Устали от ленивого пляжного отдыха? Мы поможем разнообразить ваш отдых — присоединяйтесь к нашему сафари на квадроциклах по горным дорогам Аланьи. Не переживайте, если ни разу еще не управляли квадроциклом. Перед прогулкой вас ждет инструктаж… а далее 25 километров невероятной красоты турецкой природы.
Описание экскурсииПРАВА НЕ ТРЕБУЮТСЯ Что вас ожидает: После того, как мы заберём вас из отеля и отвезем на мотосафари автодром, проведём тщательный инструктаж по технике управления квадроциклом. Сначала скорость квадроциклов будет минимальной, чтобы вы привыкли к транспорту, а затем вы испытаете всю мощь мото. В группе, в сопровождении гидов и весёлой команды, мы промчимся через труднопроходимые дороги, в лесах и в великолепных местах нетронутой природы. После полной приключений поездки у вас будет небольшой перерыв для отдыха. Сафари на квадроциклах в Турции длится около 2 часов. В течение которого вы сможете увидеть великолепные пейзажи и сделать запоминающиеся фотографии. Возьмите с собой: солнцезащитные очки, крем, сменную одежду, очки и бандану (можно купить на месте), удобную обувь, платок для защиты лица от пыли, воду. Экскурсионная программа:
- выезд из отеля;
- сбор на автодроме;
- инструктаж;
- поездка на квадроциклах по Средиземноморскому побережью.
· Дети до управления допускаются с 16 лет ПРАВА НЕ ТРЕБУЮТСЯ Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
- наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.
- Возьмите с собой:солнцезащитные очки, крем, сменную одежду, очки и бандану (можно купить на месте), удобную обувь, платок для защиты лица от пыли, воду.
Понедельник, среда, пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописные виды в пути
- Средиземноморское побережье
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Инструктор
- Снаряжение для поездки
- ПРАВА НЕ ТРЕБУЮТСЯ
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Очки и бандана (можно купить на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, местная валюта
- Российской картой онлайнВозьмите с собой: солнцезащитные очки, крем, сменную одежду, очки и бандану (можно купить на месте), удобную обувь, платок для защиты лица от пыли, воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Заезд 10/10. Трансфер приехал вовремя, от нашего отеля Aska just in beach дорога заняла 20 минут. Маршрут крутой, разные поверхности, от камней до гладкого асфальта. На некоторых участках были водные
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Б
Супер, были вдвоём с девушкой на одном квадроцикле, очень понравилось. Позаботьтесь об одежде, обуви, защите дыхания и очках, так как экскурсия очень пыльная, а если повезёт то и грязная (маршрут
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N
Гид обещал поправить описание, но прошло уже много времени, а я наблюдаю всё то же. Потому ловите
1. Если уж вы поедете, то обязательно берите с собой бандану и очки, иначе
1. Если уж вы поедете, то обязательно берите с собой бандану и очки, иначе
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Н
Гид обещал поправить описание, но прошло уже много времени, а я наблюдаю всё то же. Потому ловите
1. Если уж вы поедете, то обязательно берите с собой бандану и очки, иначе
1. Если уж вы поедете, то обязательно берите с собой бандану и очки, иначе
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С
Были во многих странах катались на квадриках. Где-то едешь любуешься природой. Здесь такого нет. Здесь пыльная дорога и трасса. Реально нужно брать с собой банданы либо платки для защиты от пыли в лицо. Очки пойдут и солнцезащитные. Вообщем мы были в твоём,нам понравилось!
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T
Очень драйвовая экскурсия, времени покататься хватает. Все супер. Мы были после дождя, в лесу было мокро, много грязи. Катались по горным речкам, бездорожью. Впечатления отличные. Если надоело сидеть на месте и хочется чего то необычного - адреналин обеспечен. Берите с собой сменную одежду и обувь, а также полотенце тк возможно будете грязные и мокрые. Отличные впечатления за недорого!
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