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Термессос — Античный город

Город находится в юго-западной части Пизидийского региона, известной как Милиас. Этот значимый античный город был основан на долине между вершинами Солимоса, который на сегодняшний день называется Гюллюк, и был основан Solym людьми, потомками Лувиев, одних из самых древних народов Анатолии. Это одно из самых впечатляющих мест в пределах сохраняемых лесовых зон и расположено в Национальном парке с таким же названием. Можно добраться до руин на Гюллюк Даг (Güllük Dağı), свернув на лево с трассы Анталья-Коркутеле, на 24-ом километре дороги.

Караин – это естественная пещера, расположенная на северо-западе в 31 км. от Антальи, в пределах деревни Ягджа Дешмеалты.

Примечание: Во время нашей поездки мы также можем посетить Кыркгёз Хан. Это зависит от доступности!

Важная информация: