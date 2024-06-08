Эта ознакомительная экскурсия по Старому городу перенесёт вас в прошлое — во времена Римской, Византийской и Османской империй.
Вы узнаете историю основания Антальи, услышите о пергамском короле Атталосе, поймёте, какой путь был пройден до светского государства. Мы проведём вас по интересным местам, в том числе в этнографический музей и на смотровую площадку.
Вы узнаете историю основания Антальи, услышите о пергамском короле Атталосе, поймёте, какой путь был пройден до светского государства. Мы проведём вас по интересным местам, в том числе в этнографический музей и на смотровую площадку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник на площади Антальи. С этого символа светского государства начнём знакомство с городом. Обсудим, какие смыслы заложены в него.
- Смотровая площадка. С неё открывается красивый вид на Калеичи. Вы полюбуетесь им и узнаете, что стало символом самой Антальи.
- Мечеть Йивли. Спустимся вниз, чтобы осмотреть главное украшение города. Мы расскажем вам и про мечеть, и про ислам. Например, почему мы, мусульмане, читаем намаз 5 раз в день.
- Порт. Отправимся в нижнюю часть Старого города, чтобы посмотреть на экскурсионные пиратские яхты. Здесь же вы узнаете, где водовозы набирали холодную воду в 19 веке для питья и для продажи жителям Калеичи.
- Этнографический музей. Заглянем сюда, чтобы погрузиться в быт и культуру жителей Антальи прошлых эпох.
- Улочки района Калеичи. Вы полюбуетесь колоритными пейзажами и необычной архитектурой местных домов 19 века — таких построек в Турции не так много. Отыщем башню Хадирлык и дойдём до ворот римского императора Адриана, которые были построены в его честь, когда он посетил Анталью. Также вы услышите историю о пергамском короле: почему он приехал в Анталью и основал тут город? И конечно, мы не пропустим старинную мечеть 13 века.
- Улица Ышыклар. Очень оживлённая и расположенная вдоль крепостных стен Старого города, она манит своими уютными кафе, лавками с выпечкой и яркими сувенирными магазинами. Здесь же находятся одна из первых школ Антальи и дом Ататюрка, куда мы зайдём, чтобы узнать больше о жизни первого президента республики.
Организационные детали
- При входе в мечеть нужно будет снять обувь. Женщинам мы выдадим юбки и платки, которые необходимо будет надеть.
- Во время прогулки по Калечим будет возможность зайти в Дом культуры (ещё один этнографический музей). Вход платный — 30 лир с человека. Остальные музеи (этнографический и дом Ататюрка) помещаются бесплатно.
- Мы можем организовать для вас трансфер из любого района Антальи за дополнительную оплату.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На главной площади Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Firat — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 2591 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Окончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
8 июня 2024
Благодарим Фарата! Посетили экскурсию «Та самая Анталья, старый город и его история».
На этапе обсуждения получали быстрые и конкретные ответы на все вопросы. Четкость и пунктуальность в организации поездки! Наш запрос
На этапе обсуждения получали быстрые и конкретные ответы на все вопросы. Четкость и пунктуальность в организации поездки! Наш запрос
А
Артур
9 апр 2024
Очень интересные тур и увлекательный гид
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