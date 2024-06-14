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Авторский тур
1 день 14 часов
Вся сказочная Каппадокия за два дня
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания
Сегодня в 03:30
3 июля в 03:30
от 65$54 за человека
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 04:30
4 июля в 04:30
$110 за человека
Авторский тур
1.5 день
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 03:00
3 июля в 03:00
4 июля в 03:00
от $240 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей14 июня 2024Очень увлекательная экскурсия. Мы посетили огромное количество великолепных мест! Благодаря интересному, весёлому экскурсоводу Джэмму, узнал много нового. Приятное было слушать и не скучно. Все экскурсии прошли с улыбкой и восхищением. Однозначно рекомендую! Трансфер очень комфортабельный.
- ККсения14 июня 2024Ну, во-первых, конечно же говорим благодарность нашему чудесному гиду Ильясу! Очень всех подбадривал, был внимателен, а главное - чувствовалось его
- ВВасилиса10 июня 2024Невероятно насыщенная и запоминающаяся экскурсия! Природа просто волшебная, словами не описать. Порадовала работа организаторов, все быстро и просто. Гид очень интересно вел тур, редко встретишь человека с таким энтузиазмом)) Большое спасибо за подаренные эмоции!
- ЭЭлина8 июня 2024Потрясающе удобный тур. Все организовано, все включено (ну кроме шаров). Отличный гид по каппадокии.. все было супер, спасибо всем 😍👍❤️
- AAnna6 июня 2024Провели 2 насыщенных дня с прекрасным экскурсоводом Султаном. Он - настоящий кладезь знаний! Его харизма и чувство юмора добавляют еще
- ААлександра25 мая 2024Отличный тур, Султан лучший гид из всех, с кем пока удалось поездить в Турции! Остановок много - но все места интересные и красочные! Отель в пещере тоже кайф, жаль, что погода была не очень и на шарах не полетали(
- ЕЕвгения14 мая 2024Экскурсия прекрасная, увидели много красивых мест. Особая благодарность гиду Сулейману за интересный и содержательный рассказ об истории не только Каппадокии, но и истории Турции, Османской империи, открытых мертвых языках, истории народов, философии, поэзии.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «От вашего отеля»
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