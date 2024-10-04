Анталья: истории Рая на Земле

Эта экскурсия по Анталье раскроет перед вами её тайны. Вы прогуляетесь по узким улочкам Калеичи, изучите объекты Римской империи, посетите мечети и гавань. Узнаете о Пергамском царе Аттале II, императоре Хадриане и других исторических личностях. Гид расскажет о традициях и обрядах современной Турции, а также покажет самые вкусные и недорогие места для перекуса

Описание экскурсии

Эта встреча пройдет в формате дружеской приятной прогулки. Напишите мне — и мы сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям и потребностям. У нас не будет экскурсии в сухом понимании этого слова, позвольте мне отойти от стандартов и погрузить вас в мир нетривиального взгляда на банальные вещи.

Старый город Калеичи — древнее место притяжения

На узких улочках мы в первую очередь найдем объекты Римской империи, которая жестоко властвовала на протяжении 1000 лет. На неспешной прогулке посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности, Таврические горы и Средиземное море. Вам будут интересны маленький Этнографический музей Антальи, караван-сарай и, конечно, живописный порт. А если будет открыт вход на крышу, то вы также увидите Старый город с необычного ракурса.

Взгляд на эпохи через их имена

Исторические личности предстанут перед вами живыми людьми с их деяниями, сомнениями и успехами. Пергамский царь Аттал II, император Хадриан, бравые султаны-завоеватели, реформатор Ататюрк: узнавая о них, вы погрузитесь в разные эпохи — эллинистическую, римскую, византийскую, сельджукскую, османскую и новейшую. Я расскажу и о современной светской Турции, о традициях и обрядах, которые остаются важными по сей день.

О религии и мечетях — понятно и увлекательно

Каким богам поклонялся основатель Антальи? Мы поговорим о вере на этой земле от язычества до позднего христианства и разберем мусульманские понятия. А фоном станут мечети Старого города. Вы откроете тайну комплекса Иивли, где увидите Дом Дервишей и мечеть 14 века. В гавани Калеичи посетите уютную мечеть Искеле, у которой бьет чистый родник. Пройдете мимо усеченного минарета. Будет еще много мечетей — каждая хранит свою легенду.

Организационные детали