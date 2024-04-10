Древний город Фазелис и гора Тахталы

Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
В путешествии вы посетите один из самых интересных археологических объектов в провинции Анталья. История Фазелиса и его римские и византийские сооружения откроются перед вами во всей красе. Город, основанный в
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7 веке до н. э., славился своей красотой и богатством. Вы увидите крепость 3 века, акведук, античные гавани, бани, монумент, театр и торговые площади. На склоне за северной гаванью расположен некрополь.

При желании можно сделать остановку для купания в лазурной бухте с песчаным пляжем и всеми удобствами.

Далее по канатной дороге, одной из самых длинных в мире, вы подниметесь на вершину горы Тахталы, высота которой составляет 2365 метров над уровнем моря. Со смотровой площадки откроется потрясающий вид на анталийское побережье. Трансфер из вашего отеля и обратно включён в стоимость. Дополнительные расходы: билет в Фазелис, подъём на фуникулёре, еда и напитки.

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для длительной прогулки и не забудьте полностью зарядить телефон и фотоаппарат

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальные археологические памятники
  2. 🌊 Купание в лазурной бухте
  3. 🚠 Подъём на фуникулёре на вершину горы
  4. 📸 Потрясающие виды на анталийское побережье
  5. 🚗 Трансфер из отеля и обратно включён

Что можно увидеть

  • Древний город Фазелис
  • Римские и византийские сооружения
  • Крепость 3 века
  • Акведук
  • Античные гавани
  • Бани и монумент
  • Театр
  • Торговые площади
  • Некрополь
  • Гора Тахталы
Древний город Фазелис и гора Тахталы
Древний город Фазелис и гора Тахталы
Древний город Фазелис и гора Тахталы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древний Фазелис

Город был основан в 7 веке до н. э. у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде». Вы познакомитесь с историей Фазелиса и рассмотрите руины памятников римского и византийского периодов: крепость 3 века, акведук, античные гавани, бани и монумент, театр и торговые площади. А на склоне за северной гаванью увидите некрополь.

Если захотите, мы сделаем остановку для купания в лазерной бухте, где есть песчаный пляж со всеми удобствами (раздевалки, туалеты и душ).

Гора Тахталы

Высота горы 2365 метров над уровнем моря, это самая заметная вершина турецкого Средиземноморья. По канатной дороге — одной из самых длинных в мире — мы поднимемся наверх. Со смотровой площадки вы окинете взглядом окрестности и откроете потрясающий вид на анталийское побережье.

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля и обратно включён в стоимость
  • Дополнительные расходы:
    — билет в Фазелис — 10€ за взрослого, для детей до 8 лет вход бесплатный
    — подъём на финикулёре на гору — 44€ за взрослого, 22€ за ребёнка от 6 до 12 лет, для детей до 6 лет — бесплатно
    — еда и напитки (по желанию)
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для длительной прогулки и не забудьте полностью зарядить телефон и фотоаппарат

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
10 апр 2024
Мы ездили с Тураном 9 апреля 2024 года в Фазелис и на гору Тахталы. Нам все очень понравилось. Туран объяснил все заранее в переписке, подробно ответил на все наши вопросы
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и был очень вежлив и учтив. Он приехал заранее к нашему отелю. Машина была очень комфортабельная, и поездка прошла отлично.
Туран потрясающий гид. Он рассказывал об истории и традициях региона. Все было очень доступно, интересно, логически связано между собой и познавательно.
Мы очень хотим приехать еще в Кемер, и воспользуемся услугами Турана.

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