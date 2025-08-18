Мои заказы

Удивительный день в Аланье

Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Скажите «Здравствуйте!» Средиземному морю с потрясающими панорамными видами, уютными пляжами и магазинчиками на побережье.

Вы посетите знаменитую крепость, насладитесь морским бризом на лодке, прогуляетесь по пляжу с золотым песком и пообедаете аутентичными турецкими блюдами. День будет насыщенным, тёплым и нескучным.
Время начала: 09:00

Описание водной прогулки

День начнётся с комфортного трансфера из отеля в Аланье или Сиде. Время в пути зависит от расположения отеля: из Аланьи — 30–55 мин, из Сиде — до 1,5 ч.

Первая остановка — Аланийская крепость, куда вы подниметесь по канатной дороге. Насладитесь захватывающими видами на город и услышите историю сооружения.

Затем посетите Красную башню и отправитесь на морскую прогулку вдоль живописного побережья Аланьи.

Сделаем остановку на пляже Клеопатры с золотым песком и кристально чистой водой. Здесь вы посетите пещеру Дамлаташ со сталактитами и природными образованиями.

Далее — обед в местном ресторане традиционной турецкой кухни.

После у вас будет немного свободного времени в центре Аланьи — вы сможете прогуляться по местному рынку, купить сувениры или отдохнуть на пляже. А потом мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, водная прогулка
    (1,5–2 ч), вода и чай на лодке, обед
  • Дополнительные расходы: напитки — по желанию, канатная дорога — €10 за чел., посещение пещеры Дамлаташ — €4 за чел.
  • Дети до 5 лет участвуют в путешествии бесплатно, но им не предоставляются отдельное место в транспорте и питание
  • С вами будет русскоговорящий гид нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 09:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 846 туристов
Мы организуем множество экскурсий в Анталье и Аланьи для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
2
1
Светлана
Светлана
18 авг 2025
Что понравилось: я бронировала сильно заранее, и организатор не забыл, сам напомнил накануне об экскурсии, забрали из отеля четко в обозначенное время, за нами приехал комфортный мини-автобус с кондиционером. Из
заявленного в описании было: подъем на фуникулере, прогулка по крепости, далее обед, время на купание на пляже Клеопатры, далее морская прогулка (еще и с купанием в открытом море). В целом экскурсия понравилась, но можно обнаружить расхождения с тем, что заявляли, и тем что получили. 1. Был заезд в магазин с сувенирами, это не оговаривалось в описании к экскурсии - около 40 минут пробыли там. 2. Не было посещения пещеры, и вообще ни слова о ней. 3. Прогулка на корабле- была в описании, включалась в экскурсию, но на месте оказалось, что я должна за нее отдельно заплатить. Но спасибо турецкому и русскому гидам, прояснили этот момент, согласовали, что доплата не нужна. 4. Обед в описании позиционировали в традициях турецкой кухни, по факту предложили 4 варианта на выбор: гамбургер с картошкой фри, донер с курицей, спагетти с овощами, пицца. Все предложенное было очень в радость детям и по факту оказалось вкусно, но где же здесь турецкая кухня? По ходу экскурсии дважды меняли автобус и вместо него приезжал другой. Мы люди осторожные, все свои вещи носили с собой, в автобусе ничего не оставляли, хотя гид предлагал оставить крупные вещи. Некоторые послушались и их вещи уехали вместе с замененным автобусом, потом люди ждали возврата. Так что лучше все свое носить с собой. Не хватило времени, хотя бы часа, просто погулять по Алании (тоже было заявлено в описании), видимо это время потратили на заезд в магазин с сувенирами. В целом вывод такой: если не сильно требовательно не относиться к описанию экскурсии, то все прошло замечательно, день был чудесный.

Анастасия
Анастасия
21 июл 2025
Не хватило истории про пещеру, т. к мы ее посещали а нам про нее ничего не рассказали;)

