Что вас ожидает:После того, как мы заберём вас из отеля и отвезем на мотосафари автодром, проведём тщательный инструктаж по технике управления квадроциклом. Сначала скорость квадроциклов будет минимальной, чтобы вы привыкли к транспорту, а затем вы испытаете всю мощь мото.
В группе в сопровождении гидов и весёлой команды, мы промчимся через труднопроходимые дороги, в лесах и в великолепных местах нетронутой природы. После полной приключений поездки, у вас будет небольшой перерыв для отдыха и купания в горной речке. Сафари на квадроциклах в Турции длится около 3 часов. Длина маршрута составляет 25 км, по которому вы сможете увидеть великолепные пейзажи и сделать запоминающиеся фотографии 📸. Экскурсионная программа:• выезд из отеля;
сбор на автодроме;
инструктаж;
поездка на квадроциклах по Средиземноморскому побережью. Организационные детали:Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем, удобную обувь, платок для защиты лица от пыли, купальник (программой тура предусмотрена остановка для купания) и воду.
Что входит
трансфер из отеля и обратно
страховка
инструктор
снаряжение для поездки.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 2 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.