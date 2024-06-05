🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 115 отзывов «Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций Начало: У входа в Старый город Калеичи «Калеичи покорит вас не только историческими памятниками и чудесными видами, но и особой атмосферой» 151 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Старый город Антальи: путешествие сквозь века Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У ворот Адриана «Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью» 156 € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 35 отзывов Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками Начало: В холле вашего отеля «Старый город Калеичи, где люди живут в домах времен Османской империи» € 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 18 отзывов Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках Начало: У ворот Адриана «От монументальных ворот Адриана мы отправимся бродить по мощеным улицам Калеичи — исторического центра Антальи» 189 € 171 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 2.5 часа 28 отзывов Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции Начало: На площади Республики «Прогуляетесь по узким улицам Старого города Калеичи, увидите архитектуру римского, сельджукского и османского периодов» Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Популярное предложение Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков Начало: У входа в Калеичи «Калеичи начинаются у ворот Адриана, построенных практически сразу после основания города» € 156 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 71 отзыв Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: На Республиканской площади «Калеичи — сердце и душа Антальи» 257 € 206 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города Начало: В Старом городе Калеичи «Самые захватывающие кулинарные открытия ждут вас в центральном районе Калеичи» от € 230 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 21 отзыв Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены от € 150 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 27 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь Начало: У вашего отеля «Вы прогуляетесь по улочкам старого города Калеичи, посмотрите на башни и мечети, услышите рассказы гида о достопримечательностях» Расписание: ежедневно в 08:00 € 20 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Популярное предложение По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги Начало: У вашего отеля в Анталье «Вы увидите их, когда мы будем гулять по уютному старинному району Калеичи» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида Начало: На площади Республики в Анталье «Насыщенная прогулка по Старому городу Калеичи» Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3.5 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас Начало: У Старого города «На прогулке по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей древней Антальи и ее аутентичным колоритом» 189 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Анталья: погружение в мир Востока Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую Начало: В районе Старого города «Погуляете по Старому городу Калеичи, где увидите древние бани Йеникапы и мечеть Текели Мехмет Паши» 161 € 129 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 10 отзывов Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города Начало: На площади Республики «Главный вход в Калеичи — ворота Адриана» Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00 € 43 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы Начало: По желанию гостей «Гуляя по тихим узким улочкам Старого города Калеичи, вы словно окажетесь в Средневековье» € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе «Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена» € 275 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 11 отзывов Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден «Вы исследуете Старый город Калеичи с черепичными крышами, мечетями, извилистыми улочками и яркими домами» € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Та самая Анталья: Старый город и его история Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше Начало: На главной площади Антальи «С неё открывается красивый вид на Калеичи» € 129 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море Начало: Площадь Республики «Сердце Антальи Именно так можно назвать самый старый район Антальи - Калеичи» Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00 $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден Начало: По договоренности «Старый город Калеичи — старый город Антальи» Расписание: по договорённости $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 78 отзывов Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: У входа в Старый город Калеичи «Старый город Калеичи — древнее место притяжения» € 141 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11 Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время $ 12.70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Авторский тур по музеям Антальи Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр... «Музей дервишей и Исторический район Калеичи» € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа Старый город и Археологический музей Антальи Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка Начало: На площади Республики «Калеичи — квартал, расположенный за крепостными стенами, вблизи порта» € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа История Калеичи - тайная и явная Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону Начало: на площади Республики «На центральной площади Республики вы увидите статую Ататюрка и взглянете на район Калеичи со смотровой площадки» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5.5 часов Все краски Антальи Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля 248 € 224 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа По Калеичи без суеты Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка Начало: у ворот Адриана «Погуляем, полюбуемся поющими фонтанами и пофотографируем Калеичи с обзорных площадок» € 129 за всё до 10 чел.