Туры от вашего отеля в Аланье

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Аланье, цены от $54, скидки до 17%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вся сказочная Каппадокия за два дня
🚌 На автобусе
скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
118 отзывов
Вся сказочная Каппадокия за два дня
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания
Сегодня в 03:30
3 июля в 03:30
от 65$54 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
17 отзывов
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 04:30
4 июля в 04:30
$110 за человека
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 03:00
3 июля в 03:00
4 июля в 03:00
от $240 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    14 июня 2024
    Вся сказочная Каппадокия за два дня
    Очень увлекательная экскурсия. Мы посетили огромное количество великолепных мест! Благодаря интересному, весёлому экскурсоводу Джэмму, узнал много нового. Приятное было слушать и не скучно. Все экскурсии прошли с улыбкой и восхищением. Однозначно рекомендую! Трансфер очень комфортабельный.
  • К
    Ксения
    14 июня 2024
    Вся сказочная Каппадокия за два дня
    Ну, во-первых, конечно же говорим благодарность нашему чудесному гиду Ильясу! Очень всех подбадривал, был внимателен, а главное - чувствовалось его
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    отношение. Не было ощущения того, что все на потоке. Казалось, как будто вы все в первый раз отправляетесь в подобное путешествие, а он просто откуда-то все знает уже заранее)) вообщем сразу видно, что профессионал своего дела, и дело это любит! Далее информация для будущих счастливчиков оказаться в столь чудесном месте, где кажется, что вы находитесь во сне) Первым делом хорошенько выспитесь перед столь ранним подъемом и дальней дорогой. Потому что дорога действительно дальняя и тяжелая, но конечно же оно того стоит. Возьмите с собой обязательно теплые вещи, потому что в Каппадокии рано утром и поздно вечером довольно прохладно - +10, +15 градусов (это я про лето говорю). К этой экскурсии идут дополнительные опции, они все есть в описании, но хочется вам порекомендовать поехать к шарам с рассветом именно на джипах. Так вы больше успеете насладиться шикарными видами, да и просто это очень круто, поверьте. Обязательно берите оба обеда в оба дня, это практически единственная возможность нормально поесть между локациями по объективным причинами - программа очень насыщенная. Ну и конечно же посетите закат в первый день, это будет примерно лучший закат в вашей жизни. Наберитесь сил и терпения, 2 дня вылетят из вашей жизни, но они покажутся сном и сказкой! Всем хорошего путешествия!

  • В
    Василиса
    10 июня 2024
    Вся сказочная Каппадокия за два дня
    Невероятно насыщенная и запоминающаяся экскурсия! Природа просто волшебная, словами не описать. Порадовала работа организаторов, все быстро и просто. Гид очень интересно вел тур, редко встретишь человека с таким энтузиазмом)) Большое спасибо за подаренные эмоции!
  • Э
    Элина
    8 июня 2024
    Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
    Потрясающе удобный тур. Все организовано, все включено (ну кроме шаров). Отличный гид по каппадокии.. все было супер, спасибо всем 😍👍❤️
  • A
    Anna
    6 июня 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Провели 2 насыщенных дня с прекрасным экскурсоводом Султаном. Он - настоящий кладезь знаний! Его харизма и чувство юмора добавляют еще
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    более ярких впечатлений от экскурсии. Дорога была лёгкой и увлекательной, благодаря опытному водителю и увлекательным рассказам гида. Обязательно повторим, но уже с полётом на воздушном шаре.

  • А
    Александра
    25 мая 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Отличный тур, Султан лучший гид из всех, с кем пока удалось поездить в Турции! Остановок много - но все места интересные и красочные! Отель в пещере тоже кайф, жаль, что погода была не очень и на шарах не полетали(
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Экскурсия прекрасная, увидели много красивых мест. Особая благодарность гиду Сулейману за интересный и содержательный рассказ об истории не только Каппадокии, но и истории Турции, Османской империи, открытых мертвых языках, истории народов, философии, поэзии.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вся сказочная Каппадокия за два дня
  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
  3. Несравненная Каппадокия - тур на самолёте
Сколько стоит тур в Аланье в июле 2024
Сейчас в Аланье в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 54 до 240 со скидкой до 17%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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