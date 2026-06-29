читать дальше уменьшить придется покупать их на месте, о чем нигде не сказано, а это плюс 10$ 2. Имейте ввиду, что вы будете грязными и мокрыми, рекомендую взять запасную одежду 3. Никакого купания в горной реке и не ждите, максимум вас покатают по мелководной речке около базы 4. Катание не 3 часа, а 1.5 с учетом остановки на «обед» у дороги

Гид обещал поправить описание, но прошло уже много времени, а я наблюдаю всё то же. Потому ловите1. Если уж вы поедете, то обязательно берите с собой бандану и очки, иначе