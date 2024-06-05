1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций
Начало: У входа в Старый город Калеичи
«Калеичи покорит вас не только историческими памятниками и чудесными видами, но и особой атмосферой»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
151€129 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
«Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
«Старый город Калеичи, где люди живут в домах времен Османской империи»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€206 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
«От монументальных ворот Адриана мы отправимся бродить по мощеным улицам Калеичи — исторического центра Антальи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189€171 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
«Прогуляетесь по узким улицам Старого города Калеичи, увидите архитектуру римского, сельджукского и османского периодов»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
«Калеичи начинаются у ворот Адриана, построенных практически сразу после основания города»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€156 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
«Калеичи — сердце и душа Антальи»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
«Самые захватывающие кулинарные открытия ждут вас в центральном районе Калеичи»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
«Вы прогуляетесь по улочкам старого города Калеичи, посмотрите на башни и мечети, услышите рассказы гида о достопримечательностях»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Вы увидите их, когда мы будем гулять по уютному старинному району Калеичи»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
«Насыщенная прогулка по Старому городу Калеичи»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
«На прогулке по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей древней Антальи и ее аутентичным колоритом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189€180 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
«Погуляете по Старому городу Калеичи, где увидите древние бани Йеникапы и мечеть Текели Мехмет Паши»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161€129 за всё до 2 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
«Главный вход в Калеичи — ворота Адриана»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
€43 за человека
Индивидуальная
4 часа
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
«Гуляя по тихим узким улочкам Старого города Калеичи, вы словно окажетесь в Средневековье»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
«Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
«Вы исследуете Старый город Калеичи с черепичными крышами, мечетями, извилистыми улочками и яркими домами»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
«С неё открывается красивый вид на Калеичи»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии
Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море
Начало: Площадь Республики
«Сердце Антальи Именно так можно назвать самый старый район Антальи - Калеичи»
Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
Начало: По договоренности
«Старый город Калеичи — старый город Антальи»
Расписание: по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
«Старый город Калеичи — древнее место притяжения»
€141 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
«Музей дервишей и Исторический район Калеичи»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
«Калеичи — квартал, расположенный за крепостными стенами, вблизи порта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
«На центральной площади Республики вы увидите статую Ататюрка и взглянете на район Калеичи со смотровой площадки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248€224 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Погуляем, полюбуемся поющими фонтанами и пофотографируем Калеичи с обзорных площадок»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€129 за всё до 10 чел.
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
- ГГалина3 июня 2024Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
- РРоман3 июня 2024Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
- AAnna28 мая 2024У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
- ООлеся27 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- SStepan27 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
- ЮЮлия25 мая 2024Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
- ООльга24 мая 2024Сегодня были на экскурсии с ребенком 10 лет. До сих пор находимся под впечатлением,этот замечательный день останется на долго в наших
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Калеичи»
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