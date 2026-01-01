Мини-группой по Туркменистану: столица, древние города, горы и море
Осмотреть мавзолеи и руины, пожить в юртах, полюбоваться «вратами ада», алым каньоном и Каспием
Начало: Дашогуз, 9:00
17 фев в 09:00
21 фев в 09:00
$1345 за человека
В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»
Пожить в юрте у горящего кратера, посетить музей и конюшню, исследовать Куня-Ургенч, Нису и Мерв
Начало: Дашогуз, 9:00
6 фев в 09:00
21 фев в 09:00
$800 за человека
Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)
Увидеть газовый кратер, пожить в юрте, посетить Ашхабад, Старую Нису и Мерв и погрузиться в историю
Начало: Ашхабад, 9:00
4 фев в 09:00
19 фев в 09:00
$1120 за человека
