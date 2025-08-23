В Аланье можно испытать уникальное сочетание традиционного турецкого хаммама и современного SPA. В уютной атмосфере спа-салона, находящегося в районе Оба, вас встретит дружелюбный персонал.
Начните с мягкого пилинга на подогретой мраморной платформе, а затем насладитесь расслабляющим массажем с пеной. Завершите сеанс в зоне отдыха с чашечкой травяного чая, любуясь видом на Средиземное море. Это идеальное место для отдыха от повседневной суеты
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Традиционный турецкий хаммам
- 🌿 Расслабляющий массаж с пеной
- 🍵 Зона отдыха с травяным чаем
- 🌊 Вид на Средиземное море
- 👥 Дружелюбный персонал
Что можно увидеть
- Средиземное море
Описание экскурсииЧто вас ждёт? С самого начала вас тепло встретит наш дружелюбный и профессиональный персонал. В спокойной и уютной атмосфере вы сразу почувствуете, как уходит повседневный стресс. Ваше путешествие начнётся с традиционного турецкого хаммама. Лёжа на подогретой мраморной платформе, вы насладитесь мягким пилингом, очищающим кожу и придающим ей свежесть. Затем следует расслабляющий массаж всего тела с пеной, который снимает напряжение и помогает телу полностью расслабиться. После массажа отправляйтесь в зону отдыха, выпейте чашечку травяного чая и позвольте себе полное расслабление. В конце процедуры вы почувствуете себя обновлёнными — как телом, так и душой. Наш спа-центр находится в районе Оба, Аланья, и предлагает умиротворяющий вид на Средиземное море. Независимо от того, приходите ли вы в одиночку или с близкими — это идеальное место для короткого, но полного отдыха от повседневной суеты. Важная информация:
- Продолжительность хаммама: 1 час 30 минут.
- По желанию вы можете дополнить программу ароматерапевтическим массажем или уходом за лицом, адаптированным под ваши предпочтения.
- Ваш номер должен быть актуальным (с приложениями Telegram, Whats.
- App, Viber), чтобы мы могли с вами связаться.
Ежедневно в 09:00, 10:30 и 13:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и в отель
- Сауна
- Полотенце
- Массаж с маслом
- Турецкий хаммам
Что не входит в цену
- Дополнительные продукты и напитки
- Профессиональная фотосъёмка и видеосъёмка
- Дополнительные процедуры красоты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 10:30 и 13:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
M4likov2
23 авг 2025
Все отлично хамам всех похвал! сервис и забота о каждом клиенте! Массаж это просто вау специалисты
А
Анна
30 июл 2025
Экскурсия неплохая. Хамам и пр. понравилось. Заявленное время процедур (1 час 30 минут) было выдержано. Только было одновременно смешно и неприятно, когда массажист, активно и добросовестно начав массаж, после моего отказа от доп. услуг сразу быстренько его завершил)))
N
Nikanikashelenika
11 июн 2025
Н
Ника
11 июн 2025
O
Olesia
13 мая 2025
Все хорошо, единственно хотелось бы хамам именно местными сотрудниками. Показалось слабоват пилинг и массаж в базовой программе.
И
Ирина
10 мая 2025
А
Артем
27 апр 2025
