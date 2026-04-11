Индивидуальные экскурсии в Анталье

Представьте себя путешественником во времени, идущим по узким улочкам Калеичи, где история оживает с каждым шагом.Эта индивидуальная экскурсия в Старую Анталью не только позволит вам увидеть знаменитые ворота Адриана, византийские

и османские здания, но и подарит возможность услышать уникальные истории, связанные с этим местом. Прогулка по Старому порту и смотровая площадка с видом на Средиземное море добавят в ваше путешествие незабываемые впечатления, а знакомство с местной культурой и традициями сделает его по-настоящему особенным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и легенды Старого города

Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.

Калеичи сквозь века

Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.