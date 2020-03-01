Индивидуальные экскурсии в Анталье

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Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети

Ismet
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Ismet – ваш гид
Исследуя Старый город Калеичи, вы ощутите себя в 18-19 веках: здесь ограничено движение машин, никто никуда не спешит, на каждом шагу уютные и немного старомодные лавочки.

На этих душевных улицах прошли мое детство и юность — и я с радостью поделюсь с вами искренними историями о местной жизни, традициях и культурных особенностях.
88 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у ворот Адриана
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Старая Анталья — путешествие в прошлое
Старая Анталья — путешествие в прошлое

Что вас ожидает

История и легенды Старого города
Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.

Калеичи сквозь века
Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Старая Анталья — путешествие в прошлое
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Старая Анталья — путешествие в прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у ворот Адриана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ismet
Ismet
Здравствуйте, меня зовут Исмет. Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в самом центре города. Закончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учебы работал гидом на западе Турции, в Бодруме. После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме. Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и моя личная история — моя жена родом из Белоруссии, у нас двое детей. С радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о ее культуре и традициях!
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Индивидуальные экскурсии в Анталье

Старый город АнтальиСтарый город АнтальиСтарый город Антальи
скидка25%
€130
98 за экскурсию
3 часа
37 отзывов
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
Вы посетите по-европейски уютный исторический центр Антальи, который кажется настоящим телепортом в прошлое: узкие улочки, старинные минареты, башни и мечети. Я помогу найти следы римской и османской цивилизаций и ощутить очарование прошлых эпох.
Живописное путешествие в древний город ТермессосЖивописное путешествие в древний город ТермессосЖивописное путешествие в древний город Термессос
скидка20%
€190
152 за экскурсию
5 часов
Римский амфитеатр, античные руины, фантастические горные виды и увлекательные истории за один день
Высоко в горах над Антальей скрывается древний Термессос, основанный в 6 веке до нашей эры. Не торопясь, я проведу вас по его самым интересным уголкам и расскажу, кем был создан город, как он развивался и расцветал, как жили здесь люди и при каких обстоятельствах он был разрушен.
По старинным улочкам к сердцу АнтальиПо старинным улочкам к сердцу АнтальиПо старинным улочкам к сердцу Антальи
скидка5%
€98
94 за экскурсию
3 часа
45 отзывов
Открыть древнее наследие и почувствовать современную атмосферу
Знакомство с историческим центром Антальи и полезная прогулка для тех, кто хочет узнать любимые местными жителями места и закоулки и почувствовать себя в Анталье как дома.
Неизвестная Анталья — побег из отеля!Неизвестная Анталья — побег из отеля!Неизвестная Анталья — побег из отеля!
57 за экскурсию
4 часа
10 отзывов
Прогуляться по нетуристическим тропам и прикоснуться к турецкому колориту на городских рынках
Прекрасная возможность сбежать из отеля, открыть для себя восхитительную, экологически чистую и ароматно-вкуснейшую Анталью и прожить один день как местный житель средиземноморья! :) Особенно рекомендуется для путешественников с детьми!
Крылатые качели по-турецкиКрылатые качели по-турецкиКрылатые качели по-турецки
57 за экскурсию
3 часа
Полюбоваться горными пейзажами Антальи, насладиться национальной кухней и полетать над пропастью!
Смелые предприниматели из турецкой деревушки открыли необычное заведение. Его главная достопримечательность — экстремальные качели высотой 12 метров, взлетающие над горной долиной! Быстрый и головокружительный полет над пропастью придется по душе любителям адреналина и новых эмоций. Поехали?
Анталья старинная и современнаяАнталья старинная и современнаяАнталья старинная и современная
125 за экскурсию
4 часа
Водопад Дюден, Старый город Калеичи и Этнографический музей на авто-пешеходной экскурсии
Анталья — живописное и очень интересное место, пережившее множество исторических событий. Вы узнаете, что происходило в ней от античности до наших дней, и услышите о местных традициях, культуре и архитектуре. А еще полюбуетесь водопадом и чудесным видом на город со смотровой площадки!

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