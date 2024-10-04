Анталья: истории Рая на Земле

Солнечная Анталья хранит множество тайн. Прогулка по лабиринтам Калеичи, мечети, панорамы и гавань. Индивидуальный подход и увлекательные истории
Эта экскурсия по Анталье раскроет перед вами её тайны. Вы прогуляетесь по узким улочкам Калеичи, изучите объекты Римской империи, посетите мечети и гавань. Узнаете о Пергамском царе Аттале II, императоре Хадриане и других исторических личностях.
Гид расскажет о традициях и обрядах современной Турции, а также покажет самые вкусные и недорогие места для перекуса
4.86
83 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌞 Уникальные исторические места
🏛️ Древние мечети и их легенды
🌊 Живописные панорамы и гавань
📜 Истории о великих личностях
☕ Возможность перекусить и отдохнуть
Что можно увидеть
Старый город Калеичи
Этнографический музей Антальи
Караван-сарай
Порт Калеичи
Мечеть Иивли
Мечеть Искеле
Усеченный минарет
Описание экскурсии
Эта встреча пройдет в формате дружеской приятной прогулки. Напишите мне — и мы сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям и потребностям. У нас не будет экскурсии в сухом понимании этого слова, позвольте мне отойти от стандартов и погрузить вас в мир нетривиального взгляда на банальные вещи.
Старый город Калеичи — древнее место притяжения
На узких улочках мы в первую очередь найдем объекты Римской империи, которая жестоко властвовала на протяжении 1000 лет. На неспешной прогулке посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности, Таврические горы и Средиземное море. Вам будут интересны маленький Этнографический музей Антальи, караван-сарай и, конечно, живописный порт. А если будет открыт вход на крышу, то вы также увидите Старый город с необычного ракурса.
Взгляд на эпохи через их имена
Исторические личности предстанут перед вами живыми людьми с их деяниями, сомнениями и успехами. Пергамский царь Аттал II, император Хадриан, бравые султаны-завоеватели, реформатор Ататюрк: узнавая о них, вы погрузитесь в разные эпохи — эллинистическую, римскую, византийскую, сельджукскую, османскую и новейшую. Я расскажу и о современной светской Турции, о традициях и обрядах, которые остаются важными по сей день.
О религии и мечетях — понятно и увлекательно
Каким богам поклонялся основатель Антальи? Мы поговорим о вере на этой земле от язычества до позднего христианства и разберем мусульманские понятия. А фоном станут мечети Старого города. Вы откроете тайну комплекса Иивли, где увидите Дом Дервишей и мечеть 14 века. В гавани Калеичи посетите уютную мечеть Искеле, у которой бьет чистый родник. Пройдете мимо усеченного минарета. Будет еще много мечетей — каждая хранит свою легенду.
Организационные детали
Прогулка является обзорной: всего по чуть-чуть и немного о важном
По пути можно заглянуть перекусить или на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно)
Если захотите, за небольшую оплату можно посетить аутентичные музеи Старого города
Я всегда готова пойти вам навстречу, показать самые вкусные, недорогие места или посоветовать, где и что купить
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Старый город Калеичи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 970 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года.
Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У читать дальше
меня большой стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации.
По личным и рабочим вопросам я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе!
С любовью, ваш гид Елена.
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Фотографии от путешественников
Сергей
4 окт 2024
Экскурсия по Анталье оставила самые яркие впечатления! Город потрясает своей историей и природной красотой(ну и мусором на улицах). Мы посетили старинный район. Гид был очень дружелюбен и увлекательно рассказывал о каждом месте!
Н
Наталья
16 сен 2024
Спасибо Елене за экскурсию, нам было очень интересно. Все понравилось, рекомендуем.
Н
Наталия
12 сен 2024
Погуляли сегодня по старой Анталье с гидом Еленой. Мы впервые в этом городе и было очень интересно прогуляться по старинным улочкам. Очень атмосферно! Спасибо!
Максим
13 июл 2024
Тур нам понравился. Мы с Еленой прогулялись по старому городу в Антальи, посмотрели на достопримечательности, послушали их историю, заглянули на террасу с красивым видом, посидели в кафе Нам было интересно слушать читать дальше
рассказ Елены, она старалась адаптировать прогулку под наши желания
Нужно отметить, что с Еленой у нас получилась скорее дружеская прогулка. Материал мог бы быть более насыщенным. Я люблю задавать вопросы по ходу экскурсий, особенно индивидуальных. К сожалению, не на все вопросы я получил убедительные ответы, но и вопросы не всегда относились напрямую к теме экскурсии
А
Анна
13 июл 2024
Нашей семье из двух взрослых и двое детей 17 и 12 лет, экскурсия от Елены понравилась. Наша встреча прошла в виде беседы об прекрасном городе Аниалия. Отдельное спасибо Елене за перенос экскурсии на другой день по нашей просьбе- без доплат и штрафных санкций.
А
Альбина
3 апр 2024
Дети четко запомнили последовательность "греки-римляне-византийцы-сельджуки-османы")))) Это явно свидетельствует о том, что цель экскурсии достигнута, за что Елене большое спасибо. Организационные вопросы, темп, объем информации - все устроило.
Elena
27 мар 2024
Емко, интересно, доступно, познавательно, в хорошем темпе. Доброжелательная Елена провела для нас увлекательную экскурсию-знакомство с Анталией. Всё, что нас интересовало, мы узнали. Спасибо!
Анна
27 фев 2024
Очень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. Порекомендовала национальные блюда и напитки. Мы попробовали вкусный Турецкий кофе с красивой подачей. Елена прекрасный собеседник и мы отлично провели время! Спасибо!
В
Виктория
29 ноя 2023
Мы взяли две экскурсии подряд, по музею и по старому городу Антальи. Мы были вдвоем, я и дочка 9 лет. Мы сразу попросили Елену рассказывать обо всем с учетом возраста ребенка читать дальше
и ее легко улетающего внимания. Елена виртуозно управляла нашим вниманием:)! То мы рассматривали эпохи и предметы, то мы сидели возле римских статуй и решали квест, то мы расспрашивали о современной жизни в Турции, то с удовольствием выбирали, где перекусить, Елена представила нам на выбор несколько вариантов с подробным описанием. Во время прогулки по городу увидели, как интересно менялась Антальи на протяжение веков, пили турецкий кофе, гадали на гуще и заходили в мечеть.
Было вкусно, красиво, разнообразно и легко! Спасибо огромное за прекрасный день, с удовольствием и радостью рекомендую Елену и ее экскурсии)
S
Svetlana
30 окт 2023
Елена отличный экскурсовод и очень приятный собеседник. 3 часа пролетели на одном дыхании, как будто с подругой встретилась! Елена построила экскурсию под наши индивидуальные интересы и благодаря этому наше дальнейшее пребывание в Анталии было более интересным. Всем очень рекомендую!
Д
Джават
9 окт 2023
Елена прекрасный рассказчик и отличный собеседник. Историю знает на отлично. Маршрут не утомляет. Туристам рекомендую изучить хотя бы поверхностно значимые посещаемые места, чтобы можно было задавать вопросы, которые не найти в читать дальше
интернете. Например,что в греческом храме Алипия Столпника никто не говорит про то, в какой одежде следует приходить в церковь, нет определенной платы за записки и свечи, а на службах если попросить молятся за мусульман. Что очень удивило. И много других интересных вещей.
ANZHELA
7 окт 2023
Спасибо большое за экскурсию! За 2.5 часа замечательно провели время, много узнали по истории фактов про Анталию от Византии до Турции! Всем рекомендую!!
Ю
Юлия
30 авг 2023
Нам с дочерью было очень интересно прогуляться по старому городу с Еленой. Она знает все и рассказывает увлекательно
М
Майя
16 авг 2023
Елена провела спокойный и познавательный тур, с подробными экскурсами в историю Анталии и Турции. Мечети, улочки, порт. Экскурсия проходила вечером, было жарко, но не смертельно, к тому же в старом городе много тени Время прошло незаметно. Если вам важно жить в своем режиме, вы не долюбливаете групповые экскурсии и не жаль денег, вы не пожалеете.