2023Нам очень понравилось путешествие: все было четко организовано, в соответсвии с планом, с пожеланиями. Очень чуткий и правильный гид Юсеф. Это такой гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Однодневные»
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