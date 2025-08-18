Скажите «Здравствуйте!» Средиземному морю с потрясающими панорамными видами, уютными пляжами и магазинчиками на побережье. Вы посетите знаменитую крепость, насладитесь морским бризом на лодке, прогуляетесь по пляжу с золотым песком и пообедаете аутентичными турецкими блюдами. День будет насыщенным, тёплым и нескучным.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

День начнётся с комфортного трансфера из отеля в Аланье или Сиде. Время в пути зависит от расположения отеля: из Аланьи — 30–55 мин, из Сиде — до 1,5 ч.

Первая остановка — Аланийская крепость, куда вы подниметесь по канатной дороге. Насладитесь захватывающими видами на город и услышите историю сооружения.

Затем посетите Красную башню и отправитесь на морскую прогулку вдоль живописного побережья Аланьи.

Сделаем остановку на пляже Клеопатры с золотым песком и кристально чистой водой. Здесь вы посетите пещеру Дамлаташ со сталактитами и природными образованиями.

Далее — обед в местном ресторане традиционной турецкой кухни.

После у вас будет немного свободного времени в центре Аланьи — вы сможете прогуляться по местному рынку, купить сувениры или отдохнуть на пляже. А потом мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали