Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
В путешествии вы посетите один из самых интересных археологических объектов в провинции Анталья. История Фазелиса и его римские и византийские сооружения откроются перед вами во всей красе. Город, основанный в читать дальше
7 веке до н. э., славился своей красотой и богатством. Вы увидите крепость 3 века, акведук, античные гавани, бани, монумент, театр и торговые площади. На склоне за северной гаванью расположен некрополь.
При желании можно сделать остановку для купания в лазурной бухте с песчаным пляжем и всеми удобствами.
Далее по канатной дороге, одной из самых длинных в мире, вы подниметесь на вершину горы Тахталы, высота которой составляет 2365 метров над уровнем моря. Со смотровой площадки откроется потрясающий вид на анталийское побережье. Трансфер из вашего отеля и обратно включён в стоимость. Дополнительные расходы: билет в Фазелис, подъём на фуникулёре, еда и напитки.
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для длительной прогулки и не забудьте полностью зарядить телефон и фотоаппарат
Город был основан в 7 веке до н. э. у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде». Вы познакомитесь с историей Фазелиса и рассмотрите руины памятников римского и византийского периодов: крепость 3 века, акведук, античные гавани, бани и монумент, театр и торговые площади. А на склоне за северной гаванью увидите некрополь.
Если захотите, мы сделаем остановку для купания в лазерной бухте, где есть песчаный пляж со всеми удобствами (раздевалки, туалеты и душ).
Гора Тахталы
Высота горы 2365 метров над уровнем моря, это самая заметная вершина турецкого Средиземноморья. По канатной дороге — одной из самых длинных в мире — мы поднимемся наверх. Со смотровой площадки вы окинете взглядом окрестности и откроете потрясающий вид на анталийское побережье.
Организационные детали
Трансфер из вашего отеля и обратно включён в стоимость
Дополнительные расходы: — билет в Фазелис — 10€ за взрослого, для детей до 8 лет вход бесплатный — подъём на финикулёре на гору — 44€ за взрослого, 22€ за ребёнка от 6 до 12 лет, для детей до 6 лет — бесплатно — еда и напитки (по желанию)
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для длительной прогулки и не забудьте полностью зарядить телефон и фотоаппарат
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туран — ваш гид в Анталье
Провёл экскурсии для 154 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Будем знакомы! Меня зовут Туран, и я работаю профессиональным гидом-историком более 20 лет. Родился в Стамбуле, там же закончил школу и туристический лицей. Поступил в Средиземноморский университет читать дальше
Антальи, изучал русский язык. После окончания университета продолжил обучение и, сдав квалификационные экзамены, получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. 18 лет работал экскурсоводом в крупной туристической компании — о любимой Анталье знаю всё и готов своими знаниями поделиться с вами. Провожу индивидуальные и групповые туры. Буду рад познакомить вас с местной историей, культурой, традициями и настоящей турецкой кухней.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
10 апр 2024
Мы ездили с Тураном 9 апреля 2024 года в Фазелис и на гору Тахталы. Нам все очень понравилось. Туран объяснил все заранее в переписке, подробно ответил на все наши вопросы читать дальше
и был очень вежлив и учтив. Он приехал заранее к нашему отелю. Машина была очень комфортабельная, и поездка прошла отлично. Туран потрясающий гид. Он рассказывал об истории и традициях региона. Все было очень доступно, интересно, логически связано между собой и познавательно. Мы очень хотим приехать еще в Кемер, и воспользуемся услугами Турана.
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