История небольшой Аланьи насчитывает не один десяток веков и охватывает сразу несколько эпох. В компании профессионального гида вы посетите крепость, которая была построена при греках, а потом перешла в руки турецких султанов и узнаете, где с комфортом разместить 2000 человек.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по крепости

Крепость Аланьи, куда мы поднимемся на машине по крепости с отличным видам на море и гор, имеет историю длиной в 2300 лет: сначала греческую, а потом турецкую. Во время пешеходной экскурсии мы полюбуемся красотой города с высоты птичьего полета, а заодно:

Я покажу старинную мечеть 13 века и расскажу о красивых традициях ислама

Вы увидите дом культуры и познакомитесь с бытом коренных жителей

Мы насладимся настоящим турецкий чаем или знаменитым кофе

Спускаемся на машине и дальше посетим:

Целебная пещера Дамлаташ

Пещера была обнаружена в 1948 рядом со знаменитым пляжем Клеопатры. Мы зайдём внутрь и впечатлимся сталактитами и сталагмитами, которые образовывались за 15 000 лет. Место считается целебным, благодаря особому климату внутри, который помогает при астме и других респираторных заболеваниях. Вы увезёте отсюда прекрасные фото и яркие воспоминания.

Красная башня

Я познакомлю вас с еще одной визитной карточкой Аланьи. Красная башня, оборонительный шедевр 13 века, отличается необычной формой в виде восьмиугольника. Когда-то для защиты города в ней могли помещаться до 2000 воинов. Теперь башня работает как музей, а с 5 этажа открываются незабываемые виды на море, крепость и город. Сохраните пару снимков на память об этом путешествии.

Организационные детали

Экскурсия для 1–8 чел. проходит на Mercedes-Benz Vito 2023 года

Если вы бронируете экскурсию компанией от 4 чел., я предоставлю скидку. Уточните цену в сообщениях перед оплатой