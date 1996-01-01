Что вас ожидает:После того, как мы заберём вас из отеля и отвезем на мотосафари автодром, проведём тщательный инструктаж по технике управления квадроциклом. Сначала скорость квадроциклов будет минимальной, чтобы вы привыкли к транспорту, а затем вы испытаете всю мощь мото.

В группе в сопровождении гидов и весёлой команды, мы промчимся через труднопроходимые дороги, в лесах и в великолепных местах нетронутой природы. После полной приключений поездки, у вас будет небольшой перерыв для отдыха и купания в горной речке. Сафари на квадроциклах в Турции длится около 3 часов. Длина маршрута составляет 25 км, по которому вы сможете увидеть великолепные пейзажи и сделать запоминающиеся фотографии 📸. Экскурсионная программа:• выезд из отеля;