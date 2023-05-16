Древный Город Термессос

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Тур в Термессос: путешествие в древний город! В этом туре вы сможете путешествовать по каменистым дорогам в окружении мистических горных пейзажей и откроете для себя руины города из древности. Вас ждут величественные театры, храмы и каменные надгробия, создающие захватывающую атмосферу.
Древный Город Термессос
Древный Город Термессос
Древный Город Термессос
Древный Город Термессос
Древный Город Термессос
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
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Что вас ожидает:

  • Древний город Термессос
  • Скальные гробницы
  • Театр
  • Пещера Караин
  • Кыркгёз Хан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Не упустите этот тур, где сливаются история и природные чудеса, и забронируйте свой уникальный опыт уже сегодня!

Термессос — Античный город

Город находится в юго-западной части Пизидийского региона, известной как Милиас. Этот значимый античный город был основан на долине между вершинами Солимоса, который на сегодняшний день называется Гюллюк, и был основан Solym людьми, потомками Лувиев, одних из самых древних народов Анатолии. Это одно из самых впечатляющих мест в пределах сохраняемых лесовых зон и расположено в Национальном парке с таким же названием. Можно добраться до руин на Гюллюк Даг (Güllük Dağı), свернув на лево с трассы Анталья-Коркутеле, на 24-ом километре дороги.
Караин – это естественная пещера, расположенная на северо-западе в 31 км. от Антальи, в пределах деревни Ягджа Дешмеалты.
Примечание: Во время нашей поездки мы также можем посетить Кыркгёз Хан. Это зависит от доступности!

Важная информация:

  • Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
  • Место встречи будет сообщено после бронирования.
  • Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
  • У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату).
  • Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
  • Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Все экскурсии, заявленные в программе
  • Трансфер (4.20 BMW Gran Coupe)
  • Трансфер между достопримечательностями
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда и питье
  • Национальный парк, руины и входные билеты в музеи
  • Расходы, не указанные в включенных
  • Чаевые, выражающие ваше удовлетворение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Жилье гостя - это место нашей встречи
Завершение: Жилье гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
  • Место встречи будет сообщено после бронирования.
  • Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
  • У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату)
  • Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
  • Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете.
  • Внимание, это пешеходная экскурсия, подбирайте одежду соответственно!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
История и культура

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