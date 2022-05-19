Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Прогулка по крепости
Крепость Аланьи, куда мы поднимемся по канатной дороге, имеет историю длиной в 2300 лет: сначала греческую, а потом турецкую. Во время пешеходной экскурсии мы полюбуемся красотой города с высоты птичьего полета, а заодно:
Я покажу старинную мечеть 13 века и расскажу о красивых традициях ислама
Вы увидите дом культуры и познакомитесь с бытом коренных жителей
Мы насладимся настоящим турецкий чаем или знаменитым кофе
Спускаемся по канатной дороге вниз и едем дальше.
Пещера Дамлаташ и река Димчай
Невероятной красоты пещера Дамлаташ была обнаружена случайно в середине прошлого века. Оказалось, что внутри нее скрываются сталактиты и сталагмиты возрастом в 15 тысяч лет. Мы не просто насладимся видами этих грандиозных столбов, но и подышим целебным воздухом пещеры — сюда направляют на лечение пациентов-астматиков. Затем отправимся к реке Димчай, где сможем отдохнуть и вкусно пообедать в одном из ресторанов.
Красная башня
Вернувшись в город, я познакомлю вас с еще одной визитной карточкой Аланьи. Красная башня, оборонительный шедевр 13 века, отличается необычной формой в виде восьмиугольнике. Когда-то для защиты города в ней могли помещаться до 2000 воинов. Теперь башня открыта для посещения, а с 5 этажа открываются незабываемые виды на море, крепость и город. Сохраните пару снимков на память об этом путешествии.
Организационные детали
Дополнительные расходы на 1 человека:
Фуникулер в крепость — 4€
Вход в пещеру — 2€
Посещение Красной башни — 1€
Обед — от 5€
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Firat — ваш гид в Аланье
Провёл 388 экскурсий для 538 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Закончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму. Вернувшись домой, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор, вот уже более 10 лет, провожу экскурсии по всей стране. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.