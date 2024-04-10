В путешествии вы посетите один из самых интересных археологических объектов в провинции Анталья. История Фазелиса и его римские и византийские сооружения откроются перед вами во всей красе. Город, основанный в

7 веке до н. э., славился своей красотой и богатством. Вы увидите крепость 3 века, акведук, античные гавани, бани, монумент, театр и торговые площади. На склоне за северной гаванью расположен некрополь. При желании можно сделать остановку для купания в лазурной бухте с песчаным пляжем и всеми удобствами. Далее по канатной дороге, одной из самых длинных в мире, вы подниметесь на вершину горы Тахталы, высота которой составляет 2365 метров над уровнем моря. Со смотровой площадки откроется потрясающий вид на анталийское побережье. Трансфер из вашего отеля и обратно включён в стоимость. Дополнительные расходы: билет в Фазелис, подъём на фуникулёре, еда и напитки. Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для длительной прогулки и не забудьте полностью зарядить телефон и фотоаппарат

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древний Фазелис

Город был основан в 7 веке до н. э. у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде». Вы познакомитесь с историей Фазелиса и рассмотрите руины памятников римского и византийского периодов: крепость 3 века, акведук, античные гавани, бани и монумент, театр и торговые площади. А на склоне за северной гаванью увидите некрополь.

Если захотите, мы сделаем остановку для купания в лазерной бухте, где есть песчаный пляж со всеми удобствами (раздевалки, туалеты и душ).

Гора Тахталы

Высота горы 2365 метров над уровнем моря, это самая заметная вершина турецкого Средиземноморья. По канатной дороге — одной из самых длинных в мире — мы поднимемся наверх. Со смотровой площадки вы окинете взглядом окрестности и откроете потрясающий вид на анталийское побережье.

Организационные детали