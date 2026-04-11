Индивидуальные экскурсии в Анталье

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Старая Анталья - путешествие в прошлое

Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Представьте себя путешественником во времени, идущим по узким улочкам Калеичи, где история оживает с каждым шагом.

Эта индивидуальная экскурсия в Старую Анталью не только позволит вам увидеть знаменитые ворота Адриана, византийские
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и османские здания, но и подарит возможность услышать уникальные истории, связанные с этим местом.

Прогулка по Старому порту и смотровая площадка с видом на Средиземное море добавят в ваше путешествие незабываемые впечатления, а знакомство с местной культурой и традициями сделает его по-настоящему особенным

5
98 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в атмосферу 18-19 веков
  • 🏛 Исторические и культурные открытия
  • 🌅 Виды на Средиземное море и горы Тавр
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • 🕌 Уникальные архитектурные памятники
Старая Анталья - путешествие в прошлое
Старая Анталья - путешествие в прошлое
Старая Анталья - путешествие в прошлое

Что можно увидеть

  • Калеичи
  • Старый порт
  • Ворота Адриана
  • Республиканская площадь
  • Минaрет Кесик
  • Мечеть Коркут
  • Смотровая площадка
  • Пляж Коньяалты

Описание экскурсии

История и легенды Старого города

Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.

Калеичи сквозь века

Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Республиканской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмет
Исмет — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1198 туристов
Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в центре города. Окончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учёбы работал гидом на западе Турции, в Бодруме.
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После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме. Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и личная история: моя жена родом из Беларуси, у нас двое детей. Я с радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о её культуре и традициях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
1
3
2
1
М
Прекрасная и интересная экскурсия! Нам очень понравился рассказ Исмета о старой Анталье, о том как появился, рос и развивался город, о том как вместе жили люди разных религий и мировоззрений,
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о том как жизнь проходила через эпохи. Это было как небольшое погружение в древнюю историю. Исмет замечательный человек, могу отметить его внимательное к нам отношение, а его рассказами были увлечены не только взрослые но и дети. Большое спасибо ^_^

Прекрасная и интересная экскурсия! Нам очень понравился рассказ Исмета о старой Анталье, о том как появился,
Прекрасная и интересная экскурсия! Нам очень понравился рассказ Исмета о старой Анталье, о том как появился,
Прекрасная и интересная экскурсия! Нам очень понравился рассказ Исмета о старой Анталье, о том как появился,
Прекрасная и интересная экскурсия! Нам очень понравился рассказ Исмета о старой Анталье, о том как появился,
Прекрасная и интересная экскурсия! Нам очень понравился рассказ Исмета о старой Анталье, о том как появился,
Прекрасная и интересная экскурсия! Нам очень понравился рассказ Исмета о старой Анталье, о том как появился,
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Светлана
Прекрасная прогулка по старому городу Калеичи. Интересная подача материала, прекрасные знания, изумительное владение русским языком. Браво, Исмет!
Прекрасная прогулка по старому городу Калеичи. Интересная подача материала, прекрасные знания, изумительное владение русским языком. Браво, Исмет!
Прекрасная прогулка по старому городу Калеичи. Интересная подача материала, прекрасные знания, изумительное владение русским языком. Браво, Исмет!
Прекрасная прогулка по старому городу Калеичи. Интересная подача материала, прекрасные знания, изумительное владение русским языком. Браво, Исмет!
Прекрасная прогулка по старому городу Калеичи. Интересная подача материала, прекрасные знания, изумительное владение русским языком. Браво, Исмет!
Прекрасная прогулка по старому городу Калеичи. Интересная подача материала, прекрасные знания, изумительное владение русским языком. Браво, Исмет!
Прекрасная прогулка по старому городу Калеичи. Интересная подача материала, прекрасные знания, изумительное владение русским языком. Браво, Исмет!
Прекрасная прогулка по старому городу Калеичи. Интересная подача материала, прекрасные знания, изумительное владение русским языком. Браво, Исмет!
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Ю
Ходили семьёй с 3 детьми 15-20 лет. Всем экскурсия очень понравилась, чувствовались и глубокие исторические знания, и знание нюансов быта людей. 3 часа пролетели незаметно.
Немного навязчивым выглядело предложение попить чай - это не входило в наши планы и слегка смазало концовку, но в остальном всё было просто отлично.
Однозначно рекомендуем Исмета как экскурсовода.
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Екатерина
Отличная экскурсия для прогулки по старому городу. Информацию Исмет подает интересно, нам с мужем очень понравилось. Если вы любите узнавать о том, что вас окружает, как люди здесь жили раньше, рекомендую эту экскурсию - отлично проведете время. После экскурсии можно прекрасно поесть в одном из местных ресторанов.
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М
Долго выбирала между разными экскурсиями, отдала предпочтение этой, поскольку рассказчик - местный житель. Ни разу не пожалели! Очень чувствуется теплота и любовь к городу, а также знание истории. И не
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просто выученной по учебнику, а той, что в крови. Исмет здорово выстроил маршрут - когда гуляли сами, уже не попадали на те укромные улочки, а в них весь сок! Фишка с картой города в виде листа и с мерой веса в виде зёрнышка - это вообще вкуснятина, которую нигде не прочитаешь. А ещё Исмет классно увлекает детей любого возраста. Не за всеми дети будут ходить три часа и внимательно слушать. В общем, очень понравилось, атмосферно, легко и познавательно.

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Евгений
Очень интересная, увлекательная экскурсия, со множеством исторических и культурных деталей. спасибо большое Исмет!
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