Описание тура
Это приватный семейный выезд в Туркменистан для родителей с детьми, которые хотят редкое и сильное путешествие — но без хаоса. Когда важнее всего не успеть всё, а чтобы дети были в настроении, родители высыпались, еда была без ожиданий, а дорога не превращалась в испытание. Вы не держите в голове пересадки, тайминги и что если — вы просто живёте поездку, потому что процесс собран и сопровождается.
За неделю у вас будет тот самый вау, который дети вспоминают месяцами: древний Мерв (Юнеско) и Гонур-депе с археологами, горящий кратер Дарваза в пустыне Каракум, каньоны Янгикала, вечер у Каспия — и при этом всё в комфортном ритме. Лучшие отели по маршруту, внутренние перелёты вместо изнуряющих переездов, продуманные паузы и один ответственный 24/7 делают главное: в конце вы возвращаетесь не выжатыми, а с ощущением, что семья реально отдохнула — и прожила необычную страну красиво и спокойно.
Кому подойдёт этот тур:
Семьям с детьми, которые хотят показать детям настоящий другой мир — пустыню, горящий кратер, древние города — но в удобном ритме, без марафона и истерик от усталости.
Родителям, которые не хотят быть операционным штабом в отпуске. Внутренние перелёты, трансферы, тайминги, точки остановок, питание и бытовые мелочи уже продуманы — вы не решаете вопросы на месте, вы просто живёте путешествие.
Тем, кому важна предсказуемость и безопасность в нестандартном направлении. Туркменистан требует точной организации — здесь особенно ценится проверенная логистика, понятные отели и план Б (без сюрпризов, не туда приехали и лишней нервотрёпки).
Семьям, которым нужны сильные впечатления без экстрима. Юнеско-Мерв с археологом, Гонур-депе, Врата ада, каньоны Янгикала, Каспий — вау-эффект есть, но он собран так, чтобы не выбивать из режима.
Тем, кто ценит приватность и спокойную среду. Это частный формат: без присоединений, без толпы, без микрофона и общей скорости. Ваш темп, ваши паузы, ваш комфорт.
Парам внутри семьи, которым важно не потерять отношения в дороге. Комфортные отели, возвращение к предсказуемому быту после насыщенных дней, окна отдыха (Каспий, спокойные вечера) — чтобы взрослые тоже восстановились, а не дотянули до конца.
Программа тура по дням
Мягкое прибытие в Ашхабад и настройка ритма
Прилёт вечерним рейсом в 17:00. В аэропорту вас уже ждут гид и водитель — без поисков такси, лишних разговоров и суеты. Комфортный трансфер сразу в Yyldyz 5: заселяемся быстро, чтобы семья успела выдохнуть после дороги и спокойно перейти в новый режим.
Вечером — ужин без ожиданий в заранее согласованном формате (европейская или туркменская кухня — выбираете то, что проще и привычнее детям). Никаких перегрузов в первый день: только мягкая адаптация, тёплый сервис и ранний сон — чтобы завтра начать путешествие в хорошем состоянии.
Древний Мерв с археологом, гастро мастер-класс
После спокойного завтрака — выезд в Мары. Дорога 3 часа по хорошей трассе: едем в комфортном темпе, с остановками по необходимости, чтобы никому не перегореть уже в начале дня.
Дальше — то, ради чего стоит ехать: Древний Мерв (Юнеско), но не просто экскурсия, а разговор о месте с археологом. Вы увидите укрепления, мавзолеи и ключевые части комплекса и поймёте, почему Мерв был одной из опор Великого шёлкового пути — с фактами, контекстом и ясной картиной эпох, без сухих дат и беготни.
После исторического блока переключаемся в тёплое, семейное впечатление: гастрономический мастер-класс. Это не ресторан поели и пошли, а участие: локальные продукты, специи, простые техники — и финал в виде дегустации/обеда. Детям обычно нравится процесс, взрослым — ощущение мы прожили место, а не просто посмотрели.
Вечером — ужин без лишней логистики в ресторане при отеле и ранний отдых: сохраняем ресурс на продолжение маршрута.
Мары, Гонур-депе, обед в древней Маргиане
После завтрака — выезд в Гонур-депе, один из самых впечатляющих археологических комплексов страны. Здесь важна не галочка, а ощущение масштаба: экскурсия проходит на месте и вместе с профессиональным археологом. Он поможет увидеть структуру древнего города, ключевые зоны раскопок и понять, чем была легендарная Маргиана — спокойно, по смыслу, без перегруза и суеты.
Чтобы день не превратился в марафон, питание организуем так, как удобнее семье: обед в формате ланч-боксов (можно устроить прямо на месте — в древней Маргиане) или в придорожном кафе, если комфортнее тёплая остановка и нормальный стол. Это тот самый невидимый сервис: выбираем вариант, который сохраняет режим и настроение.
После экскурсии возвращаемся в Мары, а вечером — внутренний перелёт в Ашхабад 20:15 - 20:55. По прилёте вас ждёт трансфер без ожиданий и заселение в Yyldyz 5: возвращаемся в предсказуемый комфорт, чтобы семья успела выдохнуть после насыщенных дней.
Пустыня Кара-кум, кратер Врата ада
После завтрака выезжаем в пустыню Кара-Кум — к одному из самых сильных вау-впечатлений Туркменистана. Дорога в одну сторону занимает около 3 часов с остановками, и мы специально строим её по семейной логистике: паузы по самочувствию, вода/перекусы, короткие выходы — чтобы день оставался приключением, а не испытанием.
Главная точка — знаменитые Врата ада: газовый кратер, который горит в сердце пустыни уже более 50 лет. Это то самое ощущение мы увидели невероятное — без толпы и суеты, в вашем темпе. По пути, если хочется, заглянем в пустынные деревни и попробуем чал — прохладный напиток из верблюжьего молока. Также увидим второй кратер с водой, из которого выходит газ — интересная и редкая природная сцена, которая хорошо разбавляет маршрут.
В середине дня — обед у кратера: готовим традиционное блюдо жителей пустыни — баранину, запечённую в горячем песке. Это не просто поели, а кусочек настоящей пустынной культуры, который дети запоминают как историю, а взрослые — как опыт.
После насыщенного блока возвращаемся в Ашхабад: важно, что вы ночевать будете снова в комфорте, а значит семья восстановится и не сорвёт ритм.
Ашхабад: перелёт к Каспию (Ашхабад Туркменбаши)
Начало дня в 08:00 — после завтрака выезжаем на обзорную программу по Ашхабаду, но в нашем формате это не пробежать всё, а собрать город так, чтобы было понятно, красиво и без усталости. Делаем фотостопы, держим комфортный темп и при необходимости сокращаем/перестраиваем блоки — чтобы у семьи оставался ресурс.
До обеда:
Старая Ниса — древняя крепость и столица Парфянского царства: руины цитадели, археология, короткие понятные истории вместо перегруза.
Национальный музей Туркменистана (60-90 минут) — археология и этнография: быт, традиции, украшения, ковры.
Монумент Независимости — прогулка по ансамблю, обзор.
Арка Нейтралитета — символ страны, остановка для рассказа и фотографий.
После обеда — продолжаем более тёплым и визуальным блоком, который хорошо заходит и взрослым, и детям:
Музей ковров — лучшие образцы, смысл узоров и региональные отличия (без лекции, по делу).
Контрастный Ашхабад — проезд/прогулка по районам со старой архитектурой (советские мозаики) и современной частью города: видим, как город собран и почему он такой.
Вечером — трансфер в аэропорт и перелёт в Туркменбаши 18:20 - 19:20. По прилёте сразу переключаемся в режим отдыха: ужин с видом на Каспий и заселение в отель Beyik Yupek Yoly — без лишней логистики и поздних беготни.
Янгикала: марсианские каньоны, вечер у моря
Старт в 08:00. После завтрака выезжаем к каньонам Янгикала — одному из самых фотогеничных и неожиданных мест Туркменистана. Маршрут построен так, чтобы к обеду быть на точке и не растягивать день в бесконечную дорогу: приезжаем к обеденному времени, делаем паузу и только потом гуляем.
На одной из лучших смотровых устраиваем пикник-ланч: спокойно, без ожиданий и лишней суеты. Дальше — прогулка по обзорным площадкам и фотостопы в вашем темпе: здесь хочется не успеть всё, а поймать масштаб и тишину. Можно пройти больше или меньше — по самочувствию семьи.
После возвращаемся в Туркменбаши. Если остаётся время и есть желание — короткое окно у моря, чтобы сменить картинку и перезагрузиться перед перелётом. Вечером — рейс в Ашхабад 20:30 - 21:30, по прилёте вас встречают и везут в отель без ожиданий. Ночь снова в привычном, предсказуемом комфорте — чтобы финал путешествия был не на износе, а в ресурсе.
Спокойный финал без суеты
Завтрак в отеле. Этот день мы специально оставляем мягким и свободным, чтобы семья не уезжала на износе. Можно выспаться, спокойно собрать вещи и просто выдохнуть перед перелётом — без ранних подъёмов и гонки.
После выселения — время для сувениров и лёгкой прогулки. Если что-то из Ашхабада хотелось увидеть, но не успели в предыдущие дни, мы докрутим маршрут точечно: без перегруза, в вашем темпе и с учётом времени на дорогу и аэропорт.
Далее — обед и комфортный трансфер в аэропорт. Завершение тура — в том же стиле, как он был организован: предсказуемо, спокойно, без лишних решений на месте.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт и логистика
- Встреча в аэропорту и все трансферы по программе на территории Туркменистана
- Все переезды по маршруту на комфортном авто/микроавтобусе (в зависимости от размера семьи)
- В пустынных участках - внедорожники
- Внутренние перелёты по программе: Ашхабад - Мары, Ашхабад - Туркменбаши, Туркменбаши - Ашхабад
- Русскоговорящий лицензированный гид по маршруту
- Координация и поддержка 24/7: тайминг, логистика, остановки, бытовые вопросы в дороге
- Проживание 4 ночи в Ашхабаде: Yyldyz 5 звезд
- 1 ночь в Мары: Margush 4 звезды
- 1 ночь в Туркменбаши: Beyik Yupek Yoly 4 звезды
- Мастер-класс по приготовлению туркменской кухни с дегустацией/обедом
- Завтраки в отелях
- Обед на мастер-классе (Мерв)
- Обед возле газового кратера (Дарваза)
- Пикник-ланч на каньонах Янгикала
Что не входит в цену
- Международные авиаперелёты в/из Туркменистана
- Виза $35 и туристический сбор $50
- Остальные обеды/ужины в ресторанах оплачиваются по меню