Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ

На машине по главным достопримечательностям города и его окрестностям

История небольшой Аланьи насчитывает не один десяток веков и охватывает сразу несколько эпох.

В компании профессионального гида вы посетите крепость, которая была построена при греках, а потом перешла в руки турецких султанов, увидите сталактиты возрастом в 15 тысяч лет, пообедаете на берегу реки и узнаете, где с комфортом разместить 2000 человек.
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
Древняя крепость Аланьи и целебная пещера Дамлаташ
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Что вас ожидает

Прогулка по крепости

Крепость Аланьи, куда мы поднимемся по канатной дороге, имеет историю длиной в 2300 лет: сначала греческую, а потом турецкую. Во время пешеходной экскурсии мы полюбуемся красотой города с высоты птичьего полета, а заодно:

  • Я покажу старинную мечеть 13 века и расскажу о красивых традициях ислама
  • Вы увидите дом культуры и познакомитесь с бытом коренных жителей
  • Мы насладимся настоящим турецкий чаем или знаменитым кофе

Спускаемся по канатной дороге вниз и едем дальше.

Пещера Дамлаташ и река Димчай

Невероятной красоты пещера Дамлаташ была обнаружена случайно в середине прошлого века. Оказалось, что внутри нее скрываются сталактиты и сталагмиты возрастом в 15 тысяч лет. Мы не просто насладимся видами этих грандиозных столбов, но и подышим целебным воздухом пещеры — сюда направляют на лечение пациентов-астматиков. Затем отправимся к реке Димчай, где сможем отдохнуть и вкусно пообедать в одном из ресторанов.

Красная башня

Вернувшись в город, я познакомлю вас с еще одной визитной карточкой Аланьи. Красная башня, оборонительный шедевр 13 века, отличается необычной формой в виде восьмиугольнике. Когда-то для защиты города в ней могли помещаться до 2000 воинов. Теперь башня открыта для посещения, а с 5 этажа открываются незабываемые виды на море, крепость и город. Сохраните пару снимков на память об этом путешествии.

Организационные детали

Дополнительные расходы на 1 человека:

  • Фуникулер в крепость — 4€
  • Вход в пещеру — 2€
  • Посещение Красной башни — 1€
  • Обед — от 5€

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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