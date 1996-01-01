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Мотосафари в Алании

Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Мотосафари в Алании — это быстрая езда по горным ⛰️ дорогам на квадроциклах.

Прекрасный способ разнообразить пляжный 🏖️ отдых на курортах Средиземноморского побережья.

Управление таким транспортным средством не требует водительского удостоверения и специальных навыков.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • $23 за человека

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Мотосафари в Алании
Мотосафари в Алании

Что вы увидите

  • Сафари на квадроциклах
Что вас ожидает:После того, как мы заберём вас из отеля и отвезем на мотосафари автодром, проведём тщательный инструктаж по технике управления квадроциклом. Сначала скорость квадроциклов будет минимальной, чтобы вы привыкли к транспорту, а затем вы испытаете всю мощь мото.
В группе в сопровождении гидов и весёлой команды, мы промчимся через труднопроходимые дороги, в лесах и в великолепных местах нетронутой природы. После полной приключений поездки, у вас будет небольшой перерыв для отдыха и купания в горной речке. Сафари на квадроциклах в Турции длится около 3 часов. Длина маршрута составляет 25 км, по которому вы сможете увидеть великолепные пейзажи и сделать запоминающиеся фотографии 📸. Экскурсионная программа:• выезд из отеля;
  • сбор на автодроме;
  • инструктаж;
  • поездка на квадроциклах по Средиземноморскому побережью. Организационные детали:Возьмите с собой солнцезащитные очки, крем, удобную обувь, платок для защиты лица от пыли, купальник (программой тура предусмотрена остановка для купания) и воду.
Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • страховка
  • инструктор
  • снаряжение для поездки.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Мотосафари в Алании
Мотосафари в Алании
Мотосафари в Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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