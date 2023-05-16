Тур в Термессос: путешествие в древний город! В этом туре вы сможете путешествовать по каменистым дорогам в окружении мистических горных пейзажей и откроете для себя руины города из древности. Вас ждут величественные театры, храмы и каменные надгробия, создающие захватывающую атмосферу.
Ближайшие даты:
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Древний город Термессос
- Скальные гробницы
- Театр
- Пещера Караин
- Кыркгёз Хан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Не упустите этот тур, где сливаются история и природные чудеса, и забронируйте свой уникальный опыт уже сегодня!
Термессос — Античный город
Город находится в юго-западной части Пизидийского региона, известной как Милиас. Этот значимый античный город был основан на долине между вершинами Солимоса, который на сегодняшний день называется Гюллюк, и был основан Solym людьми, потомками Лувиев, одних из самых древних народов Анатолии. Это одно из самых впечатляющих мест в пределах сохраняемых лесовых зон и расположено в Национальном парке с таким же названием. Можно добраться до руин на Гюллюк Даг (Güllük Dağı), свернув на лево с трассы Анталья-Коркутеле, на 24-ом километре дороги.
Караин – это естественная пещера, расположенная на северо-западе в 31 км. от Антальи, в пределах деревни Ягджа Дешмеалты.
Примечание: Во время нашей поездки мы также можем посетить Кыркгёз Хан. Это зависит от доступности!
Важная информация:
- Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
- Место встречи будет сообщено после бронирования.
- Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
- У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату).
- Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
- Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Все экскурсии, заявленные в программе
- Трансфер (4.20 BMW Gran Coupe)
- Трансфер между достопримечательностями
- Что не входит
- Личные расходы
- Еда и питье
- Национальный парк, руины и входные билеты в музеи
- Расходы, не указанные в включенных
- Чаевые, выражающие ваше удовлетворение
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Жилье гостя - это место нашей встречиЗавершение: Жилье гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Количество участников составляет от 1 до 4 человек.
- Место встречи будет сообщено после бронирования.
- Гостей заберут из отелей и отвезут в отель. Все трансферы в рамках тура включены в стоимость тура.
- У нас есть услуги профессиональной фотосъемки. Если вы хотите воспользоваться этой услугой, пожалуйста, сообщите заранее. (за дополнительную плату)
- Рекомендуется носить удобную одежду и обувь, а также иметь защиту от солнца (шляпа, очки, солнцезащитный крем) с собой.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, просьба сообщить об этом перед туром.
- Во время тура будут предоставлены возможности для удовлетворения потребностей в пище, воде и туалете.
- Внимание, это пешеходная экскурсия, подбирайте одежду соответственно!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии
Индивидуальные
На весь день
История и культура
Похожие туры из Анталии
Индивидуальная
3 часа
Живописное путешествие в древний город Термессос
Римский амфитеатр, античные руины, фантастические горные виды и увлекательные истории за один день
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
18 мая
19 мая
250€213 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия
Проникнуться природной эстетикой и духом античности
в вашем отеле
18 мая
20 мая
23 мая
25 мая
€38 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Дух Античности, красивейший уголок Средиземного моря, панорамные виды на миллион
18 мая
19 мая
20 мая
23 мая
277€250 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании