37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша семья ( 2 взрослых + 2 детей) были на обзорной экскурсии по Старому городу Калеичи с гидом Никитой. С погодой нам повезло было не жарко и народу в городе с утра было мало. Старый город нас впечатлил своей архитектурой и уютом. Мы начали нашу экскурсию от Российского консульства. Мы походили по старым улочкам, побывали в интересных местах: обитель дервишей, марина с яхтами, мечеть с необычной акустикой. На старых улочках полно кафешек и мест, где можно попить вкусные фруктовые фреши, турецкий кофе и чай, поесть турецкого мороженого. Мы побывали на всех живописных местах с панорамными видами на Старый город и на Анталию. Никита очень знающий свою тему гид, рассказал нам много интересного о истории города и его достопримечательностях. Показал старые фото как было раньше и как есть сейчас. Мы узнали от Никиты много нюансов из жизни и быта в Анталии. Также мы побывали в интересном доме-музее , где останавливался первый президент Турции Ататюрк, когда приезжал в Анталию. Экскурсия удалась, мы получили интересную информацию и заряд положительных эмоций.Спасибо за экскурсию!