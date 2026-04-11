Индивидуальные экскурсии в Анталье

Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Представьте себя путешественником во времени, идущим по узким улочкам Калеичи, где история оживает с каждым шагом.
Эта индивидуальная экскурсия в Старую Анталью не только позволит вам увидеть знаменитые ворота Адриана, византийские читать дальшеуменьшить
и османские здания, но и подарит возможность услышать уникальные истории, связанные с этим местом.
Прогулка по Старому порту и смотровая площадка с видом на Средиземное море добавят в ваше путешествие незабываемые впечатления, а знакомство с местной культурой и традициями сделает его по-настоящему особенным
🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
🕌 Уникальные архитектурные памятники
Что можно увидеть
Калеичи
Старый порт
Ворота Адриана
Республиканская площадь
Минaрет Кесик
Мечеть Коркут
Смотровая площадка
Пляж Коньяалты
Описание экскурсии
История и легенды Старого города
Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.
Калеичи сквозь века
Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Республиканской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмет — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1198 туристов
Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в центре города. Окончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учёбы работал гидом на западе Турции, в Бодруме. читать дальшеуменьшить
После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме.
Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и личная история: моя жена родом из Беларуси, у нас двое детей.
Я с радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о её культуре и традициях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
1
3
–
2
–
1
–
М
Михаил
Прекрасная и интересная экскурсия! Нам очень понравился рассказ Исмета о старой Анталье, о том как появился, рос и развивался город, о том как вместе жили люди разных религий и мировоззрений, читать дальшеуменьшить
о том как жизнь проходила через эпохи. Это было как небольшое погружение в древнюю историю. Исмет замечательный человек, могу отметить его внимательное к нам отношение, а его рассказами были увлечены не только взрослые но и дети. Большое спасибо ^_^
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Светлана
Прекрасная прогулка по старому городу Калеичи. Интересная подача материала, прекрасные знания, изумительное владение русским языком. Браво, Исмет!
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Ю
Юлия
Ходили семьёй с 3 детьми 15-20 лет. Всем экскурсия очень понравилась, чувствовались и глубокие исторические знания, и знание нюансов быта людей. 3 часа пролетели незаметно. Немного навязчивым выглядело предложение попить чай - это не входило в наши планы и слегка смазало концовку, но в остальном всё было просто отлично. Однозначно рекомендуем Исмета как экскурсовода.
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Екатерина
Отличная экскурсия для прогулки по старому городу. Информацию Исмет подает интересно, нам с мужем очень понравилось. Если вы любите узнавать о том, что вас окружает, как люди здесь жили раньше, рекомендую эту экскурсию - отлично проведете время. После экскурсии можно прекрасно поесть в одном из местных ресторанов.
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М
Майя
Долго выбирала между разными экскурсиями, отдала предпочтение этой, поскольку рассказчик - местный житель. Ни разу не пожалели! Очень чувствуется теплота и любовь к городу, а также знание истории. И не читать дальшеуменьшить
просто выученной по учебнику, а той, что в крови. Исмет здорово выстроил маршрут - когда гуляли сами, уже не попадали на те укромные улочки, а в них весь сок! Фишка с картой города в виде листа и с мерой веса в виде зёрнышка - это вообще вкуснятина, которую нигде не прочитаешь. А ещё Исмет классно увлекает детей любого возраста. Не за всеми дети будут ходить три часа и внимательно слушать. В общем, очень понравилось, атмосферно, легко и познавательно.
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Евгений
Очень интересная, увлекательная экскурсия, со множеством исторических и культурных деталей. спасибо большое Исмет!
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