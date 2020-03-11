37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи

Никита
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Никита – ваш гид
Вы посетите по-европейски уютный исторический центр Антальи, который кажется настоящим телепортом в прошлое: узкие улочки, старинные минареты, башни и мечети.

Я помогу найти следы римской и османской цивилизаций и ощутить очарование прошлых эпох.
€130
98 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в Калеичи
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У этой экскурсии37 отзывов
4.89
Старый город Антальи
Старый город Антальи

Что вас ожидает

Душа и сердце Антальи
Калеичи начинаются у ворот Адриана, построенных практически сразу после основания города. Вы пересечете античные ворота и мгновенно попадете в другое время и место: больше не слышно гула улиц, нет машин и спешащих куда-то людей. На каждом шагу старинные домики, очаровательные лавки со специями, магазинчики с колоритными сувенирами, маленькие рестораны и кафе. Кроме этого, вы увидите:

  • Минарет Йивли — построенный в XIII веке, он по праву считается символом Антальи. Я расскажу, почему минарет называют рифленым и в чем особенности его архитектуры.
  • Мечеть Искеле — вас удивит ее необычная конструкция: здание мечети опирается на 4 колонны, а между ними бьет природный источник.
  • Башню Хыдырлык — вы узнаете, почему ученые до сих пор спорят о ее предназначении.
  • Минарет Кесик имеет примечательную особенность — верхушка башни словно срезана, поэтому в народе его называют «усеченный». Вы услышите, почему так произошло.
  • Калеичи Марину — порт Старого города. Когда-то он был единственным крупным портом Антальи. С тех пор промышленные интересы города выросли, порт перенесли на запад, а Марина теперь стала домом для туристических катеров и яхт.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на входе в Калеичи. Или я могу забрать вас в отеле и отвезти обратно после экскурсии. Стоимость — 50 евро с группы 1-4 человека. Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5 и включает wi-fi во время поездки и прохладительные напитки, при необходимости — детские кресла.
  • По вашему желанию, мы можем зайти в одно из милых кафе выпить чай или перекусить.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Старый город Антальи
Старый город Антальи
Старый город Антальи
Старый город Антальи
Старый город Антальи
Старый город Антальи
Старый город Антальи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Калеичи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Меня зовут Никита, мне 37 лет. Я родился в Нижнем Новгороде. В России прошла большая часть моей жизни, но и перемещений по миру было немало. Сейчас я и моя семья живем в Анталье. Как говорят местные: «Турция красивая, Анталья самая красивая!» И это правда — Анталья объединяет изумительное море, величественные горы, красивейшую природу и богатейшее культурно-историческое наследие. Здесь есть античные города, памятники архитектуры, горные озера, водопады и пещеры. При этом значительная часть интересных мест остается за пределами традиционных массовых экскурсий и доступна только в индивидуальном порядке. Я искренне люблю Турцию, изучаю ее историю и культуру, много общаюсь с местными, восхищаюсь тем, что имею возможность ежедневно прикасаться к ее наследию, и получаю удовольствие от того, что могу показывать все это моим гостям.
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Станислав
11 марта 2020
Наша семья ( 2 взрослых + 2 детей) были на обзорной экскурсии по Старому городу Калеичи с гидом Никитой. С погодой нам повезло было не жарко и народу в городе с утра было мало. Старый город нас впечатлил своей архитектурой и уютом. Мы начали нашу экскурсию от Российского консульства. Мы походили по старым улочкам, побывали в интересных местах: обитель дервишей, марина с яхтами, мечеть с необычной акустикой. На старых улочках полно кафешек и мест, где можно попить вкусные фруктовые фреши, турецкий кофе и чай, поесть турецкого мороженого. Мы побывали на всех живописных местах с панорамными видами на Старый город и на Анталию. Никита очень знающий свою тему гид, рассказал нам много интересного о истории города и его достопримечательностях. Показал старые фото как было раньше и как есть сейчас. Мы узнали от Никиты много нюансов из жизни и быта в Анталии. Также мы побывали в интересном доме-музее , где останавливался первый президент Турции Ататюрк, когда приезжал в Анталию. Экскурсия удалась, мы получили интересную информацию и заряд положительных эмоций.Спасибо за экскурсию!
10 марта 2020
Отличная экскурсия!
Удобно скорректировали время начала.
Узнали все, что хотели. То, что самим без гида узнать негде.
У Никиты прекрасное чувство юмора. Легко и весело провели 3 часа.
Ходили впятером, в группе был 8-летний ребёнок.
Всем было интересно, никто не устал.
10 марта 2020
Большое спасибо Никите за интересную экскурсию . Гид у нас был просто великолепный! Хорошо знающий тему, широко эрудированный, увлеченный (а это много значит) и внимательный к своим экскурсантам.
2 марта 2020
Это была прекрасная экскурсия для моей мамы. Не буду много писать о Никите как человеке который хорошо знает материал, это можно посмотреть в любом другом отзыве. Что мне особенно понравилось, это то как Никита смог подстроиться под возрастную аудиторию, моей маме 70 лет, но она с легкостью перенесла всю экскурсию, была очень вовлечена и на высоком эмоциональном подъёме. Это была первая персональная экскурсия в ее жизни, и она даже не ожидала, что это может быть круто ( слова автора). Огромное спасибо от меня и моей мамы!!!
26 января 2020
Спасибо за экскурсию, все очень понравилось! Однозначно рекомендация.
22 января 2020
С сыном 17-ти лет были 07.01.2020г. на обзорной экскурсии по старому городу Антальи.
Всё очень понравилось. Спасибо большое экскурсоводу Никите за его рассказ. Он показал нам интересные уголки, завел в несколько мечетей, рассказал историю возникновения города. Экскурсия была неутомительная, время пролетело незаметно.
С уверенностью могу рекомендовать Никиту, как экскурсовода и просто приятного человека.
15 января 2020
Хочу сказать большое спасибо Никите за великолепную экскурсию, проведенную для моих родителей! Они были в восторге от гида и как от рассказчика и как от интеллигентного, тактичного, любящего свое дело человека. Никита забрал родителей из отеля на личном транспорте (для родителей с детьми - есть автокресла), а на обратном пути (время позволяло) завез показать водопад.
Обязательно обращусь еще, когда сама поеду в Турцию)
5 декабря 2019
Отличная прогулка, намного интереснее, чем бродить самостоятельно. Маршрут не утомительный, мы были с ребенком 5 лет. Узнали про жизнь в Анталии, посетили несколько секретных местечек) Спасибо!
26 ноября 2019
Добрый день!!! Отдыхали в Анталии в конце ноября компанией 5 человек.Экскурсия « Старый город Анталия» очень понравилась. Экскурсовод Никита забрал нас из отеля и доставил на своём комфортабельном автомобиле до старой части города. Вся экскурсия прошла в познавательной дружеской атмосфере, мы посмотрели много исторических и интересных мест. 3 часа пролетели незаметно. Так что всем рекомендую эту экскурсию!!!!
4 ноября 2019
Добрый день, всем рекомендую экскурсию "Старый город Антальи". Много новой и познавательно информации, красивые уютные места, замечательные фото. Столько раз была в Турции, и никогда не думала, что есть другая Анталья. Очень советую эту экскурсию, когда наступает комфортная погода для длительных прогулок.
Ещё 27 отзывов

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