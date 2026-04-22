Крепость Аланьи, куда мы поднимемся на машине по крепости с отличным видам на море и гор, имеет историю длиной в 2300 лет: сначала греческую, а потом турецкую. Во время пешеходной экскурсии мы полюбуемся красотой города с высоты птичьего полета, а заодно:
Я покажу старинную мечеть 13 века и расскажу о красивых традициях ислама
Вы увидите дом культуры и познакомитесь с бытом коренных жителей
Мы насладимся настоящим турецкий чаем или знаменитым кофе
Спускаемся на машине и дальше посетим:
Целебная пещера Дамлаташ
Пещера была обнаружена в 1948 рядом со знаменитым пляжем Клеопатры. Мы зайдём внутрь и впечатлимся сталактитами и сталагмитами, которые образовывались за 15 000 лет. Место считается целебным, благодаря особому климату внутри, который помогает при астме и других респираторных заболеваниях. Вы увезёте отсюда прекрасные фото и яркие воспоминания.
Красная башня
Я познакомлю вас с еще одной визитной карточкой Аланьи. Красная башня, оборонительный шедевр 13 века, отличается необычной формой в виде восьмиугольника. Когда-то для защиты города в ней могли помещаться до 2000 воинов. Теперь башня работает как музей, а с 5 этажа открываются незабываемые виды на море, крепость и город. Сохраните пару снимков на память об этом путешествии.
Организационные детали
Экскурсия для 1–8 чел. проходит на Mercedes-Benz Vito 2023 года
Если вы бронируете экскурсию компанией от 4 чел., я предоставлю скидку. Уточните цену в сообщениях перед оплатой
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 10:00, в пятницу в 14:15 и 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€82
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля если остановились в центре Алании
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 10:00, в пятницу в 14:15 и 14:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4184 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране.
Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде. читать дальшеуменьшить
Копаем глубже путеводителей, добавляем детали из архивов, секреты и легенды от местных жителей. Мы делаем экскурсии ради живого знакомства с городом, а не заученного текста. Показываем места так, чтобы после прогулки хотелось вернуться снова.
Я подбираю гидов индивидуально под вас: смотрю, сколько человек в группе, есть ли дети, на чём именно хотите сделать акцент. Благодаря этому получается подстроить маршрут под ваши интересы и темп. Если хочется дольше постоять у красивого здания или свернуть в атмосферную улочку мы легко меняем план. Так, каждая экскурсия получается разной, потому что она строится вокруг живого разговора с людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
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–
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–
Евгения
Гид прекрасно знает историю и очень интересно и познавательно рассказал и показал ее!!! Мы узнали очень много про Аланью;даже 7 летнему ребенку не было скучно,в итоге,взяли еще одну экскурсию с ним и также были шокированы познаниями гида!!! Всем рекомендую так интересно изучать культуру и историю Турецкого народа.
Фырат
Ответ организатора:
Евгения,спасибо вам огромное за такой теплый отзыв! Мне очень приятно, что экскурсия понравилась и взрослым, и 7-летнему исследователю:) Буду ждать вас снова и в Алании, и на новых маршрутах.
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Ольга
Хочу от всего сердца поблагодарить Фырата за наш отпуск! С его помощью он получился насыщенным, познавательным и красочным! Экскурсия в Аланью была великолепна: легкий ненавязчивый маршрут, интересный рассказ и безопасное вождение! читать дальшеуменьшить
Фырат эрудирован, открыт и приятен в общении, готов с радостью поделиться любой информацией, также чувствителен к настроению (можно было сделать перерыв на перекус, заехать в магазин, где-то замедлить шаг). Спасибо за радушную весеннюю Турцию!
Фырат
Ответ организатора:
Дорогая Оля!
От всей души благодарю вас за тёплые слова! 😊 Мне было очень приятно быть вашим гидом в Алании и читать дальшеуменьшить
делиться с вами красотой и историей этого удивительного города. Надеюсь, ваш отпуск оставил у вас только самые приятные воспоминания!
Спасибо за высокую оценку моей работы - это очень ценно для меня. Я всегда стараюсь сделать всё, чтобы мои туристы чувствовали себя комфортно и получили максимум удовольствия от поездки. Если вам когда-нибудь захочется ещё раз посетить Турцию, я буду рад быть вашим гидом! 😊
С уважением, Фырат
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Kseniya
Огромное спасибо за одну из красивейших, информативных и активных экскурсий в Турции гиду Фырату! Посетили пещеру Дамлаташ, пляж Клеопатры, замок Алании, Красную башню Кызыл Куле - оттуда открываются невероятно красивые читать дальшеуменьшить
виды на море! Экскурсия длилась с 10 до 13:30 и за это время успели посмотреть все важные локации. Фырат прекрасно проводит экскурсию и очень эрудированно дает историческую информацию обо всех местах экскурсии, спасибо! ☀️ Буду советовать друзьям и в будущем обращусь за другими экскурсиями.
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Екатерина
Были на экскурсии 07.06.2026 г. Спасибо большое Фырату за содержательный и познавательный рассказ. Было очень интересно и увлекательно!
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А
Александр
Вчера путешествовали с экскурсией по Алании с Фыратом. Экскурсия оказалась насыщенная и очень познавательная. Имели представление об этом городе и местности, но Фырат предоставил много исторических, мифических и познавательных фактов истории Алании. Благодарны ему за проведенное время с нами. Будем рекомендовать гида своим друзьям и знакомым. Спасибо
Фырат
Ответ организатора:
Галина-Александр, спасибо за ваш отзыв.
Очень рад, что экскурсия со мной получилась насыщенной и познавательной. Я действительно люблю Аланию и всегда читать дальшеуменьшить
стараюсь рассказать не только историю, но и легенды, мифы, чтобы город ожил для гостей.
Мне очень приятно!
Буду ждать вас снова и спасибо, что рекомендуете меня друзьям.
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Ю
Юлия
экскурсия понравилась, увидели много красивых мест в Аланье. Гид Фырат, достаточно интересное и ёмко рассказывал о посещаемых нами местах, культуре, обычных и укладе жизни местных жителей. Экскурсию рекомендую.
Фырат
Ответ организатора:
Юлия, Спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рад что экскурсия по Аланье понравилась и я смог показать вам город интересно читать дальшеуменьшить
и душевно.
Мне всегда важно, чтобы гости не просто увидели красивые места, но и почувствовали атмосферу и уклад жизни местных.
Буду рад снова видеть вас на наших экскурсиях!
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