Анталья: истории Рая на Земле

Солнечная Анталья хранит множество тайн. Прогулка по лабиринтам Калеичи, мечети, панорамы и гавань. Индивидуальный подход и увлекательные истории
Эта экскурсия по Анталье раскроет перед вами её тайны. Вы прогуляетесь по узким улочкам Калеичи, изучите объекты Римской империи, посетите мечети и гавань. Узнаете о Пергамском царе Аттале II, императоре Хадриане и других исторических личностях.

Гид расскажет о традициях и обрядах современной Турции, а также покажет самые вкусные и недорогие места для перекуса
4.86
83 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Уникальные исторические места
  • 🏛️ Древние мечети и их легенды
  • 🌊 Живописные панорамы и гавань
  • 📜 Истории о великих личностях
  • ☕ Возможность перекусить и отдохнуть
    • Анталья: истории Рая на Земле
    Анталья: истории Рая на Земле
    Анталья: истории Рая на Земле

    Что можно увидеть

  • Старый город Калеичи
  • Этнографический музей Антальи
  • Караван-сарай
  • Порт Калеичи
  • Мечеть Иивли
  • Мечеть Искеле
  • Усеченный минарет

    • Описание экскурсии

    Эта встреча пройдет в формате дружеской приятной прогулки. Напишите мне — и мы сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям и потребностям. У нас не будет экскурсии в сухом понимании этого слова, позвольте мне отойти от стандартов и погрузить вас в мир нетривиального взгляда на банальные вещи.

    Старый город Калеичи — древнее место притяжения

    На узких улочках мы в первую очередь найдем объекты Римской империи, которая жестоко властвовала на протяжении 1000 лет. На неспешной прогулке посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности, Таврические горы и Средиземное море. Вам будут интересны маленький Этнографический музей Антальи, караван-сарай и, конечно, живописный порт. А если будет открыт вход на крышу, то вы также увидите Старый город с необычного ракурса.

    Взгляд на эпохи через их имена

    Исторические личности предстанут перед вами живыми людьми с их деяниями, сомнениями и успехами. Пергамский царь Аттал II, император Хадриан, бравые султаны-завоеватели, реформатор Ататюрк: узнавая о них, вы погрузитесь в разные эпохи — эллинистическую, римскую, византийскую, сельджукскую, османскую и новейшую. Я расскажу и о современной светской Турции, о традициях и обрядах, которые остаются важными по сей день.

    О религии и мечетях — понятно и увлекательно

    Каким богам поклонялся основатель Антальи? Мы поговорим о вере на этой земле от язычества до позднего христианства и разберем мусульманские понятия. А фоном станут мечети Старого города. Вы откроете тайну комплекса Иивли, где увидите Дом Дервишей и мечеть 14 века. В гавани Калеичи посетите уютную мечеть Искеле, у которой бьет чистый родник. Пройдете мимо усеченного минарета. Будет еще много мечетей — каждая хранит свою легенду.

    Организационные детали

    • Прогулка является обзорной: всего по чуть-чуть и немного о важном
    • По пути можно заглянуть перекусить или на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно)
    • Если захотите, за небольшую оплату можно посетить аутентичные музеи Старого города
    • Я всегда готова пойти вам навстречу, показать самые вкусные, недорогие места или посоветовать, где и что купить

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У входа в Старый город Калеичи
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 83 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Анталья: истории Рая на Земле (Анна)Анталья: истории Рая на Земле (Elena)Анталья: истории Рая на Земле (Анна)Анталья: истории Рая на Земле (Анна)Анталья: истории Рая на Земле (Анна)Анталья: истории Рая на Земле (Анна)Анталья: истории Рая на Земле (Анна)Анталья: истории Рая на Земле (Анна)Анталья: истории Рая на Земле (Виктория)Анталья: истории Рая на Земле (Виктория)Анталья: истории Рая на Земле (Лариса)Анталья: истории Рая на Земле (Мария)Анталья: истории Рая на Земле (Мария)Анталья: истории Рая на Земле (Мария)Анталья: истории Рая на Земле (Мария)Анталья: истории Рая на Земле (Мария)Анталья: истории Рая на Земле (Мария)Анталья: истории Рая на Земле (Мария)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)Анталья: истории Рая на Земле (Ольга)
    Сергей
    4 окт 2024
    Экскурсия по Анталье оставила самые яркие впечатления! Город потрясает своей историей и природной красотой(ну и мусором на улицах). Мы посетили старинный район. Гид был очень дружелюбен и увлекательно рассказывал о каждом месте!
    Н
    16 сен 2024
    Спасибо Елене за экскурсию, нам было очень интересно. Все понравилось, рекомендуем.
    Н
    12 сен 2024
    Погуляли сегодня по старой Анталье с гидом Еленой. Мы впервые в этом городе и было очень интересно прогуляться по старинным улочкам. Очень атмосферно! Спасибо!
    Максим
    13 июл 2024
    Тур нам понравился. Мы с Еленой прогулялись по старому городу в Антальи, посмотрели на достопримечательности, послушали их историю, заглянули на террасу с красивым видом, посидели в кафе
    Нам было интересно слушать
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    рассказ Елены, она старалась адаптировать прогулку под наши желания

