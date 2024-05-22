Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 7 экскурсий в категории «SPA» в Аланье, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
«В стоимость включён трансфер из/в отель на комфортном VIP-микроавтобусе и часовая SPA-программа»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2015 за человека
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
53 отзыва
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Насладитесь уникальной возможностью посетить Памуккале, озеро Салда и античный город Иераполис за один день. Идеальный выбор для любителей истории и природы
Начало: Ваш отель
«Он привлекает внимание своими термальными источниками, которые, как и 1000 лет назад, служат одной и той же цели»
Расписание: Каждый день в 03:00
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
от $40 за человека
Турецкая баня/хамам в Аланье
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Уникальный опыт турецкого хамама в Аланье для совершенства вашего загара
Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с посещением турецкого хамама в Аланье. Идеальный загар и релаксация ждут вас
Начало: Ваш отель
«Да и кому не захочется попасть в роскошную баню, как и в те древние времена, где предлагают поистине султанский прием»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$18 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
18 часов
32 отзыва
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Почувствуйте себя на античном курорте, посетив Памуккале и Иераполис. Узнайте историю уникальных травертин и искупайтесь в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
«На территории города находятся несколько Римских бань, одна из них размещает в себе музей на данный момент»
Завтра в 02:00
10 июня в 03:00
от 46$35 за человека
Турецкая баня в Аланье
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
8 отзывов
Турецкая баня в Аланье: традиции, релаксация и оздоровление
Погрузитесь в мир турецких традиций с посещением аутентичной бани. Откройте для себя мир расслабления и оздоровления в сердце Аланьи
Начало: Ваш отель
«Небольшое напоминание перед турецкой баней»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$30 за человека
Хаммам - турецкая баня
Групповая
2 часа
Хаммам - турецкая баня
«Лучшее начало отдыха в солнечной Турции – турецкая баня Хаммам»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
$15 за человека
Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда: групповая экскурсия 3 в 1
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Памуккале и Иераполис: история и купание на экскурсии из Аланьи
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
    Хаммам отличный. Персонал приветливый. Помыли, массаж сделали, чаем напоили)) Сделали ещё дополнительно сеанс массажа, который помог полностью восстановиться после перелёта. Огромное спасибо)
  • О
    Олеся
    17 мая 2024
    Турецкая баня/хамам в Аланье
    всё прошло хорошо
  • Ю
    Юлиана
    12 мая 2024
    Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
    Это первое путешествие на данном сайте, организатор Снежанна отвечает на все вопросы, к организаторам претензий нет! По маршруту: забрали нас вовремя,
    читать дальше

    ровно в то время, как пообещали, приехал микроавтобус Мерседес, после чего мы заехали еще за туристами в 3 отеля. Дорога до СПа заняла 50 мин. В СПА нас полностью сопровождали, баня, джакузи, хамам с методом, все здорово, потом сделали пилинг тела и массаж пеной, после чего отправили на массаж, естественно каждому из нас сказали о проблеме со спиной и доп. услуга по массажу стоит 35€, очень были навязчивые, многие отказались, (кто согласился, массаж понравился), лично мне массажистка досталась не очень, остальные довольны)), в целом опыт классный, всем советую попробовать, особенно по «вкусной» цене, тк гиды из отеля предлагают в 2 раза дороже

  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Турецкая баня в Аланье
    Очень понравилось) собственная машина отвезла, с комфортом там общественное спа будте готовы к этому
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
    Отлично провели время, гиды просто великолепны - отличная организация! Остались очень довольны, получили массу положительных эмоций. Очень понравился гид Вера 😻 обязательно воспользуемся спутником еще 👍
  • A
    Anna
    25 апреля 2024
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
    Помукалле-это место, которое must see. Огромная территория с развалинами древнего города. Хорошая организация экскурсии. Вкусная еда. Комфортабельный автобус с очень аккуратным водителем. Надо понимать, что это групповая экскурсия (45 человек разного возраста и национальности).
  • K
    Kayed
    27 сентября 2023
    Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
    Поездка хорошо организована,Гид хорошо рассказывал и такой дружелюбный,еда и рестораны для стоимости поездки очень хорошо подобранны, я бы поставил 5
    читать дальше

    звезд,если бы последнею остановку не сделали (Дегустацию Вина), так как базар был очень не дешевый по сравнению с городскими ценами и выглядела не красиво (я не пор Вина говорю) а про все остальное, вино оставлю оценивать другим. а так молодцы я рекомендую вашу компанию. Спасибо вам

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
  2. 3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
  3. Турецкая баня/хамам в Аланье
  4. Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
  5. Турецкая баня в Аланье
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "SPA" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 15 до 40 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Аланье на 2024 год по теме «SPA», 131 ⭐ отзыв, цены от €15. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам