1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
«В стоимость включён трансфер из/в отель на комфортном VIP-микроавтобусе и часовая SPA-программа»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20€15 за человека
Групповая
20 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
«Он привлекает внимание своими термальными источниками, которые, как и 1000 лет назад, служат одной и той же цели»
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
Мини-группа
2 часа
Уникальный опыт турецкого хамама в Аланье для совершенства вашего загара
Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с посещением турецкого хамама в Аланье. Идеальный загар и релаксация ждут вас
Начало: Ваш отель
«Да и кому не захочется попасть в роскошную баню, как и в те древние времена, где предлагают поистине султанский прием»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$18 за человека
скидка
24%
Групповая
18 часов
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
«На территории города находятся несколько Римских бань, одна из них размещает в себе музей на данный момент»
Завтра в 02:00
10 июня в 03:00
от 46$35 за человека
Групповая
2 часа
Турецкая баня в Аланье: традиции, релаксация и оздоровление
Погрузитесь в мир турецких традиций с посещением аутентичной бани. Откройте для себя мир расслабления и оздоровления в сердце Аланьи
Начало: Ваш отель
«Небольшое напоминание перед турецкой баней»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$30 за человека
Групповая
2 часа
Хаммам - турецкая баня
«Лучшее начало отдыха в солнечной Турции – турецкая баня Хаммам»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
$15 за человека
Групповая
13 часов
Памуккале и Иераполис: история и купание на экскурсии из Аланьи
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 мая 2024Хаммам отличный. Персонал приветливый. Помыли, массаж сделали, чаем напоили)) Сделали ещё дополнительно сеанс массажа, который помог полностью восстановиться после перелёта. Огромное спасибо)
- ООлеся17 мая 2024всё прошло хорошо
- ЮЮлиана12 мая 2024Это первое путешествие на данном сайте, организатор Снежанна отвечает на все вопросы, к организаторам претензий нет! По маршруту: забрали нас вовремя,
- ННаталья9 мая 2024Очень понравилось) собственная машина отвезла, с комфортом там общественное спа будте готовы к этому
- ААнастасия8 мая 2024Отлично провели время, гиды просто великолепны - отличная организация! Остались очень довольны, получили массу положительных эмоций. Очень понравился гид Вера 😻 обязательно воспользуемся спутником еще 👍
- AAnna25 апреля 2024Помукалле-это место, которое must see. Огромная территория с развалинами древнего города. Хорошая организация экскурсии. Вкусная еда. Комфортабельный автобус с очень аккуратным водителем. Надо понимать, что это групповая экскурсия (45 человек разного возраста и национальности).
- KKayed27 сентября 2023Поездка хорошо организована,Гид хорошо рассказывал и такой дружелюбный,еда и рестораны для стоимости поездки очень хорошо подобранны, я бы поставил 5
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «SPA»
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