    Нужно отметить, что с Еленой у нас получилась скорее дружеская прогулка. Материал мог бы быть более насыщенным. Я люблю задавать вопросы по ходу экскурсий, особенно индивидуальных. К сожалению, не на все вопросы я получил убедительные ответы, но и вопросы не всегда относились напрямую к теме экскурсии

    А
    13 июл 2024
    Нашей семье из двух взрослых и двое детей 17 и 12 лет, экскурсия от Елены понравилась. Наша встреча прошла в виде беседы об прекрасном городе Аниалия.
    Отдельное спасибо Елене за перенос экскурсии на другой день по нашей просьбе- без доплат и штрафных санкций.
    Нашей семье из двух взрослых и двое детей 17 и 12 лет, экскурсия от Елены понравилась. Наша встреча прошла в виде беседы об прекрасном городе Аниалия.
    А
    3 апр 2024
    Дети четко запомнили последовательность "греки-римляне-византийцы-сельджуки-османы")))) Это явно свидетельствует о том, что цель экскурсии достигнута, за что Елене большое спасибо. Организационные вопросы, темп, объем информации - все устроило.
    Elena
    27 мар 2024
    Емко, интересно, доступно, познавательно, в хорошем темпе. Доброжелательная Елена провела для нас увлекательную экскурсию-знакомство с Анталией. Всё, что нас интересовало, мы узнали. Спасибо!
    Емко, интересно, доступно, познавательно, в хорошем темпе. Доброжелательная Елена провела для нас увлекательную экскурсию-знакомство с Анталией.
    Анна
    27 фев 2024
    Очень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. Порекомендовала национальные блюда и напитки. Мы попробовали вкусный Турецкий кофе с красивой подачей. Елена прекрасный собеседник и мы отлично провели время! Спасибо!
    Очень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. ПорекомендовалаОчень понравилась экскурсия! Елена провела нас по всему старому городу, рассказала интересные факты об Анталии. Порекомендовала
    В
    29 ноя 2023
    Мы взяли две экскурсии подряд, по музею и по старому городу Антальи.
    Мы были вдвоем, я и дочка 9 лет. Мы сразу попросили Елену рассказывать обо всем с учетом возраста ребенка
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    и ее легко улетающего внимания. Елена виртуозно управляла нашим вниманием:)!
    То мы рассматривали эпохи и предметы, то мы сидели возле римских статуй и решали квест, то мы расспрашивали о современной жизни в Турции, то с удовольствием выбирали, где перекусить, Елена представила нам на выбор несколько вариантов с подробным описанием.
    Во время прогулки по городу увидели, как интересно менялась Антальи на протяжение веков, пили турецкий кофе, гадали на гуще и заходили в мечеть.

    Было вкусно, красиво, разнообразно и легко! Спасибо огромное за прекрасный день, с удовольствием и радостью рекомендую Елену и ее экскурсии)

    Мы взяли две экскурсии подряд, по музею и по старому городу Антальи.Мы взяли две экскурсии подряд, по музею и по старому городу Антальи.
    S
    30 окт 2023
    Елена отличный экскурсовод и очень приятный собеседник. 3 часа пролетели на одном дыхании, как будто с подругой встретилась! Елена построила экскурсию под наши индивидуальные интересы и благодаря этому наше дальнейшее пребывание в Анталии было более интересным. Всем очень рекомендую!
    Д
    9 окт 2023
    Елена прекрасный рассказчик и отличный собеседник. Историю знает на отлично. Маршрут не утомляет.
    Туристам рекомендую изучить хотя бы поверхностно значимые посещаемые места, чтобы можно было задавать вопросы, которые не найти в
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    интернете.
    Например,что в греческом храме Алипия Столпника никто не говорит про то, в какой одежде следует приходить в церковь, нет определенной платы за записки и свечи, а на службах если попросить молятся за мусульман. Что очень удивило. И много других интересных вещей.

    ANZHELA
    7 окт 2023
    Спасибо большое за экскурсию! За 2.5 часа замечательно провели время, много узнали по истории фактов про Анталию от Византии до Турции! Всем рекомендую!!
    Ю
    30 авг 2023
    Нам с дочерью было очень интересно прогуляться по старому городу с Еленой. Она знает все и рассказывает увлекательно
    М
    16 авг 2023
    Елена провела спокойный и познавательный тур, с подробными экскурсами в историю Анталии и Турции. Мечети, улочки, порт. Экскурсия проходила вечером, было жарко, но не смертельно, к тому же в старом городе много тени Время прошло незаметно. Если вам важно жить в своем режиме, вы не долюбливаете групповые экскурсии и не жаль денег, вы не пожалеете.
    О
    4 авг 2023
    очень хорошо

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