Вы посетите знаменитую крепость, насладитесь морским бризом на лодке, прогуляетесь по пляжу с золотым песком и пообедаете аутентичными турецкими блюдами. День будет насыщенным, тёплым и нескучным.
Описание водной прогулки
День начнётся с комфортного трансфера из отеля в Аланье или Сиде. Время в пути зависит от расположения отеля: из Аланьи — 30–55 мин, из Сиде — до 1,5 ч.
Первая остановка — Аланийская крепость, куда вы подниметесь по канатной дороге. Насладитесь захватывающими видами на город и услышите историю сооружения.
Затем посетите Красную башню и отправитесь на морскую прогулку вдоль живописного побережья Аланьи.
Сделаем остановку на пляже Клеопатры с золотым песком и кристально чистой водой. Здесь вы посетите пещеру Дамлаташ со сталактитами и природными образованиями.
Далее — обед в местном ресторане традиционной турецкой кухни.
После у вас будет немного свободного времени в центре Аланьи — вы сможете прогуляться по местному рынку, купить сувениры или отдохнуть на пляже. А потом мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, водная прогулка
(1,5–2 ч), вода и чай на лодке, обед
- Дополнительные расходы: напитки — по желанию, канатная дорога — €10 за чел., посещение пещеры Дамлаташ — €4 за чел.
- Дети до 5 лет участвуют в путешествии бесплатно, но им не предоставляются отдельное место в транспорте и питание
- С вами будет русскоговорящий гид нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35