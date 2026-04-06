Мои заказы

С семьёй в Туркменистан: премиум-отели, древние города, уникальная природа

Это частная семейная поездка в Туркменистан для родителей с детьми
С семьёй в Туркменистан: премиум-отели, древние города, уникальная природаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
С семьёй в Туркменистан: премиум-отели, древние города, уникальная природаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
С семьёй в Туркменистан: премиум-отели, древние города, уникальная природаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это приватный семейный выезд в Туркменистан для родителей с детьми, которые хотят редкое и сильное путешествие — но без хаоса. Когда важнее всего не успеть всё, а чтобы дети были в настроении, родители высыпались, еда была без ожиданий, а дорога не превращалась в испытание. Вы не держите в голове пересадки, тайминги и что если — вы просто живёте поездку, потому что процесс собран и сопровождается.

За неделю у вас будет тот самый вау, который дети вспоминают месяцами: древний Мерв (Юнеско) и Гонур-депе с археологами, горящий кратер Дарваза в пустыне Каракум, каньоны Янгикала, вечер у Каспия — и при этом всё в комфортном ритме. Лучшие отели по маршруту, внутренние перелёты вместо изнуряющих переездов, продуманные паузы и один ответственный 24/7 делают главное: в конце вы возвращаетесь не выжатыми, а с ощущением, что семья реально отдохнула — и прожила необычную страну красиво и спокойно.

Кому подойдёт этот тур:

  1. Семьям с детьми, которые хотят показать детям настоящий другой мир — пустыню, горящий кратер, древние города — но в удобном ритме, без марафона и истерик от усталости.

  2. Родителям, которые не хотят быть операционным штабом в отпуске. Внутренние перелёты, трансферы, тайминги, точки остановок, питание и бытовые мелочи уже продуманы — вы не решаете вопросы на месте, вы просто живёте путешествие.

  3. Тем, кому важна предсказуемость и безопасность в нестандартном направлении. Туркменистан требует точной организации — здесь особенно ценится проверенная логистика, понятные отели и план Б (без сюрпризов, не туда приехали и лишней нервотрёпки).

  4. Семьям, которым нужны сильные впечатления без экстрима. Юнеско-Мерв с археологом, Гонур-депе, Врата ада, каньоны Янгикала, Каспий — вау-эффект есть, но он собран так, чтобы не выбивать из режима.

  5. Тем, кто ценит приватность и спокойную среду. Это частный формат: без присоединений, без толпы, без микрофона и общей скорости. Ваш темп, ваши паузы, ваш комфорт.

  6. Парам внутри семьи, которым важно не потерять отношения в дороге. Комфортные отели, возвращение к предсказуемому быту после насыщенных дней, окна отдыха (Каспий, спокойные вечера) — чтобы взрослые тоже восстановились, а не дотянули до конца.

Это программа приватного индивидуального тура. Если вам нужен групповой тур - напишите нам и мы подберем для вас программу.

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам.

Если откликается — значит, пора ехать. Осталось выбрать даты и нажать Забронировать.

Программа тура по дням

1 день

Мягкое прибытие в Ашхабад и настройка ритма

Прилёт вечерним рейсом в 17:00. В аэропорту вас уже ждут гид и водитель — без поисков такси, лишних разговоров и суеты. Комфортный трансфер сразу в Yyldyz 5: заселяемся быстро, чтобы семья успела выдохнуть после дороги и спокойно перейти в новый режим.

Вечером — ужин без ожиданий в заранее согласованном формате (европейская или туркменская кухня — выбираете то, что проще и привычнее детям). Никаких перегрузов в первый день: только мягкая адаптация, тёплый сервис и ранний сон — чтобы завтра начать путешествие в хорошем состоянии.

Мягкое прибытие в Ашхабад и настройка ритмаМягкое прибытие в Ашхабад и настройка ритмаМягкое прибытие в Ашхабад и настройка ритма
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Древний Мерв с археологом, гастро мастер-класс

После спокойного завтрака — выезд в Мары. Дорога 3 часа по хорошей трассе: едем в комфортном темпе, с остановками по необходимости, чтобы никому не перегореть уже в начале дня.

Дальше — то, ради чего стоит ехать: Древний Мерв (Юнеско), но не просто экскурсия, а разговор о месте с археологом. Вы увидите укрепления, мавзолеи и ключевые части комплекса и поймёте, почему Мерв был одной из опор Великого шёлкового пути — с фактами, контекстом и ясной картиной эпох, без сухих дат и беготни.

После исторического блока переключаемся в тёплое, семейное впечатление: гастрономический мастер-класс. Это не ресторан поели и пошли, а участие: локальные продукты, специи, простые техники — и финал в виде дегустации/обеда. Детям обычно нравится процесс, взрослым — ощущение мы прожили место, а не просто посмотрели.

Вечером — ужин без лишней логистики в ресторане при отеле и ранний отдых: сохраняем ресурс на продолжение маршрута.

Древний Мерв с археологом, гастро мастер-классДревний Мерв с археологом, гастро мастер-классДревний Мерв с археологом, гастро мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Мары, Гонур-депе, обед в древней Маргиане

После завтрака — выезд в Гонур-депе, один из самых впечатляющих археологических комплексов страны. Здесь важна не галочка, а ощущение масштаба: экскурсия проходит на месте и вместе с профессиональным археологом. Он поможет увидеть структуру древнего города, ключевые зоны раскопок и понять, чем была легендарная Маргиана — спокойно, по смыслу, без перегруза и суеты.

Чтобы день не превратился в марафон, питание организуем так, как удобнее семье: обед в формате ланч-боксов (можно устроить прямо на месте — в древней Маргиане) или в придорожном кафе, если комфортнее тёплая остановка и нормальный стол. Это тот самый невидимый сервис: выбираем вариант, который сохраняет режим и настроение.

После экскурсии возвращаемся в Мары, а вечером — внутренний перелёт в Ашхабад 20:15 - 20:55. По прилёте вас ждёт трансфер без ожиданий и заселение в Yyldyz 5: возвращаемся в предсказуемый комфорт, чтобы семья успела выдохнуть после насыщенных дней.

Мары, Гонур-депе, обед в древней МаргианеМары, Гонур-депе, обед в древней МаргианеМары, Гонур-депе, обед в древней Маргиане
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Пустыня Кара-кум, кратер Врата ада

После завтрака выезжаем в пустыню Кара-Кум — к одному из самых сильных вау-впечатлений Туркменистана. Дорога в одну сторону занимает около 3 часов с остановками, и мы специально строим её по семейной логистике: паузы по самочувствию, вода/перекусы, короткие выходы — чтобы день оставался приключением, а не испытанием.

Главная точка — знаменитые Врата ада: газовый кратер, который горит в сердце пустыни уже более 50 лет. Это то самое ощущение мы увидели невероятное — без толпы и суеты, в вашем темпе. По пути, если хочется, заглянем в пустынные деревни и попробуем чал — прохладный напиток из верблюжьего молока. Также увидим второй кратер с водой, из которого выходит газ — интересная и редкая природная сцена, которая хорошо разбавляет маршрут.

В середине дня — обед у кратера: готовим традиционное блюдо жителей пустыни — баранину, запечённую в горячем песке. Это не просто поели, а кусочек настоящей пустынной культуры, который дети запоминают как историю, а взрослые — как опыт.

После насыщенного блока возвращаемся в Ашхабад: важно, что вы ночевать будете снова в комфорте, а значит семья восстановится и не сорвёт ритм.

Пустыня Кара-кум, кратер Врата адаПустыня Кара-кум, кратер Врата адаПустыня Кара-кум, кратер Врата ада
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Ашхабад: перелёт к Каспию (Ашхабад Туркменбаши)

Начало дня в 08:00 — после завтрака выезжаем на обзорную программу по Ашхабаду, но в нашем формате это не пробежать всё, а собрать город так, чтобы было понятно, красиво и без усталости. Делаем фотостопы, держим комфортный темп и при необходимости сокращаем/перестраиваем блоки — чтобы у семьи оставался ресурс.

До обеда:

  • Старая Ниса — древняя крепость и столица Парфянского царства: руины цитадели, археология, короткие понятные истории вместо перегруза.

  • Национальный музей Туркменистана (60-90 минут) — археология и этнография: быт, традиции, украшения, ковры.

  • Монумент Независимости — прогулка по ансамблю, обзор.

  • Арка Нейтралитета — символ страны, остановка для рассказа и фотографий.

После обеда — продолжаем более тёплым и визуальным блоком, который хорошо заходит и взрослым, и детям:

  • Музей ковров — лучшие образцы, смысл узоров и региональные отличия (без лекции, по делу).

  • Контрастный Ашхабад — проезд/прогулка по районам со старой архитектурой (советские мозаики) и современной частью города: видим, как город собран и почему он такой.

Вечером — трансфер в аэропорт и перелёт в Туркменбаши 18:20 - 19:20. По прилёте сразу переключаемся в режим отдыха: ужин с видом на Каспий и заселение в отель Beyik Yupek Yoly — без лишней логистики и поздних беготни.

Ашхабад: перелёт к Каспию (Ашхабад Туркменбаши)Ашхабад: перелёт к Каспию (Ашхабад Туркменбаши)Ашхабад: перелёт к Каспию (Ашхабад Туркменбаши)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Янгикала: марсианские каньоны, вечер у моря

Старт в 08:00. После завтрака выезжаем к каньонам Янгикала — одному из самых фотогеничных и неожиданных мест Туркменистана. Маршрут построен так, чтобы к обеду быть на точке и не растягивать день в бесконечную дорогу: приезжаем к обеденному времени, делаем паузу и только потом гуляем.

На одной из лучших смотровых устраиваем пикник-ланч: спокойно, без ожиданий и лишней суеты. Дальше — прогулка по обзорным площадкам и фотостопы в вашем темпе: здесь хочется не успеть всё, а поймать масштаб и тишину. Можно пройти больше или меньше — по самочувствию семьи.

После возвращаемся в Туркменбаши. Если остаётся время и есть желание — короткое окно у моря, чтобы сменить картинку и перезагрузиться перед перелётом. Вечером — рейс в Ашхабад 20:30 - 21:30, по прилёте вас встречают и везут в отель без ожиданий. Ночь снова в привычном, предсказуемом комфорте — чтобы финал путешествия был не на износе, а в ресурсе.

Янгикала: марсианские каньоны, вечер у моряЯнгикала: марсианские каньоны, вечер у моряЯнгикала: марсианские каньоны, вечер у моря
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Спокойный финал без суеты

Завтрак в отеле. Этот день мы специально оставляем мягким и свободным, чтобы семья не уезжала на износе. Можно выспаться, спокойно собрать вещи и просто выдохнуть перед перелётом — без ранних подъёмов и гонки.

После выселения — время для сувениров и лёгкой прогулки. Если что-то из Ашхабада хотелось увидеть, но не успели в предыдущие дни, мы докрутим маршрут точечно: без перегруза, в вашем темпе и с учётом времени на дорогу и аэропорт.

Далее — обед и комфортный трансфер в аэропорт. Завершение тура — в том же стиле, как он был организован: предсказуемо, спокойно, без лишних решений на месте.

Спокойный финал без суетыСпокойный финал без суетыСпокойный финал без суеты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт и логистика
  • Встреча в аэропорту и все трансферы по программе на территории Туркменистана
  • Все переезды по маршруту на комфортном авто/микроавтобусе (в зависимости от размера семьи)
  • В пустынных участках - внедорожники
  • Внутренние перелёты по программе: Ашхабад - Мары, Ашхабад - Туркменбаши, Туркменбаши - Ашхабад
  • Русскоговорящий лицензированный гид по маршруту
  • Координация и поддержка 24/7: тайминг, логистика, остановки, бытовые вопросы в дороге
  • Проживание 4 ночи в Ашхабаде: Yyldyz 5 звезд
  • 1 ночь в Мары: Margush 4 звезды
  • 1 ночь в Туркменбаши: Beyik Yupek Yoly 4 звезды
  • Мастер-класс по приготовлению туркменской кухни с дегустацией/обедом
  • Завтраки в отелях
  • Обед на мастер-классе (Мерв)
  • Обед возле газового кратера (Дарваза)
  • Пикник-ланч на каньонах Янгикала
Что не входит в цену
  • Международные авиаперелёты в/из Туркменистана
  • Виза $35 и туристический сбор $50
  • Остальные обеды/ужины в ресторанах оплачиваются по меню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
читать дальшеуменьшить

карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

Похожие туры на «С семьёй в Туркменистан: премиум-отели, древние города, уникальная природа»

Все тайны Туркменистана от блеска Ашхабада до древних городищ (индивидуально)
На машине
8 дней
5 отзывов
Все тайны Туркменистана от блеска Ашхабада до древних городищ (индивидуально)
Пожить в юрте у «врат ада», совершить паломничество к сакральному некрополю, изучить Нису и Мерв
Начало: Аэропорт Ашхабада, 8:00-12:00
11 июн в 10:00
19 июн в 10:00
$1345 за человека
Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)
На машине
5 дней
1 отзыв
Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)
Увидеть газовый кратер, пожить в юрте, посетить Ашхабад, Старую Нису и Мерв и погрузиться в историю
Начало: Ашхабад, 9:00
10 июн в 09:00
18 июн в 09:00
$1118 за человека
В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»
На машине
3 дня
2 отзыва
В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»
Пожить в юрте у горящего кратера, посетить музей и конюшню, исследовать Куня-Ургенч, Нису и Мерв
Начало: Дашогуз, 9:00
12 июн в 09:00
3 июл в 09:00
$800 за человека
Индивидуально по белоснежному Ашхабаду с посещением музеев, конюшни и развалин Нисы
На машине
2 дня
Индивидуально по белоснежному Ашхабаду с посещением музеев, конюшни и развалин Нисы
Познакомиться с традициями и бытом, погулять по восточному базару и узнать всё об ахалтекинцах
Начало: Ашхабад, 9:00
4 июл в 08:00
18 июл в 08:00
$210 за человека
-50%
545 390 ₽
от 272 695 ₽ за человека