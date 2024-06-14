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отношение. Не было ощущения того, что все на потоке. Казалось, как будто вы все в первый раз отправляетесь в подобное путешествие, а он просто откуда-то все знает уже заранее)) вообщем сразу видно, что профессионал своего дела, и дело это любит! Далее информация для будущих счастливчиков оказаться в столь чудесном месте, где кажется, что вы находитесь во сне) Первым делом хорошенько выспитесь перед столь ранним подъемом и дальней дорогой. Потому что дорога действительно дальняя и тяжелая, но конечно же оно того стоит. Возьмите с собой обязательно теплые вещи, потому что в Каппадокии рано утром и поздно вечером довольно прохладно - +10, +15 градусов (это я про лето говорю). К этой экскурсии идут дополнительные опции, они все есть в описании, но хочется вам порекомендовать поехать к шарам с рассветом именно на джипах. Так вы больше успеете насладиться шикарными видами, да и просто это очень круто, поверьте. Обязательно берите оба обеда в оба дня, это практически единственная возможность нормально поесть между локациями по объективным причинами - программа очень насыщенная. Ну и конечно же посетите закат в первый день, это будет примерно лучший закат в вашей жизни. Наберитесь сил и терпения, 2 дня вылетят из вашей жизни, но они покажутся сном и сказкой! Всем хорошего путешествия!