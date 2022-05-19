История небольшой Аланьи насчитывает не один десяток веков и охватывает сразу несколько эпох. В компании профессионального гида вы посетите крепость, которая была построена при греках, а потом перешла в руки турецких султанов, увидите сталактиты возрастом в 15 тысяч лет, пообедаете на берегу реки и узнаете, где с комфортом разместить 2000 человек.

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Что вас ожидает

Прогулка по крепости

Крепость Аланьи, куда мы поднимемся по канатной дороге, имеет историю длиной в 2300 лет: сначала греческую, а потом турецкую. Во время пешеходной экскурсии мы полюбуемся красотой города с высоты птичьего полета, а заодно:

Я покажу старинную мечеть 13 века и расскажу о красивых традициях ислама

Вы увидите дом культуры и познакомитесь с бытом коренных жителей

Мы насладимся настоящим турецкий чаем или знаменитым кофе

Спускаемся по канатной дороге вниз и едем дальше.

Пещера Дамлаташ и река Димчай

Невероятной красоты пещера Дамлаташ была обнаружена случайно в середине прошлого века. Оказалось, что внутри нее скрываются сталактиты и сталагмиты возрастом в 15 тысяч лет. Мы не просто насладимся видами этих грандиозных столбов, но и подышим целебным воздухом пещеры — сюда направляют на лечение пациентов-астматиков. Затем отправимся к реке Димчай, где сможем отдохнуть и вкусно пообедать в одном из ресторанов.

Красная башня

Вернувшись в город, я познакомлю вас с еще одной визитной карточкой Аланьи. Красная башня, оборонительный шедевр 13 века, отличается необычной формой в виде восьмиугольнике. Когда-то для защиты города в ней могли помещаться до 2000 воинов. Теперь башня открыта для посещения, а с 5 этажа открываются незабываемые виды на море, крепость и город. Сохраните пару снимков на память об этом путешествии.

Организационные детали

Дополнительные расходы на 1 человека